TALER GIGANTEN MIDT IMOT: Heidi Aven anklager DNB for å ha kopiert hennes SHE Invests. Foto: Trond Solberg, VG

DNB anklages for å ha rappet kvinnekampanje

DNBs kvinnekampanje #huninvesterer blir anklaget for å ha kopiert navn og deler av konseptet til gründer Heidi Avens SHE Invests.

Oppdatert nå nettopp

DNB har i høst rullet ut storsatsingen «#huninvesterer», som skal oppmuntre kvinner til å investere.

– Vi mener DNB urettmessig og ulovlig har brukt SHEs kjennetegn og merkevare, sier advokat Aase Gundersen i SANDS Advokatfirma, som representerer selskapet SHE Community AS.

Hun sier at DNBs bruk av «huninvesterer» innebærer en urimelig utnyttelse av SHEs innsats og resultater og skaper fare for forveksling.

– Noe som er i strid med markedsføringsloven.

– Drøftet samarbeid

Gründer Heidi Aven etablerte SHE for fem år siden, med selskapet SHE Community AS og forretningskonseptene SHE Conference, SHE Invests og SHE Index.

– SHE er en gründervirksomhet med formål å lukke kapitalgapet mellom kvinner og menn, gjennom å gi bedrifter, kvinner og menn mer kompetanse, verktøy og nettverk – og bidra til bedre kjønnsbalanse i ledende posisjoner i næringslivet, sier Aven.

Forretningsmodellen er blant annet basert på inngåelse av partneravtaler med større selskaper.

– Til SHE Invests bidrar blant annet partnere som ABG, BAHR, Arkwright X som støtter opp under konseptet og bidrar økonomisk.

Hun sier at DNB var aktuell som partner inn i konseptet SHE Invests.

– Det startet med at SHE bidro inn DNBs egen satsing DNB NXT, sier hun.

Les også: Her omtaler DNB SHE Invests

– I etterkant av dette var det en lengre dialog mellom DNB og SHE om et tettere samarbeid rundt SHE Invests. DNB takket i januar i år nei til et samarbeid. Derfor ble jeg veldig overrasket da de tok kontakt i september i år og lurte på om det var greit at DNB brukte #huninvesterer i sin egen kampanje, sier Aven.

Fakta SHE Community AS hadde i 2018 en omsetning på 2,9 millioner og gikk 300 000 i pluss.

5 mars i år samlet SHE Conference 2600 deltagere i Oslo Spektrum

Aven er hovedaksjonær av SHE Community AS, med 95 prosent eierandel.

VG har sett hva en seksjonsleder i DNB skrev til Aven før oppstart av kampanjen i september 2019:

«Jeg ville også formelt avklare med deg at du er ok med deg at vi i vår kampanje bruker #huninvesterer».

Og:

«Fordi vi så at det ligger tett opp til ditt navn, ville vi avklare. Det er jo viktig at vi som stor aktør heier på gründere».

Til slutt skrev seksjonslederen i DNB:

«Om du fortsatt har motforestillinger mot emneknaggen ber vi deg melde tilbake til oss senest i morgen, slik at vi kan vurdere å endre denne før kampanjestart.»

– Forbyr å snylte

Aven svarte dagen etter at hun sto ved sin vurdering.

– Til tross for dette, endret ikke DNB på kampanjen. «#huninvesterer» viste seg å være det bærende element i deres kampanje. Jeg fikk mange henvendelser fra folk som trodde dette var noe DNB gjorde i samarbeid med oss, sier Aven.

SHE tok kontakt med SANDS Advokatfirma for å få hjelp. Advokat Aase Gundersen skrev på vegne av SHE til DNB og ba om at de stanset bruken av #huninvesterer.

EIER SHE: Heidi Aven eier 95 prosent i She Community AS. Foto: Privat

– Markedsføringsloven paragraf 30 forbyr næringsdrivende å snylte på andres innsats blant annet ved å anvende etterligninger av andres kjennetegn og forretningskonsepter, sier Gundersen.

Her kan du lese om teksten i paragrafen hun viser til:

«I næringsvirksomhet er det forbudt å anvende etterlignede kjennetegn, produkter, kataloger, reklamemidler eller andre frembringelser på slik måte og under slike omstendigheter at det må anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater og fører med seg fare for forveksling.»

– DNB ba i realiteten om samtykke til å benytte «huninvesterer», slik loven krever ettersom SHE Invest i lang tid forut DNBs kampanje var brukt som kjennetegn for SHE og var blitt godt kjent i markedet. Aven svarte imidlertid at det ikke var ok. Det tok DNB ikke hensyn til, sier advokat Gundersen.

les også Tre eksperter: Slik sparer vi oss til et bedre liv

Aven sier det blir å slåss mot vindmøller å gå til rettssak mot en gigant som DNB. – Det er også lite å vinne på en rettssak siden DNB allerede har hatt kampanjen ute så lenge. Skaden har skjedd og er på mange måter uopprettelig, sier hun og legger til:

– SHE Community jobber for å få kvinner til å tørre å ta steget, tørre å stå frem, tørre å satse – derfor er det viktig for meg å si ifra, slik at vi sikrer at andre ikke opplever det samme. Og jeg håper DNB går igjennom sine etiske prinsipper og rutiner, sier Aven.

Avviser kritikken

Markedsdirektør Aina Lemoen Lunde i DNB avviser kritikken.

– Kampen for et mer likestilt Norge er det ingen som har enerett på. Vi ønsker å samarbeide med alle gode krefter for økt økonomisk likestilling. At Aven reagerer på kampanjen er litt overraskende, siden hun bare for noen uker siden skrev en kronikk der hun støttet den.

Hun sier de har brukt emneknagger som #huninvesterer og begrepet «kapitalgapet» som en del av kampanjen vår.

– Dette er ikke varemerker eller ord SHE Community eier. Så vidt vi kan se har de heller ikke brukt disse tidligere.

– #huninvesterer er en ren oversettese av She Invests?

– #huninvesterer og SheInvest er rent beskrivende ord som ingen har enerett til. Ingen kan nekte andre å bruke slike ord eller kreve betalt for andres bruk, uansett om det er på norsk eller engelsk.

Hun sier de har lyktes.

– Da vi undersøkte dette før kampanjen, svarte kun 5 prosent av befolkningen at de hadde hørt om «huninvesterer», og ingen koblet dette til SheInvest. Nå er begrepet kjent for over halvparten av befolkningen, og startet et stort engasjement for kvinner og sparing:

– For første gang i historien får vi nå flest kvinner som nye fondskunder, etter et par hundre år hvor menn har dominert, og vi er stolte over vårt bidrag til å skape endring i kvinners forhold til sin egen sparing. SHE Community er hjertelig velkomne til å delta videre sammen med oss i dette arbeidet.

Aven opplyser at kronikken ble skrevet før hun visste at DNB skulle bruke #huninvesterer.

– Jeg trodde de skulle bruke #kapitalgapet.

Publisert: 09.12.19 kl. 22:30 Oppdatert: 09.12.19 kl. 22:41

Mer om