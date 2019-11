KASTET AV: Iført dette antrekket - og med disse skrutrekkerne i beltet, ble Mouad Azouagh ansett som en mulig fare for andre busspassasjerer i Drammen. Foto: Privat

Nektet busstur fordi han hadde skrutrekkere i lomma

Kombinasjonen buss og skrutrekkere i beltet, falt ikke særlig heldig ut for elektrikerlærlingen Mouad Azouagh (24) da han skulle hjem fra jobb i Drammen for noen uker siden. Han ble rett og slett kastet av bussen.

– «Du har verktøy på deg, de kan være livsfarlige, du må ut». Det var den beskjeden jeg fikk og jeg hadde ikke gjort noe galt, sier 24-åringen til VG.

Det var Drammens Tidende som først omtalte denne saken.

– Jeg er en type som heller vil tilgi enn å bli sint, samtidig er jeg er veldig oppgitt, sier Mouad Azouagh, som er norsk statsborger, men født i Marokko.

Ikke skjønner han så mye av hvordan busselskapet Brakar tenker rundt en situasjon som denne.

– Som elektrikerlærling jobber jeg ofte på skoler med mange småbarn – og der går jeg rundt med de samme skrutrekkerne i beltet. Uten at det er noen som reagerer negativt eller sier at dette er livsfarlig. Men jeg har ikke førerkort og er avhengig av buss for å komme meg rundt på jobb, forteller Azouagh.

Mange har sagt at han kunne jo bare ha alt verktøyet i en sekk – da ville jo ingen se hva han hadde med seg.

– Men ville det vært så mye bedre da? spør 24-åringen.

Han legger ikke skjul på at han opplevde hele episoden som pinlig, og at han ble veldig flau over å bli kastet av bussen på denne måten.

– Jeg har tatt bussen etterpå men jeg liker ikke det som skjedde. Nå har jeg begynt å lære meg å kjøre bil, men jeg har ingen jeg kan øvelseskjøre med, sier Mouad Azouagh.

Kjersti D. Nordgård, som er salgs- og markedssjef i Brakar, sier til Drammens Tidende at bussjåførene deres er ansvarlige for sikkerheten om bord.

– Sjåføren kan derfor avgjøre om passasjer eller utstyr ikke kan komme om bord, skriver Nordgård i en e-post til avisen.

Til VG sier Nordgård lørdag formiddag at Brakar nå endrer verktøy-praksis:

– Brakar ble enig med Vy, som er sjåførenes arbeidsgiver, at dersom noen kommer med verktøy skal de få beskjed om å legge dette i veske/sekk eller lignende neste gang. De skal ikke vises bort, sier hun.

Publisert: 30.11.19 kl. 12:35

