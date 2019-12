DØD: Politiet har gått ut med bilde av Nina Bråthen, og ønsker nå tips. Foto: Politiet

Mann siktet for drap på kvinne i Drammen i sommer

Nina Bråthen (46) ble funnet død i sin leilighet i juli i år. Før helgen ble en mann pågrepet og siktet for drap.

Mannen i 40-årene blir fremstilt for varetektsfengsling i Drammen tingrett i formiddag.

Ifølge politiet ble 46 år gamle Nina Bråthen funnet død i sin leilighet på Fjell i Drammen 23. juli i år, og politiets etterforskning har vist at hun døde en gang i løpet av juli.

VG har så langt ikke fått tak i mannens forsvarer, så det er så langt ukjent hvordan han stiller seg til siktelsen.

Saken ble først etterforsket som et mistenkelig dødsfall. Ifølge politiet kom det i løpet av høsten frem nye opplysninger som gjør at politiet tror de står overfor et drap.

– Den tid som er medgått fra funnet av kvinnen til en pågripelse, har gått til omfattende teknisk og taktisk etterforskning. Skjellig grunn til mistanke mot en bestemt person ga i slutten av november grunnlag for pågripelse og begjæring om fengsling, sier politiinspektør Magnar Pedersen.

Politiet ber om tips i saken.

