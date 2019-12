UNDERSØKER: Politiet gjennomfører tekniske og taktiske undersøkelser på stedet. Foto: Tor-Erik Schrøder

Mann siktet for drap i Kristiansand

En mann ble natt til tirsdag funnet død i en bolig i Vågsbygd. En annen mann på stedet er pågrepet og siktet for drap.

Den siktede mannen er ikke avhørt ennå, og det er ukjent hvordan han stiller seg til drapssiktelsen.

– Det er funn på åstedet og opplysninger politiet fikk underveis som gjør at vi pågrep mannen, sier politiadvokat Hellek Rue til VG.

Det var ved 03.30-tiden i natt at politiet fikk melding om at en mann var funnet bevisstløs på en adresse i Vågsbygd. Like etter at politiet kom til stedet ble mannen erklært død. Det er snakk om voksen mann, opplyser Rue på en pressekonferanse tirsdag formiddag.

Mannen som er pågrepet var på adressen, sier politiadvokaten videre. Det var en annen person som varslet politiet.

– Vi har fortsatt tidlig i etterforskningen, og jobber med å kartlegge bakgrunnen for at personen er død. Politiets krimteknikere er fortsatt på stedet og gjør undersøkelser.

Av hensyn til etterforskningen ønsker han ikke å si noe om selve åstedet, om det var vitner – eller om det var en relasjon mellom avdøde og siktede.

– Siktede er kjent for politiet fra før, uten at jeg vil gå i detalj, sier Rue.

Den avdøde er identifisert, men pårørende er ikke varslet ennå.

Publisert: 10.12.19 kl. 10:09 Oppdatert: 10.12.19 kl. 12:24

