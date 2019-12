UNDERSØKER: Politiet gjennomfører tekniske og taktiske undersøkelser på stedet. Foto: Tor-Erik Schrøder

Drapssiktet mann (60) dømt for grov vold for to uker siden

En 60 år gammel mann er siktet for drap i Kristiansand. For to uker ble han dømt for grov vold og drapstrusler i en annen sak.

En mann ble natt til tirsdag funnet død i en bolig i Vågsbygd i Kristiansand. Den siktede 60-åringen, som ble pågrepet på adressen, er ikke avhørt ennå, og det er ukjent hvordan han stiller seg til drapssiktelsen.

– Det er funn på åstedet og opplysninger politiet fikk underveis som gjør at vi pågrep mannen, sa politiadvokat Hellek Rue til VG tidligere tirsdag.

Det var ved 03.30-tiden i natt at politiet fikk melding om at en mann var funnet bevisstløs på en adresse i Vågsbygd. Like etter at politiet kom til stedet ble mannen erklært død. Det er snakk om en voksen mann, opplyste Rue på en pressekonferanse tirsdag formiddag.

Av hensyn til etterforskningen ønsket ikke Rue å si noe om selve åstedet, om det var vitner – eller om det var en relasjon mellom avdøde og siktede.

Rue bekreftet at siktede er kjent for politiet fra før, men ønsket ikke å utdype dette under pressekonferansen.

Skulle sone voldsdom

Den drapssiktede mannen i 60-årene ble for to uker siden dømt for grov vold og drapstrusler mot en kvinne.

Hendelsen skjedde i juli i år. Mannen tilbød kvinnen å bo hos ham et par uker, mens hun ventet på å overta en leilighet. En krangel skal ha utløst voldsepisoden.

Mannen skal ifølge dommen fra Kristiansand tingrett ha slått kvinnen flere ganger i hodet og overkroppen, som førte til at hun fikk flere kuler i pannen og bloduttredelser i ansiktet.

Det var Fædrelandsvennen som omtalte dommen først.

Mannen er også dømt for å ha truet med å kaste henne ut fra verandaen og drepe henne. Ifølge dommen kastet han så kvinnen i gulvet og la seg over henne. Han brukte en hånd til å holde rundt halsen hennes og en hånd til å holde henne nede.

Halstaket medførte ifølge dommen at kvinnen ikke fikk puste. Hun klarte å si «Nå dreper du meg», og mannen slapp da taket. Kvinnen klarte etter hvert å rømme fra leiligheten.

Mannen nektet straffskyld, men ble ikke trodd i retten. Han ble dømt til 120 dagers fengsel, og til å betale kvinnen 20.000 i oppreisning.

Mannen er domfelt for lignende forhold flere ganger tidligere. Det kommer frem av dommen at 60-åringen tilhører rusmiljøet i Kristiansand.

VG har ikke fått tak i forsvarer Kjetil Sørensen for en kommentar. Til NRK sier Sørensen at han ikke har hatt et møte med klienten ennå og ikke ønsker å kommentere saken eller skyldspørsmålet.

– Jeg skal bistå siktede i ettermiddag dersom han vil la seg avhøre, sier advokaten til Fædrelandsvennen.

