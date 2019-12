LETTET: – Det er trist å lese Sivilombudsmannens vurderinger i saken, fordi det faktisk betyr at klageinstansen ikke har gjort jobben sin. Men jeg er selvfølgelig lettet nå, sier Nina Bakkefjord. Her sammen med sønnen Edvan, som var åtte år da bildet ble tatt i fjort høst. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Fylkesmannen får kritikk: – At jeg som mor ikke ga meg, er det som gjør at vi i dag har trygge ordninger rundt Edvan

Nina Bakkefjord er lettet over å ha blitt hørt, etter å ha kjempet for forsvarlig helsehjelp til sønnen i flere år.

Fylkesmannen i Oslo og Viken får nå kritikk av Sivilombudsmannen for hvordan de behandlet en tilsynssak mot Moss kommune.

– Det at jeg som mor ikke ga meg, er det som gjør at vi i dag har gode, trygge tjenester rundt vår kjære Edvan, sier hun til VG.

I fjor høst skrev VG flere artikler om åtte år gamle Edvan Bakkefjord, som har en rekke alvorlige diagnoser, og som mor Nina ikke mente fikk forsvarlig helsehjelp fra Moss kommune.

– Avgjørelsen kunne ha skadet barnet vårt

I 2017 klaget pasient- og brukerombudet saken inn til Fylkesmannen i Østfold, som opprettet tilsyn mot kommunen. I fjor sommer konkluderte de med at helsehjelpen var forsvarlig.

– Den seks siders lange rapporten oppleves som svært overfladisk. Sakens kjerne har ikke blitt vurdert overhodet, og Fylkesmannen har ikke tatt alle avvikene på alvor, sa Bakkefjord til VG.

Hun klaget saken inn til Sivilombudsmannen, som tirsdag denne uken kom med sin konklusjon:

«Ombudsmannen er kommet til at Fylkesmannen ikke i tilstrekkelig grad har vurdert hovedpunktene i anmodningen om vurdering av pliktbrudd, slik de er forpliktet til etter pasient- og brukerrettighetsloven § 7–4 a første ledd. Dette gjelder både anførselen om at det ikke har vært en tilstrekkelig liten og fast gruppe sykepleiere som gjennomfører de meste kritiske prosedyrene, og anførselen om manglende opplæring i disse prosedyrene.»

– Fylkesmannens avgjørelse kunne ha skadet barnet vårt. Hadde jeg gitt meg når tilsynsrapporten forelå, er jeg redd for hvordan ting kunne ha gått, sier Bakkefjord.

– Svært sårbare

Sivilombudsmannen bemerker også at det er uklart om Fylkesmannen har foretatt en forsvarlig vurdering av om kommunen i nødvendig grad har fulgt opp råd fra spesialisthelsetjenesten.

«Videre påpekes det at dersom personalet som skal utføre en livsnødvendig oppgave må gjøre dette tilnærmet hver uke for å unngå risiko for alvorlige hendelser, så vil økonomiske og administrative vansker med å få dette til ha begrenset vekt i en vurdering av om tjenesten er forsvarlig.»

Bakkefjord sier at Fylkesmannen har en særdeles ansvarsfull jobb når de skal vurdere forsvarlighet i tjenester.

– Jeg håper at Fylkesmannen virkelig tar dette til etterretning. Det holder ikke å ramse opp lovverk og komme med konklusjoner, uten at grundige vurderinger er gjort. Våre barn er svært sårbare.

UTSLITT: Da VG møtte Bakkefjord i oktober i fjor, var hun svært sliten. – Det er som å stange hodet i en murvegg, sa hun den gang. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Kommunen snudde

Moss kommune mente at helsehjelpen var god nok, men i november i fjor etterkom de likevel foreldrenes ønske om fast sykepleier. Da hadde Bakkefjord jobbet i tre år for å få en fast sykepleier inn i ordningen til Edvan.

Siden tilbudet nå er organisert gjennom personlig brukerstyrt assistanse, er det ikke funnet tilstrekkelig grunn til å be Fylkesmannen om en ny behandling av tilsynssaken, skriver Sivilombudsmannen.

– Vi tar Sivilombudsmannens konklusjon til etterretning og tar med oss tilbakemeldingene inn i vårt videre tilsynsarbeid. Utover dette har jeg ingen kommentar til saken, sier fylkeslege og avdelingsdirektør Marianne Skjerven-Martinsen til VG.

Publisert: 12.12.19 kl. 17:48

