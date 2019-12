HJEMME: Det var lite som måtte ordnes i huset etter to års ufrivillig fravær. Jeg var imponert over alt Anita har fått til mens jeg var borte. Det eneste som ikke virker her er ringeklokken på døren.

Hjemme hos Frode Berg: Avslører nye detaljer. Poker, plasthansker og penger.

KIRKENES (VG) Det som for Frode Berg startet med et «oppgjør for siste pokerspill», førte til 711 dager i et russisk høysikkerhetsfengsel i Moskva.

Trygt hjemme i Kirkenes, fra godstolen, forklarer 64-åringen hvorfor han sa ja til å ta med penger for en bekjent i E-tjenesten til Russland.

Han møter VG for å fortelle og gi nye detaljer fra reisene sine til Russland på oppdrag for E-tjenesten.

Og for første gang forteller han at E-tjenesten skal ha kommet ham i møte på et punkt som var svært viktig for Frode Berg:

– Jeg har fått en unnskyldning, men de vil ikke gjøre det offentlig, sier han.

Vennetjenesten

Historien startet på nyåret i 2015. En bekjent av Frode Berg spurte om han hadde tid til en prat.

Berg husker at det var bitende kaldt den dagen, men at solen endelig hadde kommet tilbake til Kirkenes etter mørketiden.

– Jeg sa ja til det og ble invitert hjem til ham i hans egen stue. Han gikk rett på og spurte om jeg kunne gjøre en tjeneste for ham neste gang jeg var i Russland.

Berg sier han spurte hva tjenesten gikk ut på, og fikk til svar at det var noen penger som skulle sendes per post til en person i Russland. Det hadde han ingen problemer med, ifølge ham selv.

– Jeg kan selvfølgelig sende de pengene for deg, sa jeg til ham.

– Så du skjønte virkelig ikke at dette ikke var noe lurt da?

– Nei. Gjennom jobben min for Norges grensekommissær i 26 år, så burde jo han som ba meg om dette, av alle, ha fortalt E-tjenesten i Kirkenes at jeg ikke kunne brukes til noen operasjon.

Her er mannen som fikk Frode Berg til å sende konvolutter med penger og beskjeder til kontakten i Russland første gang. Foto: Tore Kristiansen

3000 euro lå klare

Det var et bekjentskap basert på tillit og Berg sier han stolte på mannen fra E-tjenesten.

– Det var derfor jeg sa ja til denne tjenesten.

3000 euro lå klare og mannen fra E-tjenesten overleverte dem til Berg i det første møtet. I tillegg fikk han et par plasthansker og et tekstdokument på russisk som skulle sendes til mottageren i Russland med beskrivelse «som oppgjør for siste pokerspill».

– Jeg oppfattet at det var en slags økonomisk støtte til noe som lå tilbake i tid. Ikke var det mye penger heller. I avhør kommenterte selv FSB at det var et latterlig lavt beløp, sier Berg.

– Fikk du beskjed om at denne «tjenesten» skulle holdes hemmelig?

– Nei. De har aldri sagt at jeg ikke skulle snakke om det. Jeg fikk ingen instruksjoner utover det med hansker for å ikke legge igjen fingeravtrykk.

Kontakten i E-tjenesten forklarte Berg at hanskene var for hans egen sikkerhet.

– Når jeg ser det i ettertid, så er jeg ganske sint på den personen der. Hvis det er sånn E-tjenesten jobber, så er det noe feil. Spesielt når man ser hvilke personer de velger ut.

– Hva mener du?

– Rett og slett ved at de har brukt meg. Jeg føler meg manipulert og lurt. Ja, jeg gjør det.















Altfor snill

Da Berg sonet i Lefortovo-fengselet i Moskva, fikk han mye tid til å tenke.

– Jeg har vært altfor snill, men jeg har heller ikke lyst til å endre på det for ettertiden. Jeg vil fortsette.

11. juni 2015 er den første datoen FSB mener at Berg var på oppdrag for E-tjenesten i Russland. Da reiste han til St. Petersburg på oppdrag for UD.

Med seg hadde Berg pengene, teksten om pokeroppgjøret og plasthanskene. Brevpapir, konvolutter og frimerker kjøpte han i Russland.

Russisk dobbeltagent

Senere skulle det vise seg at russeren som skulle motta pengene, i bytte mot informasjon om Nordflåtens atomubåter, allerede var blitt dobbeltagent.

Berg forteller at det under rettssaken mot i Moskva kom fram at Vasilij A. Zemljakov, en ansatt ved et skipsverft for den russiske nordflåtens atomubåter i Severodvinsk, først ble forsøkt vervet på nyåret i 2014 av «et ukjent lands etterretning».

Samme sommer gikk Zemljakov til FSBs avdeling for kontraetterretning i Arkhangelsk og fortalte om vervingsforsøket.

– Da Zemljakov gikk til kontraetterretningen, så var ikke jeg inne i saken i det hele tatt, sier Frode Berg til VG.











MARINE HEMMELIGHETER: I Arkhangelsk pryder plakater med regionens stolheter bybildet. Den topphemmelige ubåtvirksomheten har fått hedersplass.

På oppdrag for ny grensekommisjon

Etter at Frode Berg gikk av i 2014, fortsatte han å jobbe på pensjonistvilkår i sin gamle jobb. Flere ganger reiste han til Russland på oppdrag for Grensekommisariatet i Kirkenes og Utenriksdepartementet.

Der var han en del av en kommisjon som gikk opp grensen mellom Norge og Russland på nytt. Berg deltok på flere av de offisielle møtene som var lagt til Russland. Minst tre møter skal ha blitt holdt etter at E-tjenesten ba ham om hjelp.

– Det var offisielle kommisjonsmøter i Oslo, St. Petersburg og Moskva. Da kontaktet E-tjenesten meg gjerne tre-fire uker før jeg skulle på møtene i Russland.

– Jeg håper å en dag få svar på hvorfor de benyttet seg av disse Greneskommisjons-turene.

Gikk bena av seg

– Jeg tror tre av konvoluttene ble levert i forbindelse med kommisjonsarbeidet i Russland. Når de andre var sosiale på kveldene, så måtte jeg opp på rommet og ordne med konvoluttene og finne en postboks. Det er jo lange avstander mellom postkassene i Moskva, så jeg har gått bena av meg til tider, sier Berg.

Utenriksdepartementet har tidligere uttalt at de ikke visste noe om Frode Bergs påståtte kontakt med E-tjenesten, da han reiste til Russland på jobb for UD og Grensekommisjonen.

Ingen opplæring

Berg sier han ikke tok oppgaven med å postlegge konvoluttene veldig seriøst. Han forteller at plasthanskene han fikk med seg, brukte han bare noen ganger.

– Jeg har jo ikke blitt opplært til noe som helst. Ikke fikk jeg noen ordentlige instruksjoner heller. En gang holdt jeg faktisk på å glemme å postlegge brevet. Sent på kvelden måtte jeg ut å lete etter en postkasse, for jeg skulle fly hjem dagen etter.

Flere kureroppdrag ble filmet av FSB-agenter som fulgte etter Frode Berg på leting etter postkasser i Moskva og St. Petersburg.

Berg forteller at under rettssaken i Moskva i april, skrøt en major i FSB av den omfattende spaningsoperasjonen mot ham, på den siste turen til St. Petersburg.

– De sa at så mange som 100 spanere hadde vært med på operasjonen mot meg. Men advokaten min sier at det bare er tull. Men at russerne har enorme ressurser til dette og at de har brukt mye ressurser på min sak, det tror jeg, sier Berg.

Uro i kroppen

Han forteller videre at at at E-tjenesten ville at nordmannen også skulle legge ved et minnekort som inneholdt over 100 digitale bilder ved neste forsendelse. Da hadde han allerede postet et par konvolutter under sine reiser til Russland.

Berg sier at han fikk han fikk et digitalt kamera fra kontakten i E-tjenesten, for å skjule minnekortet.

– I 2016 begynte jeg å få en dårlig følelse. Det var etter hvert kombinasjonen av hansker, minnebrikke med bilder og at de ikke kunne si noe om hva dette her går ut på, at jeg ikke orket mer.

For Frode Berg ble det mer og mer tydelig at det ikke lenger var noen vennetjeneste det var snakk om, men en etterretningsoperasjon styrt av E-tjenesten i Norge.

– Ja vel, tenkte jeg. Sende bilder? Jeg skulle i hvert fall ikke ha med noe tilbake, sier Berg.

– Det var da dette begrepet med at «du som er en god nordmann» kom opp, sammen med «du som kan det her» og «det her har gått så bra».

Etter dette, forklarer Berg at han ble han stresset og ikke ville være kurer for sin kontakt lenger.

– Jeg begynte å bli urolig og ville avvikle det hele.

– Det var en forferdelig uro i kroppen.

Foto: Helge Mikalsen

Mars 2017: Ny tur

– Men så gjør du dette likevel?

– Jeg var dritnervøs i mars 2017. Da var det en ren privat tur jeg skulle på. Jeg husker ikke hvordan kontakten min hadde sporet opp at jeg skulle på denne turen, men han kom på nyåret i 2017 og lurte på om jeg skulle til Russland snart.

– Dum som jeg var, så sa jeg ja.

– Det skulle være en hyggelig tur, for vanligvis var jeg jo der på jobb. Nå kunne jeg endelig se resten av Moskva.

– Men jeg fant jo ingen ro på den turen. Jeg var nervøs og stressa for å få bli kvitt konvolutten.

Berg fryktet nå at russerne fulgte med ham. Han begynte å snu seg på gaten for å se om han ble spanet på.

– Jeg begynte å bli redd, fordi jeg visste jo ikke hva dette gikk ut på. Hva er dette egentlig? Blir jeg fulgt med? Skjer det noe?

– Jeg husker pulsen var høy da jeg skulle postlegge konvolutten, men det var en lettelse når konvolutten ble sluppet ned i kassen. Da senket skuldrene seg.

Senere har han fått vite at den russiske sikkerhetstjenesten FSB spanet på ham, der han gikk på jakt etter en postkasse i Moskva sentrum.

POST: Frode Berg forteller han “gikk bena av seg” på jakt etter postkasser i Moskva sentrum. En av konvoluttene ble lagt i denne blå postkassen i den populære gågaten Arbat i sentrum av Moskva. Foto: Arthur Bondar, VG

Filmet i gul taxi

– Det vet jeg, for har sett film av meg selv som legger brevet i postkassen, og når jeg setter meg inn i en gul taxi på vei tilbake til hotellet, sier Berg.

– Er det ingenting som skurrer hos deg når du blir bedt om å bruke hansker?

– Hansker ville de jeg skulle bruke fra første stund, men det har jeg ikke alltid gjort. Jeg tok ikke den biten så fryktelig seriøst. Jeg vet at det i Norge ikke er lov å sende 25.000 kroner i en konvolutt. Det her var i Russland og da var det sikkert ikke lov her heller. Så for at ikke jeg skal få trøbbel – skulle jeg heller ikke sette igjen fingeravtrykk. Det inntrykket jeg fikk var at disse hanskene var til for at det ikke skulle skje meg noe.

I rettssaken kom det fram at konvoluttene inneholdt penger og minnebrikker. Ifølge russisk sikkerhetstjeneste skal minnebrikkene skal blant annet ha inneholdt skjulte instruksjoner fra norsk etterretningstjeneste, sendt via Berg, til den russiske dobbeltagenten Zemljakov.

Sa stopp

I forbindelse med en tur til Oslo i mai 2017, ba Berg om et møte med kontakten sin. På rom 731 på Thon hotell Opera, med mobiltelefonene lagt på badet i tilfelle avlytting, insisterer Berg på at han ikke kom til å hjelpe E-tjenesten noe videre.

– Nå er det slutt, sa jeg.

– Hvorfor sa du stopp?

– Nei, jeg likte det ikke. Det var ikke meg. Det passet ikke inn. Det uroet meg. Forstyrret meg fryktelig.

– Da hadde du skjønt at «dette er ikke bra»?

– Det var ikke bra for meg og hva er det E-tjenesten ikke vil svare meg på? Derfor valgte jeg å droppe det. Så ber de om at døren kan være på gløtt. Dere får bare ringe, sier jeg, men svaret blir jo nei.

«God nordmann»

Men det ble likevel enda en tur til Russland:

– I september tok han (kontakten i E-tjenesten) enda en gang kontakt og spurte om vi kunne treffes i Oslo. Da skulle jeg tilfeldigvis til Oslo i oktober og det idiotiske var jo at jeg sa ja til å møte ham igjen. Da også begynte han med «god nordmann» og at «det er så fint det du gjør for oss». For oss tenkte jeg da, det er ingen vennetjeneste lenger. Så gir jeg nå etter igjen da.

– Hvorfor gjorde du det da?

– Jeg vet ikke. Jeg har stolt for mye på dem. «Frode, vi må gjøre det en gang til» og «Frode, du er den eneste som vet hvordan vi gjør det» og «det var så utrolig viktig at jeg gjorde det». Så spurte jeg hva det var jeg var med på, og det kunne de ikke svare på da. Men jeg fikk tidlig inntrykk av at de kunne fortelle meg det senere, sier Berg.

Pågripelsen

5. desember 2017, midt på lyse dagen, gikk han ut dørene fra hotell Metropol i Moskva. Han skulle ut og for en siste gang postlegge en konvolutt på oppdrag fra sin kontakt i e-tjenesten.

Der sto FSB. Han ble halt inn i en bil.









ARRESTERT: Det var like utenfor hotell Metropol Frode Berg ble arrestert av FSB den 5. desember 2017.

Løslatt

Neste gang Frode Berg er en fri mann, er fredag 15. november 2019, idet han går mellom grensebommene fra Kaliningrad til Litauen. Han er nå benådet i Russland etter dommen på 14 år i fengsel. Sammen med han går to litauere, også spiondømt og benådet i Russland. Imot ham kommer to russere, begge dømt for spionasje i Litauen.

Om norsk e-tjeneste har Berg dette å si, på slutten av intervjuet:

– De har vært ganske ydmyke etter at jeg kom tilbake. Jeg mener de selvfølgelig kan gå ut å beklage det som har skjedd i denne spesielle saken her. Noe mer trenger de ikke å si. Det er ingen hemmelighet at de har vært utrolig ydmyke overfor meg.

– De skammer seg, legger han til.

– Jeg har fått en unnskyldning, men de vil ikke gjøre det offentlig, sier Frode Berg.

VG har vært i kontakt med Etterretningstjenesten om denne saken, men de ønsker ikke å gi noen kommentar.

Publisert: 12.12.19 kl. 06:03

