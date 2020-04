SNAKKER BARNAS SAK: Marianne Borgen og Inga Marte Thorkildsen blir intervjuet utenfor Bjølsen skole da en gutt suser forbi på sparkesykkel. Foto: Tore Kristiansen, VG

Oslo-topper: Krever krisemilliard for utsatte barn

BJØLSEN SKOLE (VG) – Utsatte barn lever med en dobbel krise i corona-tiden. Nå må staten stille opp, krever Oslo-ordfører Marianne Borgen og oppvekstbyråd Inga Marte Thorkildsen.

– Det som virkelig haster er de utsatte barna. De har levd med en dobbel krise i lengre tid. I tillegg til coronakrisen som vi alle opplever, så vokser tusenvis av barn opp under svært belastende forhold hjemme. Det kan handle om fattigdom og trangboddhet, om rus eller dårlig psykisk helse hos foreldrene, om barn som blir forsømt eller som opplever mye konflikter og krangling. Mange utsettes også for vold og seksuelle overgrep, sier Thorkildsen.

Allerede før coronaen kom, så oppga 20 prosent av barna i en undersøkelse at det var utsatt for psykisk vold fra foreldrene sine.

– Dette går på selvfølelsen og tryggheten løs for mange barn, minner Thorkildsen om.

Hun var selv barneminister i den rødgrønne regjeringen.

Nå henvender hun seg sammen med ordfører, SV-kollega og mangeårig Redd Barna-sjef Marianne Borgen til dagens barneminister Kjell Ingolf Ropstad – på vegne av de utsatte barna.

OPPVEKSTBYRÅD: Inga Marte Thorkildsen er byråd for Foto: Tore Kristiansen, VG

Bare i bydelen der SV-duoen nå står, er det en høy andel barn i fattige familier. Mange av dem kan beskrives som utsatte barn.

– Mange barn vet jo nå ikke når de skal begynne på skolen igjen. Nå bør det puttes inn mer ressurser for å drive oppsøkende virksomhet mot barn og ungdom – slik at de kan begynne å leve mer normale liv igjen, sier Marianne Borgen. Hun er veldig opptatt av at barn skal behandles som selvstendige individer, som mennesker.

– Vi må heve blikket og anerkjenne at barn og unge er selvstendige individer og ikke vedheng til sine foreldre. Vi må anerkjenne barn som borgere og aktivt lytte til barns egne opplevelser og utfordringer for å kunne ivareta barn og unges behov, sier ordfører Borgen.

Dette vil de bruke en barnemilliard til 1. Sørge for døgnåpen tilgang til Alarmtelefonen og chat resten av krisen, og gjøre tilbudet permanent.

2. Sette oss kommuner i stand til å drive oppsøkende arbeid overfor barn og unge som nå er hjemme, og styrke skolenes mulighet til å drive sosial utjevning i krisetid. Tverrfaglige team må bygges opp ute på skolene

3. Styrke hjelpeapparatets evne til å hjelpe barn som er utsatt for vold og overgrep. (4 av 5 av barn som er utsatt for dette har aldri fortalt noe til hjelpeapparatet (NKVTS 2019). Disse barna er ekstra utsatt nå.

4. Styrke barnevernet – vi frykter at barnevernet vil bli enda hardere belastet etter dette, og de er allerede svært presset. 5. Sikre midler til at bibliotek og andre lokaler kan gjøres tilgjengelig for barn og unge som trenger det. Vis mer

– Vi ser atferden, men vi ser ikke nok bak atferden. Vi må ta oss tid til å lytte til barn og unge, og snakke ordentlig med dem, sier Thorkildsen.

– Vi ser også for oss at denne krisepakken for barn skal finansiere en videreføring av den døgnbemannede og utvidede alarmtelefonen og chattekanalen- der unge anonymt kan kontakte og spørre trygge voksne, sier SV-duoen.

De mener det er bekymringsfullt at tallet på bekymringsmeldinger til barnevernet går ned.

– I tillegg varsler politiet at det nesten ikke kommer inn anmeldelser for tiden fra det offentlige til familievoldsenheten. Så nå burde alle alarmlamper blinke, advarer oppvekstbyråden.

BARNAS ORDFØRER: Marianne Borgen har jobbet med barnerettigheter i 30 år. Nå er hun ordfører i Oslo for både barn, unge og voksne. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Er det ikke litt puslete med en barnechat oppe i dette?

– Ja, men det er bare et minimum av hva vi trenger. Vi trenger flere fagfolk som kan møte barn og unge der de er. Alt tyder på at barnevernet blir mer presset etter coronaen – og når skolene åpner igjen. Da må det være ressurser som både kan ta imot barna og samtidig drive oppsøkende arbeid.

– Hvor mye penger bør en krisepakke for barn inneholde?

– Vi snakker om å styrke hjelpeinstansene og sikre tilstrekkelig kompetanse og ressurser. Jeg vil tenke at det er naturlig å snakke om en barnemilliard i første omgang, sier Borgen, som har jobbet med barns rettigheter i 30 år både hos Barneombudet, hos Fylkesmannen og i Redd Barna.

Både hun og Thorkildsen minner om at barn ikke har stemmerett og sjelden roper høyt om rettighetene sine.

– Derfor må vi nå stille opp for dem i en veldig vanskelig fase, sier de.

– Det er også bekymringsfullt at tallet på bekymringsmeldinger går ned. I tillegg varsler politiet at det nesten ikke kommer inn anmeldelser for tiden fra det offentlige til familievoldsenheten. Så nå burde alle lamper blinke, sier Thorkildsen.

Hun frykter at kommunene uten hjelp fra regjeringen ender opp der at de må kutte i ting som er viktig for barn og unge.

– Da vil i tilfelle de utsatte barna bli doble tapere fordi de først må betale prisen gjennom at skoler og barnehager blir stengt i lang tid, og deretter må betale prisen ved at det kuttes i tilbudet deres. Det må vi for all del unngå.

BARNAS MINISTER: Kjell Ingolf Ropstad er barne- og familieminister og leder i KrF. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

Barneminister Kjell Ingolf Ropstad sier han deler bekymringene til Thorkildsen og Borgen om hvordan de strenge smitteverntiltakene slår ut for barn og unge som har det vanskelig.

Han vil ikke begi seg inn på å diskutere forslaget om en barnemilliard i VG.

– Regjeringen har vært tydelige på at også sårbare barn har hatt rett på et tilbud i skole eller barnehage under coronakrisen. Jeg har også oppfordret lærere, barnehagelærere og andre voksne som jobber med barn til å ta kontakt med de barna som de tror har utfordringer nå. Dette er voksne som barna stoler på, og som lettere kan oppdage at noen har det vondt, skiver han i en e-post til VG.

Han minner om at for å nå de barna som ikke har noen trygge voksne å henvende seg til, så fikk Alarmtelefonen for barn og unge en egen chat-funksjon 7. april.

– Dette er en forsøksordning ut 2020. Chatten er knyttet til Alarmtelefonens åpningstid, som normalt er mellom 16 og 22 og i helger. Siden 15. mars har Alarmtelefonen vært åpen 24 timer i døgnet, med 24 timers chat-funksjon fra 7. april. Behovet for døgnåpen tjeneste vurderes fortløpende, skriver Ropstad.

Han ber om mer tid til å vurdere fremtidige tiltak:

– Selv om vi er i en krisesituasjon er vi nødt til å bruke litt tid for å forsikre oss om at eventuelle nye tiltak er gode og velbegrunnede. Derfor har jeg satt ned en koordineringsgruppe som skal gi oss et helhetlig kunnskapsgrunnlag om konsekvensene av smitteverntiltakene for sårbare barn og unge., opplyser barneministeren.

Gruppen ledes av Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet, som skal ha dialog med Barneombudet, relevante representanter for frivilligheten og andre.

Publisert: 20.04.20 kl. 10:01

