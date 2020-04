SOLFYLT: Solgården ferie- og helsehus i Spania er et populært reisemål blant eldre pensjonister. Foto: Solgården

Solgården og FHI ble varslet om coronasmitte før gjestene reiste hjem fra Spania

Samtidig som 181 norske pensjonister fortsatt var på ferie på Solgården i Spania, ble både Folkehelseinstituttet og reisearrangøren varslet om at en tidligere gjest hadde testet positivt på corona.

Nå nettopp

Tirsdag 17. mars kom et fly med 181 nordmenn hjem fra en charterreise til Solgården ferie- og helsehus fra Norge.

Tre dager etter at de kom hjem, fredag 20. mars, ble gjestene varslet om at en av de reisende hadde testet positivt på coronaviruset på et sykehus i Spania.







Nå kan VG avdekke at både reisearrangøren og Folkehelseinstituttet hadde opplysninger om et smittetilfelle fra en gjest som kom hjem fra Solgården tidligere i mars.

«Vi fikk påvist første innbygger med covid-19 knyttet til Solgården i Spania 15.03. Solgården ble varslet samme dag», skriver en kommuneoverlege i en e-post til VG.

les også Smittet på chartertur

På direkte spørsmål bekrefter Solgården-direktør Arnt H. Jerpstad at de ble orientert av en kommune om et smittetilfelle fra en gjest som kom fra Solgården den 10. mars.

– De var imidlertid også klare på at de ikke visste om vedkommende hadde blitt smittet på Solgården eller andre steder, skriver Jerpstad.

– Vi orienterte likevel gjestene som var på Solgården om at en gjest som hadde vært her hadde blitt smittet

Folkehelseinstituttet (FHI) bekrefter at de også ble kjent med et smittetilfelle samme dato. Da var fortsatt 181 eldre nordmenn på feriestedet i Spania.

– Den 15. mars mottok vi varsel om et tilfelle som hadde vært på Solgården, skriver avdelingsdirektør Line Vold.

FHI: Ligger ikke i våre rutiner å kontakte feriesteder direkte

Hun viser til at karantene etter utenlandsreise allerede hadde trådt i kraft da Solgården-gjestene kom hjem fra Spania.

– Vi var likevel i kontakt med Solgården 20. mars for å sikre at også de hadde blitt informert om at det var rapportert tilfeller som hadde blitt smittet etter opphold, skriver Vold.

TILRETTELAGT: Solgården er et tilrettelagt feriesenter på Costa Blanca i Spania. Foto: Solgården

– Hvorfor tok det fem dager fra FHI ble kjent med et smittetilfelle til dere kontaktet Solgården og informerte om dette?

– Siden Solgården ligger i Spania er det spanske myndigheter som har ansvar for å følge med på smittesituasjonen i dette området, og det ligger derfor ikke inne i våre rutiner å kontakte feriesteder direkte, skriver Vold.

– FHI kontaktet likevel Solgården fordi vi ønsket å sikre at informasjon om smitteoppsporing hadde kommet helt fram.

les også Ni dødsfall etter Solgården-reiser: Pårørende etterlyser bedre smittesporing

– På dette tidspunktet var fortsatt 181 eldre nordmenn på chartertur på Solgården. Ville ikke kunnskapen om et kjent smittetilfelle fra samme sted gjort at man tok bedre valg rundt smittevern, isolasjon, flyreise og henting på flyplass?

– Fra den 12. mars skulle alle som kommer til Norge anses som mulig smittede, uavhengig av hvor de kommer fra. Derfor var det etter 12. mars ikke lenger så avgjørende hvor de reisende hadde oppholdt seg, smittevernet skulle uansett ivaretas på en god måte og de som kom hjem skulle i karantene, skriver Vold.

Avdelingsdirektøren skriver at tidligere kontakt fra FHI til Solgården derfor ikke ville ha ført til andre tiltak for de som kom hjem fra Spania.

Se reportasje fra sykehus i Madrid:

Solgården: Orienterte gjestene

VG har tidligere avslørt at minst 53 personer ble smittet etter reiser til Solgården i mars. Noen var med på flyet hjem 17. mars, andre kom hjem i ukene før.

Mange av nordmennene som reiser til Solgården er eldre personer i risikogrupper, som har én eller flere underliggende sykdommer.

Ni personer er døde etter å ha blitt smittet av coronaviruset.

Denne uken har VG vært i kontakt med rundt 40 norske kommuner og spurt hvilken dato de registrerte sitt første smittetilfelle knyttet til Solgården. En kommuneoverlege har opplyst at de varslet Solgården om et smittetilfelle 15. mars.

– Hvordan fulgte Solgården opp henvendelsen fra kommunen?

– Vi orienterte gjestene som var på Solgården om det vi hadde fått vite, og vi strammet inn smitteverntiltakene ytterligere, svarer Solgården-direktør Arnt H. Jerpstad.

Solgården kontaktet ikke gjester som allerede hadde reist hjem før fem dager senere.

les også Karl Jakob døde i Spania: – Vet ikke når pappa kommer hjem

– Vi oppfattet ikke at det var noe vi skulle gjøre, vi antok at de som har ansvar for smittesporing og varsling gjorde den jobben. Nå i ettertid tenker jeg at vi nok kunne ha varslet hjemkomne gjester også før den 20. mars, og jeg er glad for at vi valgte å varsle alle 20. mars.

– Da dere kontaktet gjestene 20. mars – fikk de opplyst at det var bekreftet flere smittetilfeller ved Solgården?

– Til de som reiste hjem den 10. mars ble det orientert om at vi hadde fått melding om at noen gjester var blitt smittet. Til de som reiste hjem 17. mars ble det orientert om at gjesten som ble lagt inn på sykehus før avreise fra Spania var blitt smittet. Det var på dette tidspunktet den eneste smittede vi visste om fra denne turen, skriver Jerpstad.

Jerpstad understreker at de hele veien fulgte rådene de fikk fra smitteverneksperter da de gjennomførte hjemreisen til Norge.

Direktøren har tidligere sagt til VG at han føler med de pårørende som har mistet sine kjære, og tenker på de som fortsatt er syke.

SMITTEVERN: Avdelingsdirektør Line Vold leder avdelingen for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet. Foto: Frode Hansen, VG

FHI: Hovedfokus var innenlandssmittede

VG har tidligere skrevet at Solgården rådførte seg med Folkehelseinstituttet dagen før reisen til Spania 10. mars. FHI bekrefter at de ikke frarådet Solgården å gjennomføre reisen.

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI påpeker at dette var en hektisk periode på Folkehelseinstituttet:

– På dette tidspunktet samlet Folkehelseinstituttet informasjon om smittetilfellene i Norge i våre registre, og det var svært travelt med stadig flere meldte og varslede tilfeller, og bistand til norske kommunene med smittesporing.

– Vårt hovedfokus var på innenlandssmittede, og smittesporing rundt disse, for å avdekke eventuelle nærkontakter som skal i karantene.

– Hva tenker FHI om at det tok fem dager – og en flyreise fra Spania til Norge – før gjestene ble informert?

– Vi jobber for at de som er nærkontakter av smittede skal få informasjon så snart som mulig for å gå i karantene. Det er ikke kjent for oss hvor mange av de tilreisende fra Solgården som har vært nærkontakter av smittede, men ettersom de har reist, er smitteverntiltakene de samme som for nærkontakter – karantene, skriver Vold.

Publisert: 23.04.20 kl. 06:07

Fra andre aviser