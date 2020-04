KRITISK: Guro Slettemark er generalsekretær i Transparency Norge. Foto: Helge Mikalsen

Korrupsjonsekspert om USA-seminaret: – Dypt skuffet

BERGEN (VG) Generalsekretær Guro Slettemark i Transparency Norge sier hun er dypt skuffet over at norske samfunnstopper lot seg påspandere av den påtroppende sjefen for det norske Oljefondet.

Nå nettopp

– Offentlige virksomheter og mange private selskaper har klare regler for hva man kan ta imot av gaver og påspanderinger. I Norge er standarden nøktern, men dette seminaret overgår jo enhver standard. Det er ekstremt, sier Slettemark til VG.

VG fortalte lørdag at Tangen brukte millioner av kroner på en tre dagers konferanse for venner og bekjente i USA – få måneder før han ble ansatt som ny sjef for Oljefondet. På gjestelisten sto flere kjente navn fra Norge.

Onsdag la Nicolai Tangen frem en oversikt over utgiftene i forbindelse med seminaret i november. Totalt kostet arrangementet ham nesten 28 millioner kroner, inkludert reise, opphold, mat og drikke.

Etter at VG omtalte saken, har flere av deltagerne uttalt at de vil betale for sine utgifter.

SENG: Gjestene som fløy fra London og tilbake kunne enkelt ta seg en lur på vei over Atlanteren om bord Crystal Skye. Foto: CrystalAirCruises.com/Greenpoint Technologies, Inc.

NY SJEF: Finansmannen Nicolai Tangen ble utnevnt til ny sjef for Oljefondet 24. mars i år. Foto: Nina E. Rangøy, VG.

«Sender et dårlig signal»

Transparency International er en ideell global organisasjonen som jobber mot korrupsjon - og for åpenhet - på alle plan i samfunnet. I Norge har organisasjonen tre fast ansatte, og et årsbudsjett på vel fire millioner kroner.

– Jeg er dypt skuffet over det som har kommet frem om dette seminaret, sier Slettemark.

Hun mener en leder sender et dårlig signal, både til egne ansatte og til samfunnet for øvrig, ved å takke ja til et så ekstravagant opplegg som tilfellet var i Philadelphia i november i fjor, med alle utgifter dekket.

– Det er grunn til å spørre om dette harmonerer med de etiske retningslinjene til virksomhetene som ledes av de som deltok på seminaret. Mitt poeng er at ledere må følge de samme standardene som gjelder for alle andre selskaper. Det bør ikke være noen forskjell.

– Men ledere må vel ha lov til å delta på seminarer og konferanser som er relevante for dem?

– Jo, men det blir litt rotete når noen sier de reiste som privatpersoner. Flere av deltagerne ble jo presentert i programmet med sine yrkestitler, ikke som venner og bekjente av arrangøren. Flere har også uttalt at programmet var faglig interessant for dem. Og reiser man i embets medfør, bør det vurderes om det er arbeidsgiver som skal betale, sier Slettemark.

Mener det virker uryddig

Slettemark er glad for at saken er kommet frem i offentligheten.

– Det er bra at vi nå får en debatt om hva slags verdigrunnlag vi skal tufte våre virksomheter på, enten de er offentlige eller private. Ledere er rollemodeller for sine respektive virksomheter, og det forventes som et minimum at de handler etter egne fastsatte etiske retningslinjer.

Slettemark sier hun registrerer at flere i ettertid har sagt at de vil betale for utgiftene til seminaret.

– Dette er noe som naturligvis burde vært avklart av den enkelte på forhånd. I denne saken er det etterlatt et inntrykk av uryddighet.

Publisert: 23.04.20 kl. 22:21

Mer om Oljefondet Transparency International

Fra andre aviser