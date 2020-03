PÅ STORTINGET: Runar Sjåstad (til høyre) leder Stortingets vennskapsgruppe med Russland. Her er han med stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen under Stortingets åpning i 2018. Foto: Tore Kristiansen

Russland-vennene på Stortinget bekrefter PST-kontakt

Lederen av Norsk Russisk Venneforening på Stortinget, Runar Sjåstad (Ap), sier at PST høsten 2019 tok kontakt med tilbud om et møte om hvordan utenlandsk etterretning arbeider i Norge.

Nå nettopp

Stortingets EOS-utvalg kritiserer PST, Politiets sikkerhetstjeneste, for at de har har registrert stortingsrepresentanter utelukkende fordi de var medlemmer av en vennskapsgruppe.

EOS-utvalget nekter å opplyse til VG hvilken vennskapsgruppe det gjelder, og viser til at denne informasjonen er gradert.

Men stortingsrepresentant Runar Sjåstad fra Finnmark, sier at han som leder i venneforeningen med Russland på Stortinget, har hatt kontakt med PST:

– Vi planla et møte i samarbeid med PST, hvor de ville presentere en generell gjennomgang av hvordan utenlandske etterretningstjenester arbeider i Norge, sier Sjåstad til VG.

les også PST registrerte stortingsrepresentanter – får kritikk fra EOS-utvalget

Sendte medlemslisten

Han bekrefter også at initiativet kom fra PST:

– Vi ble kontaktet med en forespørsel om vi var interessert i å ha en slik gjennomgang. Og vi inviterte alle representanter og ansatte på Stortinget. Men møtet måtte utsettes, og har ikke blitt noe av foreløpig, sier han.

– Hva synes du om at PST skal ha ført en liste over medlemmene i en vennegruppe?

– Det kan godt være at det var jeg som sendte medlemslisten til PST, da vi forberedte dette møtet, sier Sjåstad.

REAGERER: Torgeir Knag Fylkesnes (SV) vil ha fullt innsyn i hva PST har registrert om han. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Helt vanvittig

Stortingsrepresentantene Ulf Leirstein (uavhengig) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV) reagerer sterkt dersom de har blitt registrert av PST fordi de har deltatt i en venneforening:

– Det er helt vanvittig at PST har registrert medlemmer av en vennskapsgruppe. Er de helt ute av kontroll igjen, spør Torgeir Knag Fylkesnes, SV-nestlederen som ble med i «Norsk Russisk Venneforening» helt fra stiftelsen i 2014.

– Jeg vil ha fullt innsyn i alt som er registrert om meg, legger han til.

Ulf Leirstein, den tidligere Frp-representanten, har også vært med i den russisk-norske venneforeningen fra begynnelsen.

– Jeg blir helt sjokkert over hva PST holder på med, og hvordan de tar seg til rette overfor helt normal politisk kontaktvirksomhet, sier Leirstein til VG.

Tar kritikk

PSTs kommunikasjonssjef Trond Hugubakken ønsker heller ikke å bekrefte hvilken vennskapsgruppe det dreier seg om, men skriver dette i en tekstmelding til VG:

«PST tar kritikken fra EOS-utvalget alvorlig og har rettet oss etter de bemerkninger utvalget har kommet med i årsmeldingen for 2019».

les også PST kartla nordmenns flyreiser – får skarp kritikk fra EOS-utvalget

– Ikke stresset

Runar Sjåstad sier at venneforeningen som han leder, driver sin virksomhet fullstendig i det åpne:

– Jeg blir ikke stresset over at EOS-utvalget kritiserer PST, og jeg blir heller ikke stresset over at PST følger med. Venneforeningens virksomhet er helt åpen og alle på Stortinget er velkommen inn, sier Sjåstad til VG.

Etter 10 år som fylkesordfører i Finnmark og enda flere år i fylkestinget, har Sjåstad hatt regelmessig kontakt over russergrensen.

– Det har ikke vært veldig mye aktivitet i Venneforeningen i det siste. Men vi hadde et møte med Norges tidligere generalkonsul til Murmansk. Der var hele Stortinget invitert, og det var representanter for Russlands ambassade til stede, Da hadde vi også kontakt med sikkerhetstjenesten på forhånd, sier han.

Stiftet i 2014

I 2015 avslørte VG hvordan den russiske ambassaden i en årrekke hadde jobbet aktivt for å etablere en venneforening for Russland på Stortinget.

I februar 2014, få måneder før Russland annekterte Krim og ble gjenstand for harde sanksjoner fra en rekke vestlige land, ble foreningen stiftet, men aktiviteten har vært laber i mange år.

les også 2015: Russlands ambassade jaktet venner på Stortinget

Strengt nødvendig

Da EOS-utvalget tok opp PSTs såkalte arbeidsregistrering av stortingsrepresentantene som var medlemmer i en vennskapsgruppe, svarte PST først at det var «strengt nødvendig» å registrere opplysningene om hver av representantene i det forebyggende arbeidet.

PST viste til at tjenesten har erfaringer med at fremmede staters etterretningstjenester har særlig aktivitet mot og interesse for vennskapsgruppene på Stortinget.

Videre opplyste PST at det forebyggende arbeidet dreier seg om å orientere stortingsrepresentantene om truslene fra fremmed etterretning slik at den enkelte representant blir i stand til å beskytte seg selv. Tjenesten anså det som en kjerneoppgave å «legge til rette for at hele det lovlige spekteret av politiske meninger fritt har anledning til å utfolde seg».

Prinsipiell viktighet

Senere har PST bekreftet overfor utvalget at «registreringene som alene baserer seg på medlemskap i gruppen» vil bli slettet.

«For utvalget har saken vært av stor prinsipiell viktighet. Vi er tilfreds med at PST har besluttet å legge utvalgets vurdering til grunn for sin registreringspraksis og at arbeidsregistreringene av stortingsrepresentantene slettes», skriver EOS-utvalget i årsrapporten.

REAGERER: Ulf Leirstein, uavhengig stortingsrepresentant etter utmeldelsen fra Frp, sier han er sjokkert over PSTs registrering av en vennegruppe på Stortinget. Foto: Tore Kristiansen

Den uavhengige representanten Ulf Leirstein har vært saksordfører for flere EOS-saker i Stortingets kontrollkomite.

Han beskylder PST for å «ta seg til rette» overfor det politiske miljøet, når en vennskapsgruppe blir gjenstand for registrering:

– Jeg er veldig tilfreds med at EOS-utvalget finnes og har tatt tak i dette, slik at vi på Stortinget får anledning til å se på PSTs praksis. Selv har jeg utstrakt kontakt med mange ambassader. Som leder i Stortingets delegasjon til den interparlamentariske unionen, er det en del av mitt ansvarsområde på Stortinget, sier Leirstein til VG.

Han utelukker ikke at det kan bli åpne høringer på Stortinget om EØS-utvalgets rapport, senere i år.

Publisert: 31.03.20 kl. 16:57

Fra andre aviser