BLOD: Tre nye hunder ble obdusert søndag. Har tas det prøver av blodet som ligger i tarmen, som skal sendes til analyse. Foto: Ørn E. Borgen, NTB scanpix

Veterinærinstituttet: Får meldinger fra hele landet

Veterinærinstituttet vet fremdeles ikke hva den mystiske hundesykdommen skyldes. De beskriver situasjonen som dramatisk.

Nå nettopp







Årsaken til den ukjente hundesykdommen er fortsatt ikke funnet, men Veterinærinstituttet har funnet samme sykdomstilstand hos syv hunder som er obdusert.

Tre hunder som ble obdusert søndag har samsvarende funn med tarmbetennelser som tidligere obduserte hunder har vist.

– Alle de syv obduserte hundene har fellestrekk på obduksjon; blodig diarè og forandringer i tarmen. Fra fire av de obduserte hundene har vi gjort like bakterielle funn, i tillegg har vi funnet de samme bakteriene i en avføringsprøve fra en levende hund, sier Hannah Jørgen, veterinær og fagansvarlig for smådyr og zoonoser hos Veterinærinstituttet.

Bakteriene det dreier seg om er en naturlig bakterie i tarmen hos hunder, Clostridium perfringens, og den mer sjeldne Providencia alcalifaciens. Sistnevnte er en bakterie de ikke påviser ofte i hunder.

– Vi er usikre på hvor den bakterien kommer fra. Om den har smittet fra avføring, eller kommet via fôr eller vann. Det jobber vi videre med, sier Jørgensen.

les også Bolla (2,5) ble akutt syk: – Unner ingen dyreeiere å oppleve det samme

– Dramatisk situasjon

Beredskaps- og sikkerhetsdirektør i Veterinærinstituttet Jorun Jarp sier i et videointervju med NRK at situasjonen er skremmende, og at de får inn mange meldinger om syke hunder.

– Det er en dramatisk situasjon. Vi forstår bekymringen til folk.

Det er registrert sykdomstilfeller med lignende symptomer i 14 av 18 fylker, ifølge Mattilsynet. Samtidig understrekes det at det ikke er en unormal forekomst av symptomene andre steder enn i Oslo-området.

– Hovedtyngden ligger på Østlandet, men vi får også meldinger fra hele landet nå, sier Jarp videre.

Instituttet går nå videre med andre undersøkelser.

– Dette er omfattende og komplekst. Vi jobber på spreng for å finne ut av årsaken og hva vi skal gjøre for å stoppe det, sier Jarp.

Samtidig kan de nå utelukke noen teorier.

les også Hundemiljøet: Alt er satt på vent

– Vi ser at det med forgiftning kan vi legge mindre vekt på. Rottegift viser det ingen tegn til, men virus kan vi ikke utelukke. Det er komplekst, forklarer hun.

Ifølge Jarp er norske hunder egentlig er godt vaksinerte, har god helsetilstand og foringen skal også være god. Dette er deler av grunnen til at hun finner situasjonen så dramatisk.

Hun råder alle hundeeiere til å holde hunden sin i bånd og ikke bytte fôrtype.

Instituttet har også sendt ut et registreringsskjema til veterinærer og dyreklinikker i hele landet. Dette håper de skal gi verdifull informasjon for å spore opp årsaken til sykdommen.

Symptomene på sykdommen som så langt har rammet 25 hunder, er blant annet blodig diaré.

Publisert: 08.09.19 kl. 17:31







Mer om