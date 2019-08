UVÆR: Mange på Østlandet våknet av lyn og torden natt til mandag. Her fra Oslo, tidlig torsdag morgen. Foto: Cornelius Poppe

Kraftig regn, lyn og torden: - Ikke sett så ofte

Beboere over hele Østlandet våknet torsdag til buldrende torden og kraftige lysglimt. Vestlandet er preget av store nedbørsmengder.

Bulder og brak sørget for en brå start på dagen for østlendingene. Totalt opp mot 20.000 lyn har skåret gjennom nattemørket, og det har på det meste vært rundt 4000 lyn i timen. Det er uvanlig mye, ifølge vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Hanne Beate Skattør.

– Jeg har ikke sett det så ofte, så det er litt spesielt. Det er veldig organsiert, og harå gjøre med at vi har hatt varm luft over oss nå en stund, også er det kald luft som fortrenger den varme luften. I den overgangen kan det oppstå kraftig torden, forklarer hun.

05.30 skriver Meteorologisk institutt på Twitter at tordenværet stort sett har passert Buskerud og Vestfold. og at det er på vei nordøstover mot Oslo, Akershus, Oppland og Hedmark. Været ser ikke ut til å svekke seg på veien. Rett før 08 er imidlertid det kraftigste været over i hovedstaden, og det blir Hedmark som må belage seg på tordenvær de kommende timene, før det avtar.

MYE LYN: Mellom 01 og 07 er det registrert nærmere 17.000 lyn på Østlandet. Foto: Skjermdump Meteorologisk Institutt

Flere veier stengt

Natt til torsdag har store vannmengder preget Vestlandet. Først måtte hovedveien E16 mellom Bergen og Voss stenges ved Bolstad på grunn av ras. Siden måtte også omkjøringsveien på fylkesvei 314 stenges ved Bergsdalen på grunn av ras utløst av regnværet.

– Slik det er nå, er det ingen fare for liv eller noe slikt, men det er litt vanskelig å ta seg fra Bergen til Voss ettersom flere veier er stengt. Politiet har beredskap på begge sider, men det rammer jo andre, sier operasjonsleder Dag Olav Sætre i Vest politidistrikt til NTB.

– I løpet av tre timer kan det komme mellom 40 til 60 millimeter med kraftige regnbyger på Vestlandet, sa vakthavende meteorolog Haldis Berge i Meteorologisk institutt til VG onsdag kveld.

Klokken 2.40 melde brannvesenet i Hordaland om at et hus i Kvam var evakuert som følge av store mengder vann som kom drivende gjennom veibanen og bebyggelsen. Politiet og representanter for kommunen rykket ut til området.

– Beboerne evakuerte seg selv da det begynte å renne vann gjennom huset. Brannvesenet er på stedet og bistår, sier Sætre.

STENGT VEI: Fylkesvei 49 mellom Norheimsund og Vikøy i Kvam i Hordaland er stengt på grunn av oversvømmelse. Foto: Politiet

Togtrøbbel

BaneNor melder om forsinkelser og innstillinger på flere strekninger på grunn av signal- og strømproblemer etter tordenværet på Østlandet. Blant annet er en rekke av flytogene innstilt.

Vy melder på sine hjemmesider ved 06.30-tiden at strekningen Nisterud til Nordagutu er stengt på grunn av ras, mens det er signalfeil mellom Kløfta og Gardermoen og strekningen Hauerseter og Dal. Det er også færre spor i bruk mellom Oslo S og Nordstrand, mens en feil på sporet gjør at strekningen Drangedal og Kongsberg er stengt for trafikk.

– Vi har en del problemer og oppfordrer alle til å gå inn på våre og togselskapenes hjemmesider for å sjekke om togene går som normalt, sier pressesjef i BaneNor Dag Svinsås til VG.

– Vi har brukbar oversikt, og har lokalisert feilen, men vi vet ikke omfanget helt ennå. Det er ganske nytt ennå, fortsetter han.

KRAFTIGE REGNBYGER: Det er meldt oransje farevarsel i Hordaland, Nord-Rogaland, Sogn og Sunnfjord. Foto: Storm

Skaper problemer

Været har allerede skapt problemer.

Det ustabile været har ført til at Equinor onsdag måtte avlyse nesten alle de planlagte avgangene til plattformene i Nordsjøen, ifølge Heliport.

I tillegg sto en enebolig i full brann på Øygarden på grunn av et lynnedslag, opplyser Vest politidistrikt. Ved 20.30-tiden onsdag kveld opplyste politiet til VG at huset har blitt overtent, og at brannvesenet driver med etterslukning.

– Beboerne var heldigvis ikke hjemme, men vitner så lynet som ble slått ned i huset, forteller operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt.

LYN: Det var trolig lynet som forårsaket denne brannen, melder politiet. Foto: Bergen foto og media

Det er meldt oransje farevarsel i Hordaland, Nord-Rogaland, Sogn og Sunnfjord.

Temperaturene er ventet å synke i løpet av torsdagen.

– Torsdag og fredag vil temperaturene på Vestlandet komme på mellom 14 til 16 grader, forteller Berge.

Ustabilt vær i hele Norge

Varsom har sendt ut oransje farevarsel på jord- og flomskredfare i Hordaland på grunn av den kraftige nedbøren. Bygene på Vestlandet kommer til å fortsette i løpet av torsdagen, men på kvelden kan regnværet avta.

Meteorologene spår imidlertid like ustabilt vær for resten av Norge.

– Nord-Norge vil nok oppleve noen regnbyger i løpet av torsdagen. Trøndelag vil få regnbyger som kan oppleves som kraftige, men det er foreløpig ikke sendt ut farevarsel, forteller vakthavende meteorolog Siri Wiberg i Meteorologisk institutt.

Etter hvert som regnbygene kommer til Nordland utover torsdag kveld, vil bygene bli så kraftige at Varsom har sendt ut gult farevarsel. Nabolandet Sverige har også fått kraftige regnbyger, som kan dukke opp på den norske grensen ved den østlige delen av Østlandet.

Mandag og tirsdag fikk sørlige Norge så høye temperaturer at Etne slo ny norgesrekord med 30,4 varmegrader. Nå spår imidlertid meteorologen at temperaturene i Norge vil ligge mellom 15 til 20 grader de neste dagene.

– Lavtrykk og bygevær er nok stikkord for helgen. Lørdag er det antydet nedbør rundt om i hele landet, sier Wiberg.

Det ustabile været kommer til å vare inn i neste uke.

