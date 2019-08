LYN: Det var trolig lynet som forårsaket denne brannen, melder politiet. Foto: Bergen foto og media

Kraftig regn, lyn og torden: Enebolig overtent i Øygarden

Meteorologene spår ustabilt vær over hele landet resten av uken. Det er meldt oransje farevarsel i flere fylker på Vestlandet.

Onsdag kveld er det ventet svært mye nedbør og tordenbyger på Vestlandet.

– I løpet av tre timer kan det komme mellom 40 til 60 millimeter med kraftige regnbyger på Vestlandet, sier vakthavende meteorolog Haldis Berge i Meteorologisk institutt til VG.

Været har allerede skapt problemer.

Det ustabile været har ført til at Equinor onsdag måtte avlyse nesten alle de planlagte avgangene til plattformene i Nordsjøen, ifølge Heliport.

I tillegg sto en enebolig i full brann på Øygarden på grunn av et lynnedslag, opplyser Vest politidistrikt. Ved 20.30-tiden opplyser politiet til VG at huset har blitt overtent, og at brannvesenet driver med etterslukning.

– Beboerne var heldigvis ikke hjemme, men vitner så lynet som ble slått ned i huset, forteller operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt.

Han legger til at politiet, brannvesenet og helse har forberedt seg på uværet, og økt beredskap i natt.

KRAFTIGE REGNBYGER: Det er meldt oransje farevarsel i Hordaland, Nord-Rogaland, Sogn og Sunnfjord. Foto: Storm

Det er meldt oransje farevarsel i Hordaland, Nord-Rogaland, Sogn og Sunnfjord.

– Akkurat nå er det tordensværbyger som ligger på kysten, men som er på vei innover mot landet. Det dårlige været kommer til å vare frem til i morgen tidlig. Etter hvert som natten går, vil det dårlige været komme lengre inn i fylket, sier Berge.

Temperaturene er ventet å synke i løpet av morgendagen.

– Torsdag og fredag vil temperaturene på Vestlandet komme på mellom 14 til 16 grader, forteller Berge.

Ustabilt vær i hele Norge

Varsom har sendt ut oransje farevarsel på jord- og flomskredfare i Hordaland på grunn av den kraftige nedbøren. Bygene på Vestlandet kommer til å fortsette i løpet av torsdagen, men på kvelden kan regnværet avta.

Meteorologene spår imidlertid like ustabilt vær for resten av Norge.

– Nord-Norge vil nok oppleve noen regnbyger i løpet av torsdagen. Trøndelag vil få regnbyger som kan oppleves som kraftige, men det er foreløpig ikke sendt ut farevarsel, forteller vakthavende meteorolog Siri Wiberg i Meteorologisk institutt.

Etter hvert som regnbygene kommer til Nordland utover torsdag kveld, vil bygene bli så kraftige at Varsom har sendt ut gult farevarsel. Nabolandet Sverige har også fått kraftige regnbyger, som kan dukke opp på den norske grensen ved den østlige delen av Østlandet.

Mandag og tirsdag fikk sørlige Norge så høye temperaturer at Etne slo ny norgesrekord med 30,4 varmegrader. Nå spår imidlertid meteorologen at temperaturene i Norge vil ligge mellom 15 til 20 grader de neste dagene.

– Lavtrykk og bygevær er nok stikkord for helgen. Lørdag er det antydet nedbør rundt om i hele landet, sier Wiberg.

Det ustabile været kommer til å vare inn i neste uke.

