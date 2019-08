UTSALGSSTEDER: Sprox-skoene selges i 24 butikker i Norge. De kan også bestilles fra Sparkjøp via postordre. Foto: Google

Lørenskog-forsvinningen: Her kan den etterlyste skoen ha blitt kjøpt

LØRENSKOG (VG) Sko som kan ha blitt brukt av den som bortførte Anne-Elisabeth Hagen selges i 24 fysiske butikker landet over.

Oppdatert nå nettopp







I jakten på hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen har et skoavtrykk fra ekteparet Hagens bolig blitt svært viktig for politiet.

– Politiet har sikret og identifisert flere skosåleavtrykk på området, men dette som nå offentliggjøres er det eneste hvor vi så langt ikke har klart å identifisere en eier eller bruker, sa etterforskningsleder Tommy Brøske under en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Politiet har funnet ut at avtrykket er avsatt av en sko av merket Sprox i størrelse 45.

TO TYPER: Disse to modellene fra skomerket Sprox har såle lik avtrykket som er funnet i ekteparet Hagens bolig. Foto: POLITIET

Skomerket Sprox selges i fysiske butikker i en lang rekke land og er lett tilgjengelig i et bredt utvalg nettbutikker.

I Norge selges Sprox i Sparkjøps butikker, totalt 24 stykker landet over. I tillegg selger Sparkjøp skoene via postordre.

– Vi ber om at personer som har kjøpt denne Sprox-skoen i Norge i størrelsen 44, 45 eller 46 i perioden til august 2016 til mai 2019 – og har betalt skoene kontant – om å ta kontakt med politiet, sier Brøske.

En av Sparkjøps butikker ligger like i nærheten av ekteparet Hagens bolig på Fjellhamar i Lørenskog.

Totalt er det solgt om lag 1500 sko av de aktuelle skoene i denne perioden, men Brøske understreker at antallet sko som er solg kontant er vesentlig lavere.

– Vi er altså ute etter de som har betalt skoene kontant. Politiet har oversikt over de skokjøpene som er betalt med kort og har begynt å gå gjennom. Jeg oppfordrer de som eventuelt er usikre på om de har betalt kontant eller med bruk av kort om å ta kontakt med politiet, sier etterforskninglederen.

Denne oversikten viser antall salg av de aktuelle skoene i Sparkjøps butikker. Foto: POLITIET

VG har vært i kontakt med Cortina Group i Belgia som selger sko av merket Sprox internasjonalt.

– Disse skoene er solgt over hele verden, i alle land du kan tenke deg, sier salgsansvarlig for Skandinavia, Karlo Noreilde til VG, som bekrefter at de eneste fysiske butikkene som selger denne skoen i Norge er Sparkjøp.

Han sier at han ikke kjenner til at norsk politi har vært i kontakt med dem.

– Jeg er ganske sikker på at de ikke har det, for jeg er den ansvarlige innen salg i Norge, ser Noreilde.

SÅLE: Politiet presiserer at det samme sålemønsteret finne to ulike typer sko, og at sålen er i ulike farger. Foto: VG

Utelukket skospor

I vår kartla politiet skoene til personer som har vært på åstedet og tok bilder av skosåler.

– Jeg fikk en forståelse av at politiet driver og kartlegger hvilke skoavtrykk som har vært på eiendommen, og siden jeg har vært der i et aktuelt tidsrom, så blir mine sko fotografert, sa et vitnet som fikk sine sko avfotografert i vår.

Et skoavtrykk kan gi viktige opplysninger om eventuelle gjerningspersoner, særlig hvis man kan knytte kjøpet av skoene til en konkret butikk, som igjen kan åpne for nye avhør av vitner, for å identifisere personen som brukte skoene.

Etter det VG kjenner til så er store deler av gulvet i Hagen-huset dekket av keramiske fliser.

Tidligere kriminaltekniker i Kripos, Tore Per Bakken, forklarer at skoavtrykk sikres med en relativt tynn plastfolie som legges over avtrykket, før man løfter det opp. Deretter fotograferes avtrykket i spesialtilpasset belysning.

– I dag kan man også bruke kjemikalier på et gulv for å fremkalle avtrykkene på stedet, og deretter fotografere dem enkeltvis, sier Bakken til VG.

SAVNET: Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober i fjor. Politiets hovedteori er at hun er drept. Foto: Privat / Politiet

Etter at det er gjort skoavtrykk, starter jakten på sko med tilsvarende sålemønster. Dette arbeidet kan blant annet være med på å underbygge ulike personers forklaringer om sine bevegelser på et åsted. Ved å foreta undersøkelser opp mot produksjonssteder og butikker, kan politiet også få opplysninger om skoeieren.

– Hvis man kan knytte skoavtrykket til en spesifikk sko, og den skoen har vært på åstedet i det aktuelle tidsrommet for en kriminell handling, og man finner frem til eieren av skoen, så kan den personen ha et problem, sier Bakken.

Publisert: 28.08.19 kl. 12:32 Oppdatert: 28.08.19 kl. 12:54