Irfan Mushtaq og menigheten i Al-Noor Islamic Centre fikk ikke vite noe da farenivået for angrep mot dem og andre moskeer ble oppjustert i mai. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

PST justerte opp farenivå for moskeer uten å si ifra til dem

I mai justerte PST opp trussel­nivået for angrep fra høyre­ekstreme, uten å varsle moskeer om at «samlingssteder for muslimer» sto først blant mulige terrormål.

Nå nettopp

Den offentlige trusselvurderingen ble endret fra februar til mai av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) etter det høyreekstreme angrepet mot to moskeer i New Zealand.

Endringen besto i at muligheten for et angrep fra høyreekstreme «mot symbolmål, slik som samlingssteder for muslimer og innvandrere (…)» ble økt fra «lite sannsynlig» til «mulig».

Ifølge Klassekampen ble Justisdepartementet, Politidirektoratet og politiet varslet i mai.

– Vi har ikke fått noen varsling, eller noe informasjon fra verken politi eller PST om økt fare for høyreekstrem terror, sier Irfan Mushtaq i styret i Al Noor-moskeen, som var målet til den nå terrorsiktede Philip Manshaus.

Moskeen ble angrepet 10. august.

De fant ut om det økte farenivået fra PST da informasjonen ble offentlig 12. august.

Heller ikke Paraplyorganisasjonen Muslimsk Dialognettverk (MDN) eller noen av de andre muslimske organisasjonene eller moskeene avisa har kontaktet, fikk vite noe.

– Det er ikke naturlig at PST har den direkte kontakten med moskeene, sier kommunikasjonsrådgiver i PST, Martin Bernsen.

Oslo politidistrikt hadde tirsdag ikke mulighet til å kommentere saken, men sier de vil kommer tilbake til Klassekampen.

Publisert: 21.08.19 kl. 08:18