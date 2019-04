– MØTES AV MYTER OG FORDOMMER: Lill-Tove Bergmo i foreningen Spillavhengighet Norge. Foto: Privat

Opplever pågang av spillavhengige: – Mange norske leger mangler kunnskap

– Mange spillavhengige blir avvist med beskjed om å «ta seg sammen» når de endelig tør å si fra til legen sin, sier Lill-Tove Bergmo i Spillavhengighet Norge.

Allerede på 80-tallet ble spillavhengighet definert som en diagnose av Verdens helseorganisasjon. De som rammes i Norge har rett på behandling, likevel opplever mange fordommer og misforståelser.

– Det krever mye styrke å snakke om en så skambelagt sykdom, og så opplever mange i tillegg å bli avvist når de først tar kontakt med lege. Mange norske leger mangler kunnskap om denne lidelsen, sier Lill-Tove Bergmo.

Helseminister Bent Høie reagerer på at leger ikke tar spillavhengige på alvor.

– Mennesker med spillavhengighet må møtes med respekt og omtanke når de oppsøker hjelp, sier helseminister Bent Høie (H) til VG.

– Mange føler sterk skam rundt det å være spillavhengig. Om disse ikke blir møtt av helsepersonell som er lydhøre og respektfulle, risikerer vi at den negative selvfølelsen mange har forsterkes, og at hjelpeapparatet ikke oppleves som hjelpsomt, sier Høie.

HELSEMINISTEREN: Bent Høie ber om at spillavhengige må møtes med respekt. Foto: Krister Sørbø

– Jeg var selv blant dem som hadde fordommer og tenkte at spillavhengige er svake, sier advokat og familiefar Ståle Matre (44), som spilte bort over fire millioner kroner på nettpoker og sportsbetting.

Han har stått frem i VG med sin historie om hvordan han mistet jobben, samboerskapet og ble dømt til fengsel for bedrageri etter å ha løyet til 16 banker for å få forbrukslån. Alt på grunn av avhengighet til pengespill.

I Norge finnes det rundt 122 000 risiko- og problemspillere i Norge, viser den siste befolkningsundersøkelsen fra Universitetet i Bergen.

Pågangen av fortvilte mennesker som har henvendt seg til organisasjonen Spillavhengighet Norge, har økt kraftig de siste ti årene.

Lill-Tove Bergmo understreker at noe av økningen kan skyldes at de når ut til flere enn før, men har et sterkt inntrykk av at stadig flere sliter.

– Gjelden hos våre brukere er mye høyere nå enn for ti år siden, og hovedproblemet er online-kasinoene som har kommet de siste årene. Nå begynner vi virkelig å se hva de fører til av ødeleggelser i folks liv, sier hun.

Tabu

Bergmo sier mange føler det er mer tabu å være spillavhengig enn rusavhengig.

– Kanskje det er lettere for folk å forstå en avhengighet der man tilfører kroppen noe? Uansett avhengighet dreier det seg om å befinne seg i en boble der rasjonelle tanker forsvinner, og det er vanskelig å komme seg ut uten hjelp, sier hun.

Selv har hun nok kunnskap til å forstå hvorfor noen kan ende opp med å ta sparepengene til barna sine. Hun startet organisasjonen for 18 år siden, etter å ha oppdaget at hennes egen ektemann var spillavhengig.

HADDE SELV FORDOMMER: – Med mine egne fordommer om spillavhengige som svake, trykket jeg ned en allerede lav selvfølelse, og rømte inn i spillingen. Det ble en ond spiral, sier Ståle Matre. Foto: Jørgen Braastad

Advokaten som ble dømt

– Jeg vil gi ansikt til en sykdom som er underkommunisert og lite forstått, sier Ståle Matre til VG

Det gikk så langt at han var i ferd med å ta sitt eget liv. Bare tanken på døtrene fikk ham fra det.

Også i hans egen omgangskrets er det noen som tenker at spillingen er selvforskyldt.

– Moren min er fryktelig skuffet over meg, og kan ikke skjønne hvorfor jeg, som er flink med økonomi, kunne gjøre noe så dumt. Det tar tid å bygge opp tilliten igjen, sier Ståle, som går i ukentlige terapitimer for sin avhengighet.

Diagnose * WHO har definert spillavhengighet som en diagnose siden 80-tallet i DSM- og ICD-systemene. Diagnosesystemet ICD-10 brukes i Norge i dag, og der er pengespillavhengighet beskrevet som en lidelse. * Personer med spilleproblemer har etter pasient- og brukerrettighetsloven lik rett til vurdering av helsehjelp og ev. behandling i spesialisthelsetjenesten som alle andre pasienter. * Fra 1. januar 2019 tilbys pakkeforløp for psykisk helse og rus til personer som har behov for spesialisert behandling på grunn av spilleproblemer.

– Folk har kanskje en idé om at i rusavhengighet er det alkoholen eller heroinen sin skyld, men at det i pengespill handler mer om en persons dumme valg, sier Rune Mentzoni ved Universitetet i Bergen.

SELVFORAKT: – Spillavhengighet er en ensom avhengighet. Mens alkoholikere kan finne et fellesskap i rusen, så sitter man alene med spillingen. Jeg følte meg både dust og ensom. Jeg kommer ikke på en eneste positiv assosiasjon til det jeg drev med, sier han. Foto: Jørgen Braastad

– Virkeligheten er at det er de samme tankemekanismene som ligger bak alle typer avhengighet. De har mye mer til felles enn det mange tenker over. For alle gjelder at noe som tidligere har gitt deg noe positivt, etter hvert kommer inn i en negativ spiral og blir altoverskyggende, sier Mentzoni.

– Kan spillavhengighet også være arvelig?

– Man kan være genetisk disponert for å utvikle en avhengighet, men ikke nødvendigvis den samme avhengigheten som rammet faren din. Avhengighet kan også være situasjonsbestemt. At man er disponert for det, men at det utløses først når man opplever noe spesielt i livet. I tillegg til biologiske faktorer teller personlighet inn – som impulsivitet og spenningssøking, sier postdoktor Rune Mentzoni.

– Vi tar dette på alvor

– Vi er 5.000 fastleger og det kan nok være at noen ikke tar imot denne type pasienter som de burde, ved at de misforstår eller ikke oppfatter pengespillavhengighet som en ordentlig sykdom, sier Petter Brelin, som leder Norsk forening for allmennmedisin.

FASTLEGE: – Mitt råd til de som står midt oppi det er å snakke med fastlegen eller en av sine nærmeste så fort som mulig, sier Petter Brelin, som er fastlege og leder Norsk forening for allmennmedisin. Foto: Helge Mikalsen

– Men jeg vil si at vi som fagmiljø er veldig opptatt av og bekymret for dem som rammes av denne lidelsen, og vi har en faggruppe som arbeider spesielt med avhengighet.

Brelin sier at dette er en pasientgruppe det kan være vanskelig å hjelpe.

– For de oppsøker sjelden hjelp før det har gått altfor langt.

Publisert: 01.04.19 kl. 13:21