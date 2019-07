DAGENS GJØREMÅL: I dag er det lite annet å gjøre enn det Helene Arneberg gjorde på Hvaler tidligere i sommer. Spesielt Trøndelag og Nordland får det hett. Foto: Are Mathisen

Tropenatt 19 steder i landet

Varmest i landet idag blir området rundt Brønnøysund og Rørvik. - Sydenværet i Europa er det Skandinavia som har nå, sier meteorologen.

Ikke mindre enn 19 steder i landet har hatt tropenatt i natt. Varmest var det på grensen mellom Trøndelag og Nordland, hvor Kvaløyfjellet i Sømna utenfor Brønnøysund hadde 23,1 grader.

– Brønnøysund var faktisk nest varmest i landet klokken 08 lørdag, med 27 grader. Rørvik litt lenger sør var varmest med 27,3 grader. Der oppe blir det fantastisk idag. Det blir spennende å se hvor de ender - det vil komme godt over trettitallet i Trøndelag og Nordland, sier statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe.

Norge er nå stedet å være i Europa. Varmluften som lå over kontinentet for noen dager siden har flyttet seg nordover. Det, i kombinasjon med høytrykk og sol, gjør Skandinavia til temperaturvinner.

Nordland varmere enn Paris

– Det er mye varmere i Nord-Norge enn resten av Europa i dag. Paris får bare 25 grader, mens London får maks 20 grader. Helgens sydenvær er det vi som får, sier Walløe.

Tropenetter er sjeldne saker, forteller han. Definisjonen på en tropenatt er at temperaturen skal være over 20 grader absolutt hele natten igjennom.

– Det er ikke slik at man kan regne med tropenetter om sommeren. Egentlig er det et sjeldent fenomen. Selv iløpet av en så varm sommer som vi hadde ifjor, var det bare et par tropenetter, sier han.

Disse hadde tropenatt i natt:

Kvaløyfjellet, Sømna i Nordland 23,1 grader

Eigerøya, Egersund

Færder fyr

Svenner fyr

Strømtangen fyr

Jomfruland

Gullholmen

Særheim

Lyngbør fyr

Lebergsfjellet

Sarpsborg

Snåsa

Hamar

Mandal

Fister

Hønefoss

Trondheim

Oslo

Stavanger

Publisert: 27.07.19 kl. 09:31

