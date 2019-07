FLERE LEILIGHETER: Brannen i omsorgssenteret i Kvinesdal startet i en leilighet, men spredde seg raskt. Foto: Tor Magne Gausdal / Avisen Agder

Kraftig brann i omsorgssenter i Kvinesdal

Et bygg med syv leiligheter i Kvinesdal omsorgssenter er totalskadet i en voldsom brann. Ingen er skadet i brannen.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Nødetatene rykket like etter klokken 17 ut til brannen, som startet i en leilighet. Ifølge brannvesenet spredte brannen seg raskt til flere leiligheter, og de jobbet på spreng for å hindre spredning til andre bygg.

Som følge av kraftig røykutvikling anbefalte politiet innbyggere i området om å lukke vinduer og dører.

– Det er fyr i flere leiligheter på omsorgssenteret. Flere personer er evakuert, men vi har ikke helt oversikt, sa operasjonsleder John Repstad til VG.

En person er undersøkt for mulig røykskade, men det er ikke meldt om personskader. Like før klokken 17 fikk brannvesenet kontroll på stedet, og det var ikke lenger fare for spredning.

Kvinesdal-ordfører Per Sverre Kvinlaug (KrF) sier til NTB at det er opprettet en gruppe som tar hånd om dem som bor i leilighetene, og at det blir ordnet med soveplass.

– Det blir tatt hånd om. Det holder de på med nå, sier han.

Publisert: 28.07.19 kl. 18:00 Oppdatert: 28.07.19 kl. 18:51

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post