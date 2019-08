LYKKE: Torsdag fikk avgått partileder i KrF og tidligere statsråd Knut Arild Hareide sitt tredje barn, født på Ullevål sykehus i Oslo. Foto: Privat

Ble far igjen - ni måneder etter sitt store politiske nederlag

Så godt som nøyaktig ni måneder etter at Knut Arild Hareide (46) opplevde sitt største politiske nederlag, nedkom kona Lisa Maria (36) med parets tredje barn.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Hareide, som fikk flertallet i KrF mot seg i regjeringsspørsmålet og valgte å gå av som partileder, mer enn antyder at det er en sammenheng mellom tidspunktene.

– Da vi fikk disse termindatoene, så var de nesten litt vanskelige for meg å kommentere. Jeg sa vel i en festtale at ordet «trøst» har fått en helt ny dimensjon i vår familie, sier Hareide til VG.

– Usedvanlig vellykket

– Kan du utdype dette?

– Nei, men det er ikke tvil om at det kom like i etterkant av vårt ekstraordinære landsmøte. Så uavhengig av hvor en har stått i saken om KrF, så må en vel kunne si at denne delen av prosessen har fått et usedvanlig vellykket og godt utfall.

FAMILIEN: Lisa Maria og Knut Arild Hareide med barna Sara (6) og Tord Olav (4) i februar i år, hjemme på Disen i Oslo. Foto: Trond Solberg

Fått normal jobb

– Så kan jeg si at jeg etter dette har fått bedre tid til å være pappa, og det setter jeg pris på. Jeg er fortsatt aktiv på Stortinget, men jeg har fått en mer normal jobb. Og det er veldig positivt, sier Hareide.

KrF dramatiske, ekstraordinære landsmøte på Gardermoen fant sted 2. november i fjor. Hareide hadde gått inn for at partiet skulle skifte fra borgerlig til rødgrønn side i politikken, men tapte med 90 mot 98 stemmer.

– Terminen ble først satt nærmest på dagen ni måneder etter landsmøtet. Men så ble den endret til 27. juli, og så ble hun født 8. august. «Den lille» er litt lik både sin mor og sin far, at hun har en tendens til å komme litt senere til avtalte enn tidspunkt, noe de kjenner igjen i KrF når det gjelder meg. Jeg opplever at når en først kommer, så gjør en det godt, sier Hareide.

Diktator

– Er navn på «den lille» bestemt?

– Nei, vi brukte litt tid på det med Tord Olav. Vi har kommet ned på noen få alternativer. Jeg tenker som så, at på den type ting, så føler jeg har tildels observatørstatus med forslagsrett. Men endelige beslutninger i den type saker i familien vår, er veldig tett knyttet opp til Lisa Maria.

TREFOLDIG: Navnet på Knut Arild Hareides tredje barn er ennå ikke bestemt. Storesøster Sara (6) og storebror Tord Olav (4) er ifølge far meget stolte over familiens nye representant. Foto: Privat

– Fordelen med at jeg har var partileder var at da... hun var ikke bare sjef, hun var diktator her hjemme, og jeg rettet meg etter de beslutningene hun tok. Men det hun merker nå, etter at jeg gikk av som partileder, er at i litt flere familiebeslutninger har jeg tatt mer aktivt del.

Egne oppfatninger

– Vil du gå så langt som å si at du har begynt å få egne oppfatninger i familiespørsmål?

– Ja, jeg vil nesten si det. Men akkurat på navn føler jeg at det følger litt det gamle mønsteret.

– Hvordan vil du beskrive situasjonen for familien akkurat nå?

– Det har vært utrolig flott. Vi har blitt tatt utrolig godt vare på Oslo Universitetssykehus Ullevål. Det er fantastiske personer der. Og en etter forholdene fin fødsel. Vi har fått et tredje barn, og to veldig stolte storesøsken, Sara (6) og Tord Olav (4) som har vært der i dag. Søskenbarna Helena, Michael og Emil har også besøkt oss.

Publisert: 09.08.19 kl. 20:50