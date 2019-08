FRIVILLIG: Atle Hamar (V) brukte sin egen båt for å frakte folk i sikkerhet etter skredet i Jølster i forrige uke. Til daglig er han statssekretær i Klima og Miljødepartementet. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Etter jordskredene: Jølster var uten mobilnett i to døgn

– Uforståelig og helt utrolig, sier Jølster-beboer og statssekretær Atle Hamar (V) om at mobilnettet var dødt i to døgn etter jordskredene i Jølster i forrige uke.

Forrige uke ble hjembygda til Venstre-politikeren rammet av et styrtregn som førte til store jordskred, stengte veier og folk som måtte forlate sine hjem.

Hamar var hjemme på ferie og blant de mange som kastet seg i båten og bisto med evakuering og annet praktisk arbeid de første døgnene. Han er full av lovord om hvordan folk i kommunen stilte opp i det påfølgende kaoset.

Men han slakter Telenors evne til å få opp mobilnettet, etter at flere basestasjoner falt ut etter skredene:

– I Vassenden var mobilnettet nede i to døgn. Strøm var tilbake etter et knapt døgn og internett på fibernett kom kort tid etter. Men det er helt uforståelig at det tok to døgn å få opp noe så kritisk som mobilnettet, sier Hamar til VG.

Telenors ansvar

Han peker rett på Telenor, som eier mobilnettet og dermed har ansvaret for at kritisk kommunikasjon kan fungere i en krise:

– Folk ville ha forstått at det tok noen timer å få opp mobilnettet. Men vi landet på månen for 50 år siden. At Telenor ikke klarer å få opp mobildekning raskere, er jo helt utrolig. De sitter med monopolet og dermed også med samfunnsplikten til å sørge for at mobilnettet fungerer, sier Hamar.

Tar ikke selvkritikk

Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen bekrefter overfor VG at det tok tid å reparere skadene på mobilnettet, men tar ikke selvkritikk for at mobil-tausheten skulle vare i to døgn:

– Det gikk flere store ras i Sogn og Fjordane den kvelden, og i mediene kunne alle se hvor omfattende skadene var i Jølster. Vårt personell kunne ikke dra ut før politi og geologer ga grønt lys, og da vi kom fram så vi at kabelen hadde røket flere steder. Ett sted måtte vi bytte 250 meter fiberkabel. Det skjer ikke på minutter, sier Amundsen.

Utfallet rammet tre basestasjoner.

– Basestasjonene i området har batterireserve til minst fire timers drift med strømbrudd. Men strømbruddet var ikke problemet her, det var de omfattende skadene og at folk ikke fikk dra inn i området før det ble vurdert som trygt, sier Amundsen til VG.

Avviser SV-angrep

Atle Hamar nekter også å ta kritikk på regjeringens vegne fra SV, som har brukt skredene i Jølster til å kritisere regjeringens olje- og gasspolitikk for å stå i veien for kampen mot klimakrisen.

Lars Haltbrekken (SV) sa til VG tidligere mandag at jordrasene i Jølster, utløst av store nedbørmengder bør være en vekker.

– Den type ras vi har sett i Norge denne uken kommer vi dessverre til å oppleve mer av dersom vi ikke får gjort noe med den alvorlige klimakrisen som i dag vokser, sa Haltbrekken.

Hamar mener at kritikken fra SV er grovt populistisk:

– Først sa SV at skredet var et resultat av manglende skredsikring. Men Årsetelva ble forebygget av NVE og Jølster kommune i 2017. Det hindret enda større skader, ikke minst at broen på E39 klarte å ta unna vannmassene. Det andre skredet, som åpenbart har tatt et liv, var umulig å forutse, sier Hamar.

Vurdere risiko på nytt

– Så sier de at vi ikke har konkrete nok tiltak for å bremse klimakrisen. Det er ikke sant. Vi la fram tre planer like før sommeren: Grønn skipsfart, fossilfri kollektivtransport og infrastruktur for alternativt drivstoff. Sektor for sektor skal vi konkretisere klimamålet for å forebygge temperaturøkning, sier Hamar.

– Hva er den viktigste lærdommen fra hendelsene i din hjembygd?

– Vi må gå gjennom vurderingene av risiko som er gjort i alle kommunene for å se om de er gode nok. Vi vet at det vil komme ned mer vann. og det blir mer tørke. Så må vi fortsette med både forebygging av flom, og med skredsikring av veinettet, sier Hamar.

PS: I helgen har Atle Hamar deltatt i søket etter den savnede mannen fra bygda, etter at bilen ble skylt av veien av et skred. Familien til den savnede har bedt Hamar formidle deres store takknemlighet til alle som har deltatt i søket, på vannet og langs land, de siste dagene.

Publisert: 06.08.19 kl. 08:17