Advokat Vibeke Hein Bæra har blitt kontaktet av 49 personer i forbindelse med mobbesakene i Drangedal i Telemark. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

49 har kontaktet advokat om mobbing i Drangedal – kan bli norgeshistoriens største mobbesak

En advokat har blitt kontaktet av 49 personer som sier de har vært utsatt for mobbing i Drangedal. Sakene strekker seg over en periode på nesten 50 år.

NTB-Anders R. Christensen

Oppdatert nå nettopp

– Elever forteller at de har blitt hengt opp i basketballkurven, de er blitt dratt ned buksene på og pisket. I ett tilfelle var det en lærer som har bundet opp en elev, men læreren eller skolen fulgte ikke opp episoden i etterkant. Det har vært ekstremt mange stygge episoder der elever har prøvd å si ifra, sier advokat Vibeke Hein Bæra til Telemarksavisa.

Etter at Drangedalsposten i vår omtalte de mange mobbesakene i telemarkskommunen, har Bæra blitt kontaktet av mange som sier de har vært utsatt for mobbing ved Drangedal 10-årige skole. Til nå er tallet oppe i 49 personer.

I juni skrev Drangedalsposten at saken ligger an til å bli norgeshistoriens største mobbesak.

Advokat Vibeke Hein Bæra sier til Telemarksavisa at sakene har mange likhetstrekk, og at de som har blitt mobbet, ofte er innflyttere fra andre land eller steder. Noen har også blitt mobbet fordi de har utfordringer med ADHD eller dysleksi.

Sakene strekker seg over en tidsperiode på nærmere 50 år.

Ordføreren beklager

Ifølge NRK viser flere undersøkelser og tilsyn de siste ni årene at mobbing fremdeles er et stort problem i Drangedal, og at kommunen har gjort for lite for å bekjempe mobbingen.

– Det var nok en tid hvor dette ikke hadde det fokuset det har nå, og det er bare å beklage. Og at folk har fått ødelagt livene sine på grunn av dårlig oppførsel fra medelever og ansatte i tidligere tider, er sterkt å beklage, sa fungerende ordfører Arnt Olav Brødsjø til NRK i mai.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark jobber nå med et nytt tilsyn med Drangedal 10-årige skole, som er ventet å være klart i slutten av august.

Publisert: 23.07.19 kl. 22:14 Oppdatert: 23.07.19 kl. 22:50