Mann med vingedrakt funnet omkommet

En mann med utenlandsk nasjonalitet er funnet omkommet på 1500 meters høyde i Sunndalen i Møre og Romsdal.

Mindre enn 10 minutter siden

Mannen ble funnet i et område beliggende mellom Langrabbpiken og Storkalkinn.

– Vi ble varslet i natt cirka kvart på fire av venner og bekjente av avdøde som var bekymret for at han kunne ha vært utsatt for en ulykke i forbindelse med hopping, sier operasjonsleder Sindre Molnes til VG.

Mannen skal ha dratt til det aktuelle området for å hoppe alene, men vennene ble bekymret da de ikke hørte fra ham, og observerte bilen hans på stedet.

– De varslet politiet og vi satt i gang et søk og redningsaksjon ved bruk av helikopter i samarbeid med Hovedredningssentralen. Da ble det gjort et funn cirka klokken 6 på 1500 meters høyde, i nærheten av der vi antar at han skal ha hoppet fra, forteller Molnes.

Operasjonslederen forteller at mannen ble bekreftet omkommet på stedet.

– Han er nå fraktet ned, og vi jobber med å få en sikker identitet på vedkommende slik at vi kan varsle familien hans, sier Molnes.

Han ønsker ikke å gå noe nærmere inn på nasjonalitet eller alder på nåværende tidspunkt.

– De som varslet oss skal nå avhøres. Alt tyder på at han hopper alene og at det dreier seg om en ulykke, men hvordan det skjedde er altfor tidlig å si.

«Wingsuit», kalt vingedrakt på norsk, har vinger som gjør at fallskjermhopperen får en større flate å fly på, og brukes før hopperen utløser fallskjermen.