MISFORNØYDE: MDG og Rødt jobbet lenge for mer tid i spørretimen på Stortinget, og fikk det. Nå er de tilbake til å ikke vite hvor mye tid de får. Her fra partilederdebatten under Arendalsuka i 2019. Foto: Jørgen Braastad

Rødt og MDG føler de blir utestengt fra spørretimen: – Udemokratisk

MDG og Rødt føler de nok en gang har blitt skviset ut fra spørretimen på Stortinget, etter at Frp gikk ut av regjering.

Den muntlige spørretimen, som vanligvis holdes onsdager klokken 10 på Stortinget, tar opp dagsaktuelle saker som statsrådene fra regjeringspartiene må svare på – helt uforberedt.

Etter Frp gikk ut av regjeringen får hverken Rødt eller MDG, som sitter med én representant hver på Stortinget, være en del av dette i like stor grad som tidligere.

Partiene får tildelt tid i spørretimen etter hvor mange representanter de har på Stortinget. Etter at Frp gikk ut av regjeringen, har det gått fra fem til seks partier som kan stille spørsmål til regjeringen, og Frp – som er det tredje største partiet – får dermed mye av den tilmålte tiden.

– Skvist ut igjen

– Etter at vi i flere måneder og år har jobbet for fast plass, er vi og Rødt skvist ut igjen. Dette har vært vedtatt i møter vi ikke har vært med i, sier MDGs eneste representant på Stortinget og partiets nasjonale talsperson, Une Bastholm, til VG.

Etter de og Rødt fikk en representant hver inni Stortinget etter sist valg i 2017 fikk de lite tid i spørretimen. Dette ble endret på like før KrF kom inn i regjering. Da ble det klart at MDG og Rødt byttet på å få åtte minutter hver, annenhver uke. Dette er det nå slutt på.

FÆRRE MULIGHETER: Etter Frp trakk seg fra regjeringen vil i utgangspunktet Une Bastholm få færre muligheter til å stille spørsmål under spørretimen på Stortinget. De eneste gangene hun og Moxnes er sikret muligheten til å stille spørsmål er hvis statsminister Erna Solberg er med. Foto: Heiko Junge

– De store partiene har tatt seg til rette og gjennomført en udemokratisk løsning som er sløsing med tiden min fordi det avhenger av engasjementet fra de andre partiene den dagen, om jeg kan slippe til. Det er uaktuelt å sitte og vente på nåde fra andre partier, sier Bastholm.

MDG-politikeren mener de burde slippe til mer proporsjonalt sammenlignet med hvor mange velgere de fikk ved forrige valg (3,2 prosent). Dermed ønsker hun at partiet for eksempel skal få cirka tre minutter i spørretimen ukentlig, eller seks minutter annenhver uke.

– Vi har respekt for kjøttvekten her, og ønsker selv en diskusjon om hvordan fordele tiden, slik at vi slipper til proporsjonalt. Vi vil ikke ta tid fra andre partier.

Hun innser at de større partiene antagelig vil motsette seg forslaget, men håper dette kan starte en debatt om temaet.

– Jeg vil har forutsigbarhet. Ikke bare når Erna skal dit, men også de komiteene jeg har med å gjøre, som Klima- og miljødepartementet, Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet.

ØNSKER MER TID: Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener det ikke burde være et problem at den muntlige spørretimen varer seks minutter lengre enn vanlig. Her fra Stortingets spørretime, hvor han stiller statsminister Erna Solberg spørsmål. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Ønsker mer tid

Rødt-leder Bjørnar Moxnes ønsker også mer forutsigbarhet, og mener representantene burde tåle at det legges til rundt seks minutter på de 90 minuttene spørretimen vanligvis varer.

– Rødt representerer over 70.000 velgere på Stortinget, og vi er valgt inn nettopp fordi vi står for standpunkt som ikke blir representert av andre partier. Da er det helt absurd at vi mister taletid på Stortinget, sier Moxnes.

Han mener ordningen som har vært frem til nå, hvor MDG og Rødt deler på taletid, har vært fornuftig.

– Men nå må vi sitte og trippe og håpe på å henge oss på det andre partier sier med oppfølgingsspørsmål.

Dersom de ikke skulle få taletiden de ønsker ser Rødt-lederen seg nødt til å gå alternative veier.

– Jeg fikk ikke delta i spørretimen da jeg først kom inn. Dermed kjørte jeg spørretime på Facebook underveis, hvor andre fikk stille meg spørsmål.

Publisert: 15.02.20 kl. 13:59 Oppdatert: 15.02.20 kl. 14:29

