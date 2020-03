FHI anslår full epidemi fra mai: «Helsekonsekvensene blir store»

Folkehelseinstituttet anslår at en full coronaepidemi vil sette i gang i mai og vare gjennom sommeren.

Oppdatert nå nettopp

Torsdag publiserte Folkehelseinstituttet en ny risikovurdering der de skriver at de tror det vil ta noen dager eller få uker for hovedbølgen av coronasmitte begynner for alvor i noen deler av landet.

«Deretter vil epidemien treffe hele landet og i løpet av mange uker nå en topp og så gå tilbake, kanskje utpå høsten eller vinteren en gang. Da vil en stor del av befolkningen ha gjennomgått sykdommen» står det i vurderingen.

«Vi regner det for sikkert at vi før eller siden får en covid-19- epidemi i Norge. Sannsynligvis starter den for alvor i løpet av våren eller sommeren. Helsekonsekvensene blir store, men vi er usikre på hvor store» skriver FHI.

FHI deler epidemien inn i fem faser hvorav vi nå befinner oss i den første kalt «importtilfeller og lite videre smitte».

Den fjerde fasen kalt «full epidemi» anslås å vare fra mai og kanskje så lenge som til oktober.

«Vi gjetter at denne fasen varer gjennom sommeren» heter det i risikovurderingen. I beskrivelsen at fasen står det at helsetjenesten risikerer overbelastning.

Flere nye tiltak fra i dag

Risikovurderingen fra Folkehelseinstituttet kommer samme dag som regjeringen har annonsert en rekke inngripende tiltak for å få kontroll på smittesituasjonen i Norge.

– I dag kommer regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid, statsminister Erna Solberg da hun presenterte tiltakene på en pressekonferanse.

Dette er tiltakene:

Barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, universiteter, høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner stenges. Unntak gjelder for 15 definerte kritiske samfunnsfunksjoner, som personer i helsesektoren

Skoler og barnehager må sørge for tilbud til barn med foreldre i disse funksjonene, og for barn med særlige behov

Kulturarrangementer, idrettsarrangementer, treningssentre, svømmehaller og virksomheter som tilbyr frisør, hudpleie, massasje, kroppspleie og tatovering forbys

Alle virksomheter i serveringsbransjen stenges, det omfatter restaurant, bar, pub og uteliv. Unntak gjelder kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst én meters avstand. Buffet forbys

Detalj- og varehandel driftes som normalt. Helseministeren fraråder folk å hamstre mat. Følg nasjonale sikkerhetsmyndigheters råd om hva du skal ha hjemme

Transportsektoren driftes som normalt, men folk oppfordres til å unngå fritidsreiser. Ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser som ikke er helt nødvendige

Unngå offentlig transport, eller andre steder der du lett kan komme nær andre, og nærkontakt med andre

Det innføres også restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner. Helsepersonell som jobber med pasientbehandling, får heller ikke reise utenlands for å sikre at Norge har helsepersonell tilgjengelig

Alle som kommer tilbake fra reiser utenfor Norden, skal i hjemmekarantene – uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette gjelder alle som er kommet til landet siden 27. februar

Kollektivtransporttilbudet opprettholdes. Folk med kritiske samfunnsfunksjoner skal kunne komme seg til jobb, og holde avstand til hverandre

Ikke besøk personer ved institusjoner som tilhører sårbare grupper, for eksempel eldre eller syke

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet – både tjenestereiser og privatreiser. De vil få kostnadene kompensert. Gjelder foreløpig ut april 2020

Tiltakene gjelder fra 12. mars klokken 18.00 til og med 26. mars 2020, med unntak av sistnevnte punkt om reiser for helsepersonell som foreløpig gjelder ut april.

Vil sende hjem utenlandske reisende

Helseminister Bent Høie sier at utenlandske reisende som kommer til Norge uten symptomer skal sendes ut igjen fra Norge.

-- Alle som kommer til Norge uten symptomer vil vi forsøke å returnere. Hvis de har symptomer vil vi sette dem i karantene, sier han.

-- Hvor vil de bli satt i karantene?

-- Det vil vi finne løsninger på. For mange vil det være på hoteller, men dette er forbigående problem, fordi reisende vil ikke komme reisende nå lenger.

Helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet råder nordmenn i utlandet til å reise hjem:

– Jeg vil råde nordmenn som nå er i utlandet, hvis de har behov for å komme hjem, at de kommer hjem raskt. Det er usikkert om flytrafikken i Europa vil være åpen fremover, sier han.

Publisert: 12.03.20 kl. 15:46 Oppdatert: 12.03.20 kl. 15:58

Mer om Coronaviruset

Fra andre aviser