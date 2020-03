UTSOLGT: Flere av landstreffene opplyser til VG de er eller at de begynner å bli utsolgt. Foto: Skjermbilde Ticketmaster.

Dette har du krav på om russetreffet blir corona-avlyst

Ingen av de store landstreffene for russen har foreløpig planer om å avlyse på grunn av coronaviruset.

– Landstreffet i Stavanger blir arrangert som planlagt. Vi følger rådene til kommuneoverlegen, og monitorerer situasjonen nøye, sier pressekontakt for landstreffet, Aasmund Lund.

Han sier alle som har kjøpt billett, vil bli informert om det skjer endringer.

Olympiaparken, som arrangerer landstreffet i Lillehammer, opplyser til VG at alle som har kjøpt eller kjøper billetter til deres treff får pengene tilbake om treffet avlyses på grunn av coronaviruset.

– Et stort høydepunkt

– Veldig mange snakker om corona på skolen. Noen tuller kanskje litt, men mange er også litt redde, sier Michael Rettore (19) som er russ ved St. Olav videregående skole i Stavanger.

SKAL TIL LANDSTREFFET: Bastian Rettore (19). Foto: Privat

Rettore sitter i russestyret og skal til landstreffet i Stavanger.

– Landstreffene er et stort høydepunkt for alle. Vi legger mye penger og tid i russetiden. Det hadde vært utrolig trist om de måtte avlyse.

Et av de første landstreffene for russen er på Fredriksten festning i Halden. Der skal russen samles 24. april.

– Vi er et nasjonalt arrangement som folk reiser innenlands for å komme til, så vi ser hvordan rådene på dette blir fremover, sier daglig leder for treffet, Lasse Kjønigsen.

Så langt har ikke landstreffene i Stavanger, Lillehammer eller på Fredriksten blitt anbefalt å avlyse.

30. januar erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) coronaviruset en internasjonal folkehelsekrise.

LANDSTREFF: De første store festene for russen starte om noen uker. Landstreffet i Halden er først ute, 24. april. Foto: NTB scanpix

– Landstreffet på Lillehammer har så langt ikke merket noen nedgang i billettsalget på grunn av frykt for coronaviruset, sier Bente Laugen i Olympiaparken.

Hun sier de følger med på rådene som blir gitt av Folkehelseinstituttet.

Ticketmaster selger billetter til flere store arrangementer. De opplyser at normal prosedyre ved avlyst arrangement er at man får tilbake det man betalte for billetten.

Dette har du krav på hvis treffet avlyses

Når man kjøper en billett til et spesielt arrangement, har man krav på at arrangementet går som planlagt ifølge Forbrukerrådet.

– Hvis et russearrangement blir avlyst, har man krav på pengene igjen for selve billetten, sier Caroline Skarderud, Jurist i Forbrukerrådet.

Hun oppfordrer alle som skulle få noen problemer å klage skriftlig til arrangøren, for eksempel med en e-post.

Foto: Forbrukerrådet

Kommunene avgjør om arrangementer blir avlyst

Folkehelseinstituttet (FHI) kommer med generelle råd til kommunene hvor landstreffene arrangeres.

Det er opp til kommunelegen i byen hvor russen samles å avgjøre om arrangementer må bli avlyst på grunn av fare for smitte eller råd fra FHI.

– Vi har et godt samarbeid med helsepersonell i kommunene, så vi følger rådene som kommer fra de fortløpende, sier Kjønigsen som leder russetreffet i Halden.

Vurderer økt fokus på håndhygiene

– Vi har alltid vært nøye med å tilby hånddesinfeksjon og vi har hatt folk som deler ut dette ved toaletter og slikt, fortsetter han.

Nå sier han at de ser på om de skal utvide med plakater for å sette mer fokus på håndhygiene.

– Vi er godt rustet og samarbeider tett med leger og Røde Kors i Halden kommune.

