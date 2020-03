STENGER SKOLER: Danmarks statsminister Mette Frederiksen varslet en rekke drastiske tiltak onsdag kveld. Foto: LISELOTTE SABROE / Ritzau Scanpix

MDG og SV ber også Norge stenge skoler

Norge må også stenge landets skoler og barnehager slik Danmark nå har gjort, mener politikere i både MDG og SV.

– Norge må også stenge ned våre skoler og barnehager, og oppfordre både private og offentlig ansatte om å ta hjemmekontor der de kan i en periode til vi får kontroll på situasjonen, skriver Daria Maria Johnsen (MDG) i en e-post til VG.

Johnsen er sentralstyremedlem og oppvekstpolitisk talsperson i MDG. Hun ber altså Norge følge etter Danmark, som onsdag varslet at de stenger alle landets skoler og barnehager.

Elever, studenter og offentlig ansatte som ikke har en såkalt «kritisk funksjon», skal sendes hjem i to uker for å minske spredningen av coronaviruset i Danmark.

– Våre land ligger omtrent likt på antall smittede og de siste dagers økning. Det handler ikke om å skape panikk, men om å ta fornuftige valg av hensyn til de som er i risikosonen for alvorlige komplikasjoner, skriver Johnsen i e-posten til VG.

Hun ber også regjeringen være «mer offensive».

– Det er beklagelig at vår egen statsminister ikke tar situasjonen nok på alvor til å innføre tøffe tiltak for å unngå stadig eskalerende smitte. Bare det siste døgnet har vi hatt en eksplosiv økning i antall smittede. Å avlyse arrangementer for over 500 gjester og anbefale at vi ikke reiser unødig er ikke nok.

– NORGE BURDE FØLGE ETTER: Sentralstyremedlem og oppvekstpolitisk talsperson i MDG, Daria Maria Johnsen, ber Norge også stenge skoler og barnehager. Foto: Marius Vervik

Også SVs utdanningspolitiske talsperson, Mona Fagerås, skriver til VG i en e-post at Norge bør gjøre det samme som Danmark.

– Skolene er en smeltedigel for smitte. Flere hundre barn samles daglig i aktivitet. Det er umulig å drive skole uten å forhindre at elevene er i fysisk kontakt. All antibac i verden kan ikke forhindre at barn smitter hverandre, skriver Fagerås og legger til:

– Hvis vi innfører strengere tiltak i skoler og barnehager nå, kan vi redde mange liv.

Mange lurer på hva som skjer med skoler i Norge. Onsdag er det ingen nasjonale anbefalinger om å stenge skoler i Norge.

VG får opplyst at Helsedirektoratet i Norge ikke gjort noen ny vurdering i kveld, men temaet vil diskuteres igjen i morgen.

Oslo kommune gikk tidligere onsdag ut med en rekke tiltak for å begrense spredningen av coronaviruset.

Byråd for oppvekst Inge Marte Torkildsen (SV) opplyste at kommunen ikke anbefaler stenging av barnehager eller skoler – eller avlysing av undervisning.

Publisert: 11.03.20 kl. 22:43 Oppdatert: 11.03.20 kl. 22:58

