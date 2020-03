BER GISKE SETTE PARTIET FØRST: Anette Trettebergstuen, leder for Arbeiderpartiets kvinnenettverk. Foto: Gøran Bohlin

Trettebergstuen til Dagbladet: – Kunne ønske Giske lot partiet få ro

Anette Trettebergstuen, leder for Arbeiderpartiets kvinnenettverk, ber Trond Giske sette partiet først.

– Som leder av kvinnenettverket er jeg veldig bekymret for at kvinner, og menn, kontakter meg og er usikre på partiet sitt, på om de fortsatt kan støtte det, fordi de blir opprørt av at Giske synes å få makt, så tidlig etter 2017, sier Trettebergstuen til Dagbladet.

Bakgrunnen er et innlegg Trettebergstuen holdt under årskonferansen til kvinnenettverket i Oslo Ap, ifølge avisen.

– Det er Trøndelag som må velge den de best mener representerer det de vil være, men jeg kunne ønske Giske lot partiet få ro nå, ved å respektere det at støyen rundt ham ødelegger for oss, og sette partiet først, sier hun til Dagbladet.

ØNSKET SOM LEDER: For å vinne lederkampen må en kandidat ha minst 120 av 239 delegater bak seg. En opptelling Trønder-Avisa har gjort viser at Giske har støtte fra lag med til sammen 146 delegater. Foto: Hallgeir Vågenes

Trettebergstuen vil ikke svare på om hun mener Trond Giske bør si nei til et potensiell fylkeslederverv i Trøndelag eller la vær å ta gjenvalg til Stortinget.

Giske vil ikke svare på om han vil bli fylkesleder.

– Anette har gjennom de to siste åra vært en enorm støtte og venn for meg og familien min, og gitt inspirasjon og pågangsmot. Jeg er helt enig i at vi må konsentrere oss om politikken, om det som betyr noe for folk: en god skole for alle barn, trygg alderdom og helse og en ny regjering for mindre forskjeller i Norge, skriver Trond Giske i en tekstmelding til Dagbladet.

Giske gikk av som nestleder i Arbeiderpartiet i januar 2018. Partiet konkluderte med at han hadde brutt partiets retningslinjer om seksuell trakassering. Giske selv har sagt at han er lei seg for hendelser som var upassende og ubehagelige, men avviser anklagene om seksuell trakassering.

