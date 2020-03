SLIPPER UT TIDLIG: Denne uka har over 100 innsatte blitt løslatt før det dommen deres tilsier. Foto: Knut Erik Knudsen

Kriminalomsorgen: 126 innsatte er virus-løslatt

Denne uka har 126 innsatte fått framskutt sin løslatelse som følge av coronautbruddet. Det betyr at de slipper ut tidligere enn dommen tilsier.

Det melder Kriminalomsorgen fredag. De har innført framskutt løslatelse som tiltak for å minimere smitterisikoen i fengslene, meldte de i et rundskriv mandag.

Samtidig er det per 20. mars fremdeles 147 innsatte som deler rom. Kriminalomsorgen planlegger framskutt løslatelse for ytterligere 73 personer innen 2. april.

Kommunikasjonsdirektør Ann Kristin Salbuvik i Kriminalomsorgen forklarer til VG at de løslatte er dømt for ulike lovbrudd.

– Til felles har alle at de nærmer seg løslatelse fra før.

Sikkerhetsmessig forsvarlig

2957 personer sitter i fengsel i Norge, mens 2626 utfører samfunnsstraff. Tre ansatte er så langt bekreftet smittet, men ingen innsatte eller domfelte har fått påvist smitte.

– Alle kan bli vurdert for dette. Her er det snakk om innsatte som får en nedkorting på 10, 20 eller 30 dager avhengig av domslengde, sier kommunikasjonsdirektør Salbuvik.

Hvor mange dagers fengsel kan man slippe? Domfelte med dommer under 90 dager kan løslates 10 dager før de ellers ville blitt løslatt.

Domfelte med dommer på 90 dager eller mer kan løslates 20 dager før de ellers ville blitt løslatt.

Domfelte med dommer på 6 måneder eller mer kan løslates 30 dager før de ellers ville blitt løslatt. Kilde: Kriminalomsorgen Vis mer

Salbuvik understreker at løslatelsen kun skjer dersom det anses som sikkerhetsmessig forsvarlig.

200 over 60-årsgrensa

Salbuvik sier de nå tester for at de innsatte skal slippe karantene og isolasjon, og for å få flere ansatte tilbake i jobb.

– Samtidig er det mangel på testutstyr nasjonalt, og store lokale variasjoner i hvor stor tilgangen er, sier kommunikasjonsdirektøren.

Videre opplyser hun at det er rundt 200 innsatte som er 60 år eller over, og derfor regnes som en del av risikogruppen.

– Vil det være aktuelt å løslate disse, uavhengig av fremskutt løslatelse?

– For tiden ikke, svarer Ann Kristin Salbuvik.

