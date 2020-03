SMITTEBÆRER: En SAS-maskin av denne typen brakte de coronasmittede passasjerene til Oslo Lufthavn. Foto: TT NEWS AGENCY / X02350

Åtte corona-smittede var på samme fly – fire nye passasjerer sier de har blitt smittet

Et reisefølge fra Drammen der åtte er smittet av coronaviruset, tok et charterfly fra Innsbruck i Østerrike til Gardermoen lørdag formiddag. Fire andre passasjerer på samme fly forteller at de også har testet positivt.

VG har snakket med en av de smittede fra reisefølget i Drammen. Følget består at totalt 12 personer, der åtte er smittet. Han forteller at de som hadde symptomer, ble testet allerede lørdag kveld, samme dag som de kom tilbake til Norge. Resten ble testet fortløpende da de positive svarene kom.

Han sier også at det går bra med de smittede, og at de har fått god oppfølging av helsevesenet etter at de kom hjem.

VG har i tillegg vært i kontakt med flere andre satt på samme charterfly, og som på den måten kom i kontakt med passasjerene fra Drammen. Fire av dem, et par fra Oslo og et par fra Bærum, forteller at også de har testet positivt for coronaviruset.

Både reisefølget fra Drammen og de fire andre passasjerene hadde vært i Nord-Italia og fløy hjem via Østerrike.

Sporet opp av reisefølget

Den ene passasjeren fra Oslo som forteller at hun testet positivt, sier at de hadde vært på ferie i et område som ikke står på listen over områder med smitte i Nord-Italia, men som ligger like ved. Hun tenkte derfor ikke umiddelbart at hun kunne være smittet, men fulgte restriksjoner fra jobben om å holde seg i karantene etter å ha vært i Nord-Italia. Paret har ikke vært ute av huset siden de kom hjem.

– De fra Drammen testet seg jo med en gang, så de fikk sporet oss opp, sier hun.

Hun forteller at hun fikk svar i går kveld på at hun hadde testet positivt, og er fornøyd med oppfølgingen fra helsevesenet når viruset først hadde blitt påvist. Hun kom gjennom til legevakten på telefon på mandag, forteller hun.

VG har også vært i kontakt med to andre passasjerer fra Vestlandet, og to fra Bærum, som var i samme reisefølge som passasjerene fra Oslo. Passasjerene fra Vestlandet forteller at de skal bli testet i kveld eller i morgen, og at det var de som selv tok kontakt med helsevesenet.

De to passasjerene fra Bærum forteller at de i dag ble kontaktet av smittevernoverlegen i kommunen om at de hadde sittet på et fly der andre var smittet. Da hadde de allerede tidligere samme dag testet seg, etter å selv ha tatt kontakt med helsevesenet.

Onsdag kveld forteller de til VG at de har fått beskjed om at også de er smittet av viruset.

Pressekontakt i Bærum kommune Lisa Bang bekrefter til VG at ytterligere tre personer er smittet i kommunen. To av dem var på reise i Europa

Pressesjef i SAS, John Eckhoff sier til VG at selskapet ikke kan kommentere denne saken. Han sier at SAS ikke noen forpliktelse til å oppgi navn på passasjerer eller kabinansatte med mindre de får en anmodning om det fra helsemyndighetene.

– Dersom Folkehelseinstituttet ber om opplysninger, får de det. Ut over det som nå er sagt, kan vi ikke kommentere dette, sier John Eckhoff.

– Betydelig og tidkrevende arbeid

Line Vold, avdelingsleder for smitte og beredskap ved FHI, sier hun ikke kan kommentere noe spesifikt om det aktuelle flyet.

– Jeg kan ikke uttale meg om enkeltfly eller enkeltpassasjerer. Det gjøres et betydelig og tidkrevende arbeid med smittesporing, og flysporing er en av de tingene de gjør, sier hun.

Passasjerene på flyet fra Østerrike kom hjem lørdag. To av parene sier de ikke har blitt kontaktet av helsevesenet, mens et sier de ble kontaktet først i dag.

– Det vil automatisk bli litt forsinkelse i tid ved at man må vente på at pasienter går til lege, tar en test, at testen blir analysert og man får svaret. Når man får svaret, så er det sånn at helsevesen lokalt skal få beskjed av laben, og så skal de komme i kontakt med vedkommende. Så intervjuer de pasienten og spør blant annet om de har vært ute og flydd. Har de det, må de smittespore, finne ut hvilken flight det er, og spørre flyselskapet om passasjerer, sier hun.

Hun sier det vil ringes rundt til alle som skal få beskjed om noen har vært smittet på et fly.

– Det er litt ulike regler ettersom hvor man har sittet på flyet med hva slags informasjon man får. Det som prioriteres høyest, er å få kontakt med dem som har sittet innenfor 2 seter i alle retninger fra den som er smittet.

Jobber med å spore opp folk

Drammen kommune bekreftet i dag at seks nye personer har fått påvist coronavirus, og at de var med i samme reisefølge som de to andre som tirsdag testet positivt. Det er gruppen som utgjør de åtte smittede i drammen.

– Når dette viruset smitter som influensa eller kanskje enda lettere, og mange har bodd tett på ferie, er det ikke overraskende at vi får flere smittede, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i kommunen.

Han bekrefter at de åtte i reisefølget som er rammet av coronaviruset, har forkjølelses- og influensalignende plager, og ikke fremstår som alvorlig syke.

– De smittede er satt i hjemmeisolasjon. Vi følger opp noen få nærkontakter til dem, som blir testet hvis de utvikler symptomer på luftveisinfeksjon, sier Sagberg.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler smitteoppsporing, hvis en person som er bekreftet syk med coronavirus nylig har vært på flyreise i perioden.

– Alle kontakter bør spores opp, heter det i retningslinjene fra FHI.

Nærkontakter er de som har sittet i nærheten av smittede, men øvrige passasjerer og kabinansatte er definert som andre kontakter.

