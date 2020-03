FORSVUNNET: Tom Hagens kone, Anne-Elisabeth Hagen, har vært forsvunnet siden 31. oktober 2018. Selv bidrar han med innspill til politiet i den mystiske forsvinningssaken. Foto: Privat

Tom Hagen til politiet om forsvinningen: Løsningen ligger lokalt

Tom Hagen har gitt uttrykk for at de som står bak konas forsvinning, vil ramme ham personlig, ikke bare tjene penger. Han skriver til politiet at gåten har en lokal løsning.

Det fremgår blant annet av de innspillene som Tom Hagen har levert til politiet via sin bistandsadvokat. VG har fått gjengitt hovedinnholdet i noen av disse observasjonene fra Hagen.

– Vi har tidligere sagt at vi får informasjon fra Tom Hagen og familien, og at vi vurderer den og tar imot den informasjonen på lik linje med annen informasjon. Det er informasjon der som er interessant, og det er informasjon som vurderes til å være mindre interessant, men å sette videre ord på hvilke vurderinger vi gjør konkret, kan jeg ikke gjøre, sier Tommy Brøske, etterforskningsleder på saken.







Flere teorier

Det har snart gått 16 måneder siden Tom Hagens kone, Anne-Elisabeth Hagen, forsvant fra deres hjem i Sloraveien 4 på Fjellhamar i Lørenskog.

VG får opplyst at Tom Hagen gjentatte ganger har gitt uttrykk for at politiet må fokusere mer på spor i lokalmiljøet i og rundt Lørenskog.

Ifølge VGs opplysninger har ektemannen underveis sagt at han er opptatt av fremgang i forhandlingene med en angivelig motpart, og han skal ha kommet med en lang rekke innspill til politiets etterforskning av forsvinningsgåten.

Politiet har også i en tidlig fase av etterforskningen bedt Tom Hagen om å komme med sine tanker til politiet, får VG opplyst.

Tom Hagen har jevnt og trutt formidlet teorier om hva som kan ha skjedd med kona – både overfor politiet, utenforstående og sine nærmeste. Han skal ifølge personer VG har vært i kontakt med, ha sagt at han er opptatt av at politiet skal komme videre i saken og finne frem til hvem som bortførte eller drepte henne.

SISTE LIVSTEGN: En telefonsamtale klokken 09.14, dagen Anne-Elisabeth Hagen forsvant, er det siste sikre livstegnet etter kvinnen. Foto: Helge Mikalsen / VG / Privat

Hagen skal også ha gitt uttrykk for at han fortsatt har et lite håp om at ektefellen er i live, til tross for at politiet mener det er usannsynlig og at de etterforsker forsvinningen som et drap.

Under følger en gjennomgang av hva Tom Hagen har gitt uttrykk for at er hans mest sentrale teorier om konas forsvinning, slik VG har fått dem gjengitt.

Den lokale tilknytningen

Tom Hagen har over lengre tid formidlet til politiet at det kan være noen som har en lokal tilknytning til Lørenskog og omegn som står bak forbrytelsen mot hans kone. Han er i mindre grad opptatt av internasjonale forgreninger.

I denne sammenhengen har han videre gitt uttrykk for at politiet i større grad bør fokusere på etterforskningsskritt i distriktet for å løse saken.

VG får videre opplyst at Tom Hagen eksempelvis har gitt en forklaring om den snirklete veien inn til boligen hans i Sloraveien. Den er av en slik karakter at man må kjenne området godt for å begå den kriminelle handlingen som kona ble utsatt for, skal ektemannen ha forklart til politiet.

Han har også gitt uttrykk for at det samme gjelder mulighetene for å parkere en eventuell bil utenfor huset den 31. oktober.

Noen som kjente til ham

Ifølge VGs opplysninger har Tom Hagens interesse for gjerningspersonenes mulige lokale tilknytning ledet ham inn på teorien om at noen som kjenner til ham kan stå bak.

Ifølge VGs opplysninger er et av spørsmålene Tom Hagen har gitt uttrykk for, hvorfor noen plutselig velger seg ut en mann som står langt nede på listen over de 400 rikeste i landet. Blant spørsmålene han har stilt er om dette kan indikere at den eller de som står bak kjenner til ham på noen måte.

Noen vil ramme ham

Ifølge VGs opplysninger har Tom Hagen også uttrykt at den eller de som står bak forsvinningen, kan være ute etter å ramme ham personlig eller økonomisk.

Tom Hagen har langt på vei avvist tanken om at noen har gjort dette mot ham utelukkende for å få penger. Han har gitt uttrykk for at bakgrunnen for forbrytelsen er mer sammensatt og at de prøver å ramme ham på et personlig plan, får VG opplyst.

I denne sammenhengen har han forklart gjennom etterforskningen at det kan være forretningspartnere, og noen som har hatt et kjennskap til ham som står bak forbrytelsen.

Noen navn på mulige mistenkte ble nevnt allerede i de første politiavhørene av Tom Hagen, ifølge VGs opplysninger. Dette var etter det VG får forklart også på oppfordring fra politiet, der de ville høre hvilke personer han kunne tenke seg at kunne stå bak forbrytelsen mot hans kone.

HUNDESØK: Her søker politiet med hund på eiendommen til ekteparet Hagen. Foto: Helge Mikalsen

Omfattende

VG har tidligere omtalt de minst åtte e-postene Tom Hagen har sendt politiet, der han blant annet har kommet med innspill til hvordan politiet kan gå frem for å løse saken. Minst en av e-postene har vært på over 20 sider, får VG opplyst.

Innspillene skal peke i flere retninger, men VG kjenner til at spørsmål knyttet til den lokale forankringen er det mest sentrale for Hagen nå.

Vil bistå

– Tom Hagen ønsker å bistå politiet på best mulig måte i saken. Han har gitt politiet mye informasjon i avhør, og i etterkant av avhørene har vi oversendt opplysninger til politiet som vi mener kan være relevant for politiets etterforskning av saken, sier Hagen-familiens bistandsadvokat Svein Holden til VG.

BISTANDSADVOKAT: Svein Holden har fortalt flere ganger at familien har hatt det svært vanskelig etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant. Foto: Harald Henden

Publisert: 14.03.20 kl. 09:22

