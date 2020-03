TANGO FOR TRE: Trine Skei Grande er foreslått gjenvalgt som Venstre-leder. Fredag møtte hun VG sammen med de nye foreslåtte nestlederne, Abid Raja og Sveinung Rotevatn. Foto: Tore Kristiansen

Venstre-Trine om den nye ledelsen: Slapp inn de partiet pekte på

Venstre-leder Trine Skei Grande sier at hun gjorde det Venstres partiorganisasjon ba om, da hun slapp Sveinung Rotevatn og Abid Raja inn i regjeringen i januar.

Nå nettopp

– Vi ga rom til dem som partiorganisasjonen pekte på. Det mener jeg er jobben min, sier Skei Grande til VG.

For første gang stiller den foreslåtte nye partiledelsen i Venstre opp til et felles intervju.

VG har bedt dem fortelle om hvorfor den foreslåtte lederkabalen ble slik valgkomiteen nå har foreslått, hva de har sagt til valgkomiteen – og hvilke ambisjoner de har for å løfte Venstre og begrave konflikter fremover.

– Da regjeringen skulle utvides, kunne vi legge kortene på nytt, og se om Sveinung og Abid kunne bli en del av apparatet, samtidig som vi fikk geografisk fornyelse, sier Trine Skei Grande.

– Dette er de to som veldig mange i organisasjonen pekte på som fremtidens talenter, sammen med Iselin Nybø. Alle tilbakemeldingene jeg nå får, er at dette er et lag som folk føler stor entusiasme for, sier hun, ett døgn etter at valgkomiteens innstilling ble offentlig.

les også Lederkabalen i Venstre: Trine Skei Grande reddes – Raja og Rotevatn inn

Hatt det gøy sammen

– Men nå skal dere være fornyelsen av Venstre sammen. Hvordan skal det skje?

– Ja, valgkomiteen har tatt opp i seg signalene fra organisasjonen, og så har vi allerede begynt å samarbeide i regjeringen. Vi har faktisk hatt det veldig gøy sammen de siste ukene. Mottagelsen i organisasjonen har også vært bra, jevnt over.

Foto: Tore Kristiansen

– Hvordan vil velgerne merke fornyelsen?

– Sveinung og Iselin (Nybø, Venstres nye næringsminister) skal gjøre Norge grønnere. De skal bevise at det går an å redde klimaet uten å skape nedgang i økonomien. Mitt og Abids prosjekt er å få tilbake det klassiske Venstre gjennom å bygge frie mennesker med kunnskap og kultur, sier Skei Grande.

– Vi skal lage en nasjonal transportplan og en klimaplan. Folk begynner å merke at regjeringen drar i en grønnere retning etter at Frp gikk ut, selv om det fortsatt er avstand mellom oss og Høyre. Det er et mer samkjørt lag nå, sier Rotevatn.

– Samkjørt lag, gjelder det Venstre også?

– Det er det vi skal prøve å gjøre noe med nå, svarer Skei Grande.

– Men vi skal forandre Norge også. Ingen forstår helt den store omstillingen vi er inne i og skal igjennom. Vi i Venstre skal snakke sant om det vi gjør, men det skal bli et bedre samfunn. Det skal ikke være slik at man må ha på to ullgensere inne og skamme oss når man har gjester, legger hun til.

les også Raja og Rotevatn trakk seg fra lederkamp etter at de ble statsråder

Foto: Tore Kristiansen

Rotevatns råd

VG meldte torsdag at Raja og Rotevatn ga opp sine partilederambisjoner da de be tatt inn i regjeringen i januar, og at de to da gikk til valgkomiteen med et nytt budskap: At de likevel ikke ønsket å utfordre den sittende partilederen Trine Skei Grande.

– Ønsket du primært å bli partileder, Rotevatn?

– Jeg har sagt til valgkomiteen at jeg stiller meg til disposisjon for partiet. Så har jeg snakket med dem gjennom høsten og vinteren. Jeg går ikke i detalj om det. Men jeg er veldig glad for at komiteen har vist meg tillit som første nestleder, hvis landsmøtet er enig i det. Så har jeg sagt at Trine har gjort en god jobb som partileder, og at jeg tror at hun kan gjøre det videre. Det var mitt råd, sier Rotevatn.

– Har du sagt det samme hele veien?

– Som sagt går jeg ikke i detalj om hva jeg sa til valgkomiteen, og når, fordi de møtene får være mellom oss, svarer han.

les også Tone Sofie Aglen kommenterer: Nå trenger Trine en tryllestav

Støttet Trine

Abid Raja svarer slik:

– Det å få lov til å representere Norges eldste parti på Stortinget er et privilegium. Det å få lov av Trone til å gå inn i regjering, er også et privilegium. Å ta plass i Venstres ledelse er et stort skritt for meg, med min bakgrunn og hvor jeg kommer fra.

– Men har du gitt ulike signaler til valgkomiteen før og etter at du ble statsråd?

– Jeg har sagt at jeg stiller meg til disposisjon. I alle tre intervjuer med valgkomiteen har jeg sagt at så lenge Trine ønsker å fortsette som Venstres leder, så støtter jeg henne i det, sier Raja.

Foto: Tore Kristiansen

Aldri stilt krav

På spørsmål om hun har tatt et maktgrep ved å love Raja og Rotevatn statsrådsjobb under forutsetning at de ikke utfordret henne som partileder, svarer Trine Skei Grande slik:

– Jeg skal røpe noe: Jeg har aldri noen gang i hele mitt liv stilt krav om hvem jeg skal ha med meg for å gjøre ting for partiet. Det prinsippet har jeg alltid prøvd å holde. Det var ingenting jeg krevde. Men jeg har sagt både til denne og den forrige valgkomiteen at det må vokse talenter i rommet rundt meg. Du kan kritisere meg for mye, men det vokser i alle fall rundt meg.

les også Elvestuen åpner for kampvotering mot Grande

– Hører ikke på meg

– Hva synes du om at Ola Elvestuen teller på knappene om han skal utfordre deg i en kampvotering?

– Det må Ola få bestemme selv, det har jeg ingen kommentarer til.

– Er du skuffet?

– Nei. Men jeg skjønner at han er skuffet over prosessen. Sånn er livet av og til. Jeg har ikke behov for å kommentere det.

– Har du noen gode råd til hans valgkamp fram mot landsmøtet?

– Nei, jeg tror ikke jeg er i posisjon til det. Jeg tror ikke han hører på meg.

les også Vil vrake Grande – nå leder han komiteen som avgjør hennes stortingsskjebne

Må tåle krav om avgang

– NRK har publisert kildeopplysninger om at valgkomiteen to ganger har bedt deg gå av som partileder. Stemmer det?

– Det er en beskrivelse jeg ikke kjenner meg igjen i, svarer Venstre-lederen.

– Hvordan oppleves det at ditt eget fylkeslag, Oslo, har krevd at du går av?

– Det må man tåle. Det går ut over Oslo når det kommer et stort krav om at Oslo ikke kan dominere så mye. Da er det mange som er skuffet. Så det får man tåle, i alle fall som leder i Venstre, sier Trine Skei Grande.

les også Abid Rajas 8. mars-tale stanset av coronavirus

Foto: Tore Kristiansen

Tango for tre

Sveinung Rotevatn kom direkte fra Brussel til intervjuet med VG fredag ettermiddag. Abid Raja hadde vært og møtt dansere tidligere på dagen.

– Du har aldri danset med meg, sier Trine Skei Grande.

– Nei, men jeg har danset med Erna, svarer Raja.

– Men fra nå av skal du danse med disse to. Er du best til å føre, eller bli ført?

– Det blir tango for tre. Jeg danser gjerne, og jeg kan bli ført, men jeg liker også å føre, svarer Raja.

– Har du danset med Rotevatn, Skei Grande?

– Ikke det jeg kan huske. Men jeg har heller ikke danset med de nåværende nestlederne, Ola og Terje, sier hun.

Publisert: 06.03.20 kl. 20:23

Fra andre aviser