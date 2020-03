DRAMATISK KVELD: Volda Røde Kors Hjelpekorps måtte natt til søndag ta seg til toppen av Eidskyrkja for å redde tre personer som ikke kom seg ned. Foto: Volda Røde Kors Hjelpekorps

Tre personer reddet ned fra fjell i Volda: – De ville ikke overlevd natten

En 13 år gammel gutt og to voksne menn ble reddet i det som omtales som den mest dramatiske redningsaksjonen på Sunnmøre på veldig mange år.

Nå nettopp

Lørdag tok tre personer, deriblant en 13 år gammel gutt, fatt på en strabasiøs tur på ski opp en mye brukt topp i Volda på Sunnmøre. Toppen Eidskyrkja ligger på 1.482 meter over havet, og med såpass fint vær som det var, ante de tre fred og ingen fare.

Personene hadde vært der flere ganger før og kom seg greit opp på toppen. Men så skiftet været til det motsatte og de mistet fullstendig sikten.

– De prøvde først å komme seg ned, men bestemte seg så for å ringe etter hjelp. Heldigvis, for de var fullt klar over konsekvensene om de bommet, sier Tormod Eldholm i Volda og Ørsta Røde Kors skredgruppen til VG.

På det tidspunktet var det orkan i kastene, mye snø og skredfare på veien opp.

– Det var en veldig tøff aksjon. Og det finnes kun tre smale passasjer du må treffe for å komme ned igjen. Bommer du på en av disse tre er det det siste du gjør. Det er så bratt at du lett faller utfor, forklarer Eldholm.

Røde Kors ble varslet klokka 16.30 lørdag, og drøyt 20 personer ble satt i sving for å ta seg opp på fjellet i håp om å få reddet de tre - både fra sørsiden og nordsiden av fjellet.

TØFFE FORHOLD: De tre personene ville sannsynligvis ikke overlevd natten om ikke hjelpen hadde kommet, opplyser aksjonsleder i Volda Røde Kors Hjelpekorps, Tormod Eldholm. Foto: Volda Røde Kors Hjelpekorps

Cirka fem timer senere hadde de tatt seg til toppen. På det tidspunktet var det, ifølge Eldholm, orkan i kastene.

– De tre hadde med seg så lite utstyr at det var vanskelig for dem å grave seg ned der oppe. Og så blåste det like fort igjen etter hvert som de gravde. De måtte vente i mer enn fem timer der oppe i det forrykende uværet - i åpent terreng, forklarer Eldholm, som karakteriserer redningsaksjonen som noe av det mest dramatiske han har opplevd.

– Det var den tøffeste redningsaksjonen på Sunnmøre på veldig mange år - utifra værforhold og utstyret de hadde med seg. Jeg er ganske sikker på at de ikke ville overlevd natten uten vår hjelp.

Han beskriver tilstanden til de tre som «nedkjølte, men oppegående».

– Da vi kom opp sørget vi for at de fikk mer varme i seg. Etterpå kunne de ta seg ned sammen med våre folk for egen maskin.

Med seg hadde Røde Kors-medarbeiderne pulker med klær, varm mat og drikke i tilfelle ingen kom seg ned igjen og om de måtte ligge værfaste på toppen gjennom natten. Dette skal ikke ha blitt fraktet helt til toppen.

– Vi var heller ikke hundre prosent sikre på at vi skulle få dem ned før vi hadde fått dem et stykke nedover siden av fjellet.

Først klokka 1 natt til søndag var hele følget tilbake igjen i god behold.

– En enorm innsats, skryter Tormod Eldholm, som forteller at de tre som ble reddet uttrykte stor takknemlighet etter å ha blitt berget.

– De var veldig glade da de kom seg ned. De skjønte nok alvoret i situasjonen, sier han til VG.

Røde Kors oppfordrer alle å ta høyde for plutselige værendringer og ta med ekstra klær, mat og utstyr til å grave seg ned i tilfelle uhellet skulle være ute.

Publisert: 08.03.20 kl. 16:07

