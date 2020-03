Helsedirektøren innrømmer: Norge har ikke nok utstyr til smittevern

På spørsmål om Norge har nok utstyr til smittevern nå, svarer helsedirektør Bjørn Guldvog nei.

– Nei. Det er ikke nok utstyr hvis du ser fremover i tid. Vi trenger hjelp for å få mer utstyr til smittevern. Mer leveranser, eventuelt alternative løsninger på plass, sier helsedirektøren på en pressekonferanse onsdag formiddag.

Problemet er at land over hele verden har store utfordringer med coronaviruset og trenger akkurat det samme utstyret. Både tester til å sjekke om folk er smittet - og smittevernutstyr som masker og munnbind.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler alle sykehus å spare på corona-testene, så Norge ikke går tom.

– Det er klart at vi må planlegge for at vi ikke overforbruker testene, for det er også en begrenset ressurs. Vi ber også folk om å holde seg til de testkriteriene som er satt opp og ikke tester folk som er hverken er syke eller har vært i disse områdene. Dette er en knapp ressurs, så vi må være varsomme i bruken av den, sier overlege Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstituttet FHI).

– Hvordan er kapasiteten på disse testene i Norge nå? spurte VG FHI om i går kveld.

– Testutstyr og beskyttelsesutstyr er en knapphetsressurs. Og vi ser at man bør holde seg til testanbefalinger vår, for det kan bli en ressurs vi får for lite av, sier FHI-overlegen.

– Det er noe det jobbes med nå, for det kan hende vi må spare på noen av disse ressursene, legger hun til.

– For hvor enkelt er det å få tak i mer dersom det går tomt?

– Dette er noe som produseres i utlandet og nå er det selvfølgelig sånn at alle land ønsker å oppjustere sin diagnostiske kapasitet. Så det kan bli forsyningsproblemer på disse elementene som inngår i test-kitene, sier FHI-overlegen.

Skal koordineres sentralt

Helsedirektøren opplyste onsdag om at de snart vil ha på plass en løsning for en sentralisert utstyrskoordinering.

Altså vil spesialisthelsetjenesten og kommunene ha en felles løsning for å forholde seg til utstyrsmangler.

– Blant annet det som er knyttet til personlig smittevernutstyr som åndedrettsvern, utdypet Guldvog.

På spørsmål fra pressen om noen kan bli pålagt å gi fra seg utstyr, svarer helsedirektøren:

– Det vil være slik at vi ønsker å koordinere dette slik at vi utnytter utstyret på best mulig måte i nasjonal sammenheng, jobber med aktuelle aktører for å etablere løsninger, og håper å ha det på plass i nær fremtid.

Publisert: 04.03.20 kl. 11:43

