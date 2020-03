Mannen til statsråd Bollestad: – Vet du hva hun er i stand til ...?!

Noen ganger er statsråd Olaug Bollestad (58) så frekk at hun tømmer en bøtte med vann over Jan Frode (61) når han sitter på do. Men regjeringens Instagram-dronning vet godt hvor nær hun var å miste ektemannen.

Ingrid Johansen

Andrea Gjestvang (foto)

Nå nettopp

Ektemannen hennes kjemper for livet. I 19 timer sitter hun livredd og alene i venterommet. Tankene river henne nesten i filler.

