Huset i Brumunddal hvor politiet mener at Janne Jemtland ble drept. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Aktor ber om 18 års fengsel for ektemannen til Janne Jemtland

Aktor legger ned påstand om 18 års fengsel for Janne Jemtlands drapstiltalte ektemann. Det er like streng straff som dommen i tingretten.

NTB

Eidsivating lagmannsrett tok lunsjpause rett etter at aktor Iris Storås hadde lagt ned sin påstand fredag formiddag, skriver Hamar Arbeiderblad.

Ektemannen er tiltalt for å ha drept 36 år gamle Janne Jemtland i Brumunddal natt til 29. desember 2017. Ifølge tiltalen ble hun skutt i hodet med pistol, før ektemannen senket henne i vann så hun døde. Hun skal ikke ha blitt druknet i Glomma hvor hun ble funnet, men et annet sted.

I en enstemmig dom i Hedmarken tingrett ble ektemannen dømt til 18 års fengsel i desember i fjor. Han anket dommen på stedet.

Tiltalte har forklart at han forsøkte å ta fra kona en pistol, og at de falt og et skudd gikk av ved et uhell. Ifølge ektemannens egen forklaring dumpet han liket av kona natten etter at hun ble skutt.

Jemtland var savnet i to uker før ektemannen ble pågrepet og siktet for drapet. Dagen etter ble den drepte kvinnen funnet på bunnen av Glomma. Rettsmedisinerne konkluderte med at selv om skuddet som ble avfyrt var dødelig, døde Jemtland av drukning få timer etter at hun ble skutt.

Publisert: 28.06.19 kl. 11:51