PÅ STORTINGET: Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) var på Stortinget mandag ettermiddag for å svare om praksis for utsendelse av asylsøkere fra Afghanistan. Foto: Øyvind Nordahl Næss, VG

Kallmyr om Abbasi-saken: Kan ikke gi instruksjoner i saken

Justisministeren sier at regjeringen og departementet ikke kan gi instruksjoner i Abbasi-saken. – Ansvarsfraskrivelse, mener SV.







– Hvis man skal la denne familien bli, betyr det massiv liberalisering av asylreglene, som gjør at veldig mange andre også får muligheten til å bli, sa justisminister Jøran Kallmyr (Frp) i Stortinget mandag ettermiddag.

Bakgrunnen for at han måtte møte i Stortinget er saken om Abbasi-familien, som i helgen ble pågrepet og sendt ut av landet. Søsknene Yasin (22), Taibeh (20), Ehsan (16) og moren Atefa Rezaie har vært i Norge siden 2012.

Da de skulle transporteres ut av landet gikk moren inn i en bevisstløs tilstand. Det gjorde at det i Tyrkia ble besluttet at det ikke var forsvarlig å sende henne videre til Afghanistan. Hun er nå returnert til Norge, men de tre barna hennes er i Istanbul og skal sendes til Kabul.

Saken har vekket stor debatt omkring praksisen for å sende mindreårige til Afghanistan.

Den yngste på 16 år skal etter planen transporteres til Afghanistan med sine to søsken i 20-årene, hvorav en aldri har vært i landet, mens den andre ikke har vært der siden han var liten.

– Har ikke hele bildet

Justisministeren viste til at Justisdepartementet ikke har mulighet til å gripe direkte inn i saksbehandling i enkeltsaken.

– Stortinget har bestemt at utlendingsmyndighetene som har fattet vedtak i saken ikke kan instrueres av regjeringen eller departementet, sier Kallmyr til VG, og utdyper:

– Det er også slik at etter at denne saken etter at den var ferdig behandlet i Utlendingsdirektoratet og utlendingsnemnda, har blitt behandlet i domstolen, og der har i hvert fall ikke regjeringen instruksjonsmyndighet, poengterer han.

Deretter er det Politiets utlendingsenhet og utlendingsmyndighetene som vurderer når utsendingen skal skje.

– Mener du at denne saken er håndtert riktig?

– Det er vanskelig å si akkurat nå. Jeg forutsetter at politiet har fulgt de lovene og reglene som de skal gjøre, men dette er en pågående aksjon, så vi har ikke det fulle og hele bildet ennå.

KRITISK: Lars Haltbrekken (SV) har engasjert seg sterkt i saken om familien Abbasi. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

– Uforsvarlig

Det var SV-representant Lars Haltbrekken som ba justisministeren komme til Stortinget, han åpnet sitt innlegg med å fortelle om Abbasi-familien og pågripelsen av de fire familiemedlemmene.

– De siste meldingene jeg har fått tyder på at de tre skal sendes til Kabul allerede i kveld, sa Haltbrekken, noe som familiens advokat også har bekreftet til VG.

Han ber om klargjøring av praksisen for å sende mindreårige ut av landet, i tillegg viser han til at familien skulle sendes ut samlet.

– Vi mener at dette er helt uforsvarlig, å sende ungene uten sin nærmeste omsorgsperson, sier Haltbrekken til VG.

Han mener at alle barna burde kommet til Norge, i stedet for å splitte familien.

– Hva mener du om svarene du har fått i dag?

– Jeg tenker at dette er ansvarsfraskrivelse fra A til Å, og når justisministeren ikke klarer å svare klart på om denne type utkastelse er innenfor regelverket eller ikke, så er det bare ansvarsfraskrivelse.

– Drar med eldre søsken

– Regelverket sier at man kan sende personer under 18 år, i dette tilfellet en 16-åring tilbake til sitt hjemland når man har kjente familiemedlemmer. Dette er en person som sendes tilbake med sine eldre søsken på 22 og 20 år, forklarer justisminister Kallmyr.

Han mener at det at den ene av søsknene aldri har vært i Afghanistan og den andre ikke har vært der siden den var liten, er noe utlendingsmyndighetene må ta med i sin vurdering.

Siden 2013 er det gjennomført 36.000 uttransporteringer av utlendinger uten oppholdstillatelse som ikke ønsker å forlate landet, ifølge justisministeren.

Publisert: 17.06.19 kl. 19:40 Oppdatert: 17.06.19 kl. 19:52