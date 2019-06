Fireåring fikk i seg hasj på festival

En fire år gammel gutt ble funnet bevisstløs og fraktet med luftambulanse etter å ha fått i seg det narkotiske stoffet THC på The Bivrost Gathering i Kvinesdal lørdag.

Dette er samme festival som ble avholdt i bygden Snartemo i Hægebostad kommune og senere flyttet til Kvinesdal, etter dødsfallet til Daisy Mai Tran (28) for snart tre uker siden.

Det var NRK som først omtalte saken.

– Han ble funnet bevisstløs eller bortimot bevisstløs i et telt på området, men var utenfor livsfare, sier lensmann ved Flekkefjord og Kvinesdal lensmannskontor Jan Magne Olsen til VG.

Fireåringen ble fraktet med luftambulanse til Sørlandet sykehus.

– Senere på kvelden fikk vi opplysninger fra helsepersonell om at det narkotiske stoffet THC var påvist hos gutten. Et stoff som stammer fra cannabisprodukter, sier Olsen.

Gutten deltok på den alternative festivalen sammen med sine foreldre.

– De stiller seg veldig spørrende til hendelsen, og klarer ikke forstå hvordan dette har skjedd.

Det ble ikke gjort noe narkotiske beslag på stedet.

– Vi har derimot tidligere fått indikasjoner på bruk av narkotiske stoffer på område forbindelse med andre sammenkomster.

Barnevernet er varslet om hendelsen.

Ifølge politiet var det mellom 30–50 personer som befant seg på festivalområdet, hvorav flere barnefamilier. Flere av deltakerne tilhører et internasjonalt musikkmiljø i Stavanger.

En talsperson i The Bivrost Gathering sier følgende til NRK:

Vi er veldig lei oss for det som skjedde, men lettet for at det har gått bra med gutten som nå er hjemme igjen. Vi tenker både på ham og familien. Hendelsen ble håndtert på best mulig måte av oss og ambulansen kom raskt til stedet. Vi vet ikke hva som skjedde.

Festivalen har linker til et det amerikanske bålrituale «Burning Man», som avholdes i forbindelse med sommersolverv.

