SOMMERIDYLL: Slik så det ut i Kragerø siste helg i juni – da denne kameratgjengen fra Skien hadde lagt til kai. Fra venstre Dag Erik Skoe, Sølve Nærum, Svein Lindgreen og Ole Morten Innleggen med ryggen til. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Nytt høytrykk på vei: – Dette kan bli sommerens beste uke

Gå ut, slå ut med armene og snus inn sommeren! Høytrykket fra Grønland gir godvær over hele landet – og torsdag avløses det av et nytt godværs-høytrykk!

Værprognosene ser ingen brå ende på værsituasjonen, som nå gir mye bra vær over hele landet.

Skarp kontrast

– Værmessige kan dette bli den beste uken vi får denne sommeren, antyder statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe ved Meteorologisk institutt.

Han påpeker at været som nå dominerer over hele landet, er en skarpt kontrast til første uken i juli – som var svært sur og kald.

SOMMERENS BESTE? – Det kan være sommerens beste uke vi får nå, antyder statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Men husk – det er mye bra vær, mye sol og pent vær, og det er svært lite nedbør som kommer, men den nordlige vinden gjør at vi ikke får noen topptemperaturer. Vi snakker om fine temperaturer på 20–25 grader på Sør- og Østlandet, og tilsvarende på indre Vestlandet, i fjordene. Men luftmassene er i utgangspunktet kjølige, derfor havner vi ikke på 30-tallet, påpeker han.

Lavtrykk sendes sørover

Hans kollega Roar Inge Hansen i StormGeo er enig i beskrivelsen av situasjonen:

– Vi har en veldig rolig værsituasjon. Det ser ut til at høytrykket vil bli liggende, og det hindrer lavtrykk fra vest å komme inn. Vi ser blant annet at ett lavtrykk sendes sørover mot Mellom-Europa på lørdag. Og årsaken ligger i at de store værsystemene er endret – vi har nå varm vind fra øst i høyden – altså fra Russland. Det er en klassisk situasjon som stanser våte lavtrykk fra vest, forklarer han.

Han presiserer at selv om det er mye bra vær, vil den nordvestlige luftstrømmen gjerne kunne gi en del skydannelse typisk i Midt-Norge og på Nord-Vestlandet.

– Likevel ser vi ikke så mye nedbør i dette, men det gir kjøligere forhold.

Mer usikkert i nord

Også lokalt på Vestlandet sør for Stad kan det oppstå skyer i ytre strøk som også kan gi noe nedbør.

– Men vi ser ikke tilløp til våte lavtrykk som kommer fra vest, eller fra sør, som vi gjerne kan se om sommeren, sier Hansen.

Han påpeker også at vi ikke ser noen tropesommer i prognosene, men at overgangen likevel føles stor for folk etter den første sure og kalde uken i juli.

– Den vil nå høyt på listen over kald start på sommermåneden juli, mener han.

Og at det fortsatt er kjølig i sjøen, viser denne oversikten fra Meteorologisk institutt:

Alsvik Walløe vil likevel peke på at usikkerheten øker – særlig for området fra Midt-Norge og nordover når vi kommer til søndag.

– Her ser det ut som vi får nedbør inn på nordsiden av det nye høytrykket. Og det ser ut til å kunne gi regn i området fra Trøndelag og nordover Helgeland de kommende dagene. Også for resten av Nord-Norge ser neste uke mer usikker ut, mens det forholdsvis gode sommerværet i Sør-Norge mest sannsynlig blir værende en stund til, sier han.

Publisert: 08.07.19 kl. 18:03