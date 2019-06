VANNLAGER: Slik ser høydebassenget ut fra inngangen. Det er formet som en T, så det er ikke mulig å se hele bassenget fra denne vinkelen. Foto: Paul S. Amundsen, VG

Vannskandalen: I dette rommet var smittekilden som gjorde 2000 syke

ASKØY (VG) Dryppende vann og merker der vannet har stått preger det nå tomme fjellbassenget som trolig ble sprengt ut på 60-tallet. Her lå vannet som sendte over 60 til sykehus.

Andrea Rognstrand

Paul Sigve Amundsen (foto)

– Det var jo veldig nyttig å få sett dette rommet. Det var jo en røft utsprengt fjellhall som var lager for drikkevannet vårt, sier Bård Espelid, varaordfører i Askøy. Han har nettopp vært inne i det mye omtalte høydebassenget som har lagret drikkevann fra Kleppevann.

– Vi kunne høre at det rant inn, sier Espelid.

Det samme forteller VGs fotograf, som tirsdag var inne i høydebassenget. Han forklarer at det dryppet fra taket i høydebassenget, aller mest de første tre-fire meterne fra inngangen. Selv ble han gjennomvåt av å være der inne.

INSPISERTE: Varaordfører Bård Espelid (Askøylisten) var med opp til høydebassenget som er blitt stengt og tømt som følge av vannkrisen som startet i begynnelsen av juni. Foto: Paul S. Amundsen, VG

Ble syke av vannet

Det vannet som drypper inn skal det nå tas prøver av, ifølge varaordføreren. Formålet er å se om vannet som drypper inn er infisert med avføring.

Kommunen fikk tirsdag beskjed fra Folkehelseinstituttet om at det er påvist akkurat de samme bakteriene i høydebassenget og i pasientene som ble lagt inn på Haukeland universitetssykehus.

– Nå er det fastslått at pasientenes bakterier stammer fra høydebassenget, sier Espelid.

Over 60 pasienter er lagt inn på Haukeland med mage- og tarmplager siden sykepleiere på Askøy slo alarm om uvanlig mange sykdomstilfeller 6. juni. Kommunen anslår at 2000 mennesker er blitt syke.

SLUK: Flere steder var det tegn til at det fortsatt renner inn vann, til tross for at bassenget ble tømt i helgen. Foto: Paul S. Amundsen, VG

Kraftig regn før smitteutbruddet

Selv om det er fastslått at smitten kommer fra det nå avstengte høydebassenget, er det ennå ikke fastslått hvilket dyr den kommer fra. Mandag ble det klart at prøver av avføring fra hjort og hund som var gjort på taket av høydebassenget ikke hadde Campylobacter.

Espelid sier at dersom smitten stammer fra fugleavføring, kan det ha blitt vasket bort. Han forklarer at det regnet kraftig i forkant av smitteutbruddet.

– Det er likevel viktig å få fastslått mekanismen for hvordan smitten kom inn i drikkevannet vårt, sier varaordføreren, og legger til at det vil ta en dag eller to før prøvene av vannet foreligger.

VANNSKILLE: Skillet på veggen viser hvor høyt vannet sto før det ble tappet ut i helgen. Foto: Paul S. Amundsen, VG

– Sprekker kan være skjult

Etter at høydebassenget ble tømt i helgen, var fagfolk inne i hallen mandag for å vurdere sikkerheten, forteller kommunalsjef for teknisk avdeling, Jarle Kvalvik, til VG.

– Etter hvert kan man gå inn og vurdere fjellet og strukturen, forklarer han.

Sjefen for teknisk avdeling sier at det ikke var geologene som brukte lasere inne i høydebassenget i går, men et annet firma. De har målt opp dimensjonene av hulrommet.

PRØVEPUNKT: Det er tatt prøver fire steder inne i det tømte fjellbassenget. To av prøvene påviste E.coli. Foto: Paul S. Amundsen, VG

Er det sånn at man kan se sprekker i bassenget?

– Det er punkter i taket. Der kan man se mørkere felter der det kommer inn vann. Der er det tatt skrapeprøver, sier Kvalvik, og legger til:

– En sprekk kan være skjult og det er mange måter en sprekk kan se ut.

Han forklarer at de foreløpig bare har antakelser om at bassenget er påvirket av ytre påkjenninger.

– Ingen fjell er tette. Alle har årer og naturlige lag, så fuktighet kan komme inn, sier Kvalvik.

– Er det da et passende sted å lagre drikkevann?

– Dette er en helt vanlig måte å lagre drikkevann på i Norge. Men med denne erfaringen må man stille spørsmål om kan skal gjøre det sånn. Det er en ny situasjon som man ikke har vært ute for før, sier han.

Kvalvik legger til at man ikke lenger bygger slike fjellbasseng.

Publisert: 25.06.19 kl. 17:28