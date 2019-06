DEILIGE 2018: Slik så det ut i Tromsø i juli i fjor. Det er statistisk nokså nøyaktig fire år mellom hver gang vi får supersommer i Norge, viser tallene. Foto: Lone Lohne

Sommervarselet 2019: Sensommeren kan bli varm

Langtidsvarslene, som går fram til slutten av juli, viser ikke en gjentagelse fra i fjor. Derimot antyder et av dem mer varme på sensommeren.

Nå nettopp







Vi må nok vente på de mest strålende sommerdagene. Det varsles to-tre dager med høytrykk og pent vær i neste uke, kanskje litt mer. Ellers starter sommerferien for de fleste med litt regn, litt sol og nokså moderate temperaturer mellom 12 og 20 grader.

les også Sommertemperaturer på snarvisitt

Normalt bra sommer

– Som så ofte om sommeren, er det svake systemer som ikke gir oss noen klar trend. Vi ser ikke klare opplegg til tørre perioder, men heller ikke veldig mye regn. Muligens er dette en perfekt sommer for jordbruket, i motsetning til i fjor, sier meteorolog Frode Håvik Korneliussen i StormGeo.

Sjekk været der du er på pent.no

Sesongvarslene for juni, juli og august viser også et sommervær som ligger rundt normalen for Nord-Europa og Skandinavia.

Sesongvarsel: Traff med varm april, spådde kjølig juni

– Kanskje vi har fått en fireårsregel for sommerværet her i landet, sier Håvik Korneliussen.

– Det ser ut som at det statistisk bare kommer en strålende flott sommer hvert fjerde år nå. I alle fall har det vært slik en tid, påpeker han.

LITT REGN: Slik ser ett av nedbørskartene ut for fredag og en uke fram i tid. Det viser regn hovedsakelig på kysten fra Vestlandet og nordover. Andre kart viser mer regn i sør, og mindre i nord. Foto: Kart: StormGeo

les også Sommerens seriepremierer

Fireårsregel

Han viser til at den rekordvarme tørkesommeren i fjor, 2018, var den første skikkelig fine sommeren siden 2014.

– Og før det har vi sommeren 2010, og så sommeren 2006. Fire år mellom hver!

Han mener at denne regulariteten i supersomre kan være tilfeldig, men sier:

– Det viser i alle fall at det sjelden kommer to solrike og varme somre etter hverandre her i landet. Faktisk går det gjerne fire år.

Aprilværet: Uvanlig varmt og tørt

Bra på sankthans

Men noen lyspunkter er det i hans prognoser: Det ser ut til at regnværet som kommer inn mot Vestlandet fredag, har passert til søndag, som er selveste sankthansaften.

– Østlandet får bra vær hele helgen, og Vestlandet sør for Stad vil få en fin St. Hans. Fra Romsdal og Trøndelag og nord til Lofoten ser det vått ut på midtsommerkvelden, mens Finnmark ser ut til å få en fin søndagskveld.

les også Ny forskning: Slik holder du vekten og formen i ferien

Hetebølge i Europa

En nokså kortvarig høytrykksrygg ankommer særlig Sør-Norge mandag, og vil prege været med sol og pent vær fram til midten av uken, muligens lenger.

– Høytrykket ser da ut til å trekke vestover, og vil dra ned litt kjøligere luft over hele landet. Dette gjør at vi ikke får del i en hetebølge som kommer inn over Sentral-Europa i neste uke. Den ser ut til å gi svært varme dager i noen større byer – blant annet kan Berlin nå 35 grader og Praha nærmere 40 grader i neste uke, sier Frode Håvik Korneliussen.

Hetebølgen ser ut til å ramme hovedsakelig sentrale Europa, og i mindre grad Middelhavet, som har mer normalt høye sommertemperaturer.

VARMEN KOMMER? Denne temperaturgraven fra amerikanske Columbia University Foto: GRAF: IRI

Varmesignal

Sesongvarslene for sommeren tyder jevnt over på at vi får en sommer på det jevne, men et ferskt varsel fra vanligvis svært konservative amerikanske International Research Institute ved Columbia University kan gi håp:

Den viser et klart varmesignal – det vil at det er 45 prosent sannsynlighet for at månedene juli, august og september blir varmere enn normalen.

I likhet med flere øvrige sesongvarsler viser den høy varme i Øst-Europa, rundt Svartehavet og i deler av Russland, og nokså normale temperaturer for sentrale Europa.

IRI fremlegger økt sannsynlighet for temperaturer over normalen både for Grønland og Europa både i månedene juli-september og oktober-desember.

Mild høst

IRI peker på at havoverflaten i mestedelen av både Nord-Atlanteren og Polhavet er over normalen, og deler av Indiahavet og Stillehavet, noe som har en viss betydning for hvordan værmodellene beregner sesongtemperaturene.

Konkurrenten Climate Forecast System har imidlertid ikke noe varme å melde før vi nærmer oss senhøstes – fra oktober slår det inn temperaturer godt over normalen – men da er det ikke sommertemperaturer vi snakker om ...

NB: Sesongvarsler leveres av verdens ledende meteorologi-organisasjoner, men anses foreløpig som å være i utvikling. De har vist seg å ha best treffsikkerhet i geografiske områder nærmere ekvator, og mindre sikre så langt nord som i Skandinavia.

Publisert: 20.06.19 kl. 05:18