KRITIKK: Kjell Ingolf Ropstad får kritikk etter sitt utspill i politisk kvarter onsdag. Foto: Ned Alley, NTB scanpix og Frode Hansen, VG

Raser mot Ropstad: – Jeg skjønner ikke hvilken planet han er på

Kritikken har haglet etter at KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad var med på radioprogrammet Politisk Kvarter på NRK og beskyldte miljøbevegelsen for å true de kristne verdiene.

En av dem som reagerer er stortingsrepresentant og leder i energi- og miljøkomiteen, Ketil Kjenseth (V). Han forteller at dette fikk begeret til å renne over.

– Det er kombinasjonen av at vi har en diskusjon gående på Stortinget og i Regjeringen om homoterapi, og at Ropstad ikke engang vil utrede et forbud. At KrF skal snakke om menneskesyn og menneskeverd med det utgangspunktet, og at de nå skal demonisere menneskesynet til oss som har et miljøengasjement. Da kjenner jeg at mørkerommet nærmer seg, sier Kjenseth til VG.

Kjenseth forteller at han selv er medlem i Kirken, og at han ikke får det KrF-lederen sier til å stemme.

– Når du plasserer høyreekstreme, homofile og miljø som en trussel mot kristne verdier, da skjønner jeg ikke helt hvilken planet Ropstad befinner seg på.

På Twitter spør han hvilken iskant KrF-lederen egentlig er opptatt av.

Den såkalte iskanten setter i praksis grensen for hvor langt nord det er tillatt med oljeaktivitet. Ropstad har tidligere sagt blankt nei til en «dynamisk iskant».

– Jeg håper at KrF tar en runde på kammeret og da har bestemt seg for hvilken debatt de ønsker når de kommer ut. Jeg håper vi kan kutte klimautslipp, slutte å prakke på folk omvendingsterapi og at vi kan ha en tone i den offentlige debatten som ikke rakker ned på folk, men som bygger folk opp, sier han til VG.

Skuffet

Abid Raja sier VG at han ble veldig skuffet over å høre Ropstad på radioen onsdag morgen.

– Jeg føler at han bommer veldig med sitt angrep på miljøbevegelsen. Vi i Venstre er venner med miljøbevegelsen og vi setter ekstremt stor pris på innsatsen de gjør, for miljøkampen er vår tids aller viktigste kamp.

– Vårt verdisyn i Venstre er faktisk den samme som miljøbevegelsen i stort har, sier han.

Raja, som selv er imot aktiv dødshjelp, sier også at han vil avvise, og ta avstand fra, at de som er for dette har et dårlig menneskesyn.

– Jeg vil på generelt grunnlag be om å være frabedt religiøs moralisme. Vi bor i et sekulært samfunn. Og våre verdier er opplysningstidens.

Han vil også advare Ropstad mot å forsøke å la religionen styre politikken i Norge.

– Må beklage

Også bystyremedlem for Oslo MDG, Eivind Trædal reagerer på utsagnene til KrF-lederen. I et innlegg på Facebook stiller han spørsmål om Ropstad faktisk mener det han sa om at miljøbevegelsen har en «total avvisning av at mennesker har en iboen egenverdi» og er for en ettbarnspolitikk. Videre skriver han at dersom KrF-lederen ikke mente det, gjør det saken verre.

Han mener at det som kanskje er mest nedslående er ideen solidaritet er et nullsumspill.

«Sank respekten for menns egenverdi med likestilling mellom kvinner og menn? Er heterofile mindre verdt nå som homofili er lovlig? ... Denne feilslutningen er like dum enten det er snakk om å utvide solidariteten til andre mennesker eller til andre arter.»

I innlegget på Facebook-siden hans skriver han at han tidligere har hatt et godt inntrykk av Ropstad, men nå mener han at partilederen har gjort skam på både KrF og regjeringen.

«Ropstad og Bollestad må beklage.», skriver han.

Stortingsrepresentant og leder i energi- og miljøkomiteen, Ketil Kjenseth (V) sier han ikke får det Ropstad sier til å stemme. Foto: Roger Neumann, VG

KrF-lederen skriver i en e-post til VG at han står for det han har sagt.

– Jeg har sagt at tanken om at mennesket strengt tatt ikke er noe mer enn et intelligent dyr er en farlig tanke og det står jeg for. Dette er tanker som finnes innenfor en «grønn ideologi», selv om dette ikke er fremtredende i miljøbevegelsen i Norge. Jeg er glad for at Une Bastholm i MDG tar avstand fra ideen om at mennesker og dyr skal likestilles.

Videre skriver han at kampen for menneskeverdet er viktig i en tid hvor det argumenteres for aktiv dødshjelp for syke og svake mennesker.

– Det er selvsagt ikke noe hinder å kjempe for menneskeverd, miljø og ha omsorg for dyr.

Twitter koker over av reaksjoner etter Ropstad sin opptreden i Politisk Kvarter, og emneknaggen #Polkvart trender for øyeblikket i Norge.

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre skriver på Twitter at det er «ganske utrolig» å høre Ropstad i Politisk Kvarter.

«Tydelig et nytt (gammelt) KrF vi ser nå», skriver Støre.

