Ny undersøkelse: Nær halvparten av norske skoleelever kjenner til narkobruk på sin skole

Nesten halvparten av norske skoleelever kjenner til at elever har brukt narkotika i skoletiden på sin skole.

Det viser en fersk undersøkelsen fra organisasjonen Actis, som har stilt en rekke spørsmål om narkotikabruk til 814 unge i alderen 15–20 år fra hele landet.

I undersøkelsen, som ble gjennomført på internett, svarer 44 prosent at de kjenner til at elever har brukt narkotika i skoletiden på sin skole.

Seks prosent har følt seg utrygge på grunn av andre elevers rusbruk på skolen, mens fire prosent har opplevd at rusede elever har forstyrret undervisningen i løpet av siste år

Generalsekretær Pernille Huseby i Actis, som er rusfeltets samarbeidsorgan, er urolig over utviklingen.

– Det er bekymringsfullt at mer enn fire av ti elever kjenner til at det foregår bruk av narkotika i skoletiden. Elever har krav på et rusfritt læringsmiljø. Tilsvarende rusbruk på en arbeidsplass for voksne ville vært helt uakseptabelt, sier hun.

Onsdag fortalte VG at ungdomsavsnittet ved Majorstua politistasjon hadde slått alarm om urovekkende narkotikabruk blant ungdom i bydelen. Tidligere denne måneden gjorde politiet i Harstad det samme. Tirsdag ble det kjent at Snapchat har stengt ned flere kontoer som drev ulovlig narkosalg rettet mot ungdom i Follo etter tips fra politiet.

Ifølge Pernille Huseby kan det nå se ut som den fallende trenden i ungdoms narkotikabruk er i ferd med å snu.

– Økningen i cannabisbruk er størst blant gutter på videregående skole, og i Oslo, ifølge Ungdataundersøkelsene. I Oslo har 38 prosent av guttene på VG3 prøvd hasj eller marihuana. De fleste har imidlertid brukt et fåtall ganger,

ifølge Ung i Oslo 2018.

Huseby kaller det urovekkende at seks prosent av elevene har svart at de har følt seg utrygge på grunn av andre elevers rusbruk på skolen.

– I snitt utgjør dette én elev per klasse. Dette er alvorlig, alle elever skal føle seg trygge på skolen. Her må skolen, myndighetene, foreldre og nærmiljø sammen gjøre en kraftinnsats.

Hun mener rusundervisningen i skolen må styrkes. Mange unge bruker internett som kilde for informasjon om rusmidler, og veien til misoppfatninger kan være kort, påpeker hun.

– Selv om man kan finne mye god informasjon, er det også mye informasjon som er feil og direkte skadelig. Det er et offentlig ansvar å sørge for at ungdom får kvalitetssikret kunnskap om rusmidler og potensielle skader som følge av bruk.

Også den forebyggende innsatsen i skolen må styrkes, sier hun.

– Vi trenger flere voksne med kompetanse slik at vi kan oppdage rusbruk tidlig og dermed forebygge at alvorlige problemer utvikles.

Huseby mener det er viktig å ta inn over seg at bruk av cannabis kan føre til dårligere innlæring og hukommelse.

– Vi vet at unge som ruser seg ofte har dårligere skoleresultater. Jo høyere rusbruk, jo dårligere resultater. For en ungdom kan det bety å ikke komme inn på den utdanningen man ønsker seg, eller enda verre – å droppe ut av skolen.

Psykologspesialist Ove Heradsveit, forsker ved RKBU Vest (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge)/NORCE, synes tallene er urovekkende.

– Når en ungdom bruker narkotika på skolen er dette et klart signal om at vedkommende har behov for hjelp. At så mange unge forteller at de kjenner til narkotikabruk i skoletiden underbygger at vi må fokusere mer på å forebygge bruk av illegale stoffer blant unge.

