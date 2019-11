TREDJE RUNDE: Onsdag startet den tredje behandlingen av straffesaken mot Eirik Jensen. Også denne gangen går saken i Oslo tingretts lokaler. Foto: Tore Kristiansen, VG

Eirik Jensen i strupen på Spesialenheten: – Det tolkes en hel masse

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Den tidligere politimannen Eirik Jensen varsler at han og samboeren Ragna Lise Vikre har gjort «flere gode funn» i sin gjennomgang av dokumentene i saken mot ham.

Nå nettopp







Det sa Jensen da han torsdag formiddag inntok vitneboksen i rettssal 250.

– Denne forklaring vil nok være lite grann annerledes i oppbygning enn tidligere, innledet han.

– En av grunnene er at jeg har lest i mediene at noen av de tidligere lagrettemedlemmene har sagt at de fikk en «overflow» av informasjon som gjorde det vanskelig å følge med.

Denne gangen skal Jensen derfor gjøre det så enkelt som overhodet mulig, varsler han.

– Det vil nok ta litt tid, men jeg håper at det vil bli forståelig. Lagrettsdommere er vant til å forholde seg til store mengder informasjon. For vanlige folk er det vanskeligere å henge med i svingene. Og innimellom lurer jeg på om ikke det har vært en strategi, sier Jensen.

les også Spesialenheten: Eirik Jensen har vært mistenkt siden 2000

Saken mot Jensen og hans medtiltalte, hasjbaronen Gjermund Cappelen, har tidligere vært behandlet i lagmannsretten. Der fant en jury ham skyldig i korrupsjon, men ikke skyldig i medvirkning til narkotikaimport. Fagdommerne i saken satte imidlertid kjennelsen til side, og derfor behandles saken nå på nytt i lagmannsretten.

Denne gangen er det meddomsrett noe som betyr at saken avgjøres av to fagdommere og fem lekdommere.

SMS-er og tidslinjer

Eirik Jensen kritiserte Spesialenheten for at de hele tiden har lagt Cappelens forklaring til grunn. Han sier at påstandene til Cappelen ikke er dokumentert etterprøvd.

Den tidligere politimannen fortsatte med å ta opp flere ting han reagerer på ved Spesialenhetens etterforskning og gjennomføringen av saken.

Han gjør det tydelig at han mener straffesaken mot ham og Cappelen ikke burde vært behandlet felles, og at det er feil av Spesialenheten å omtale Cappelens hasjnettverk som særdeles profesjonelt.

Under de to tidligere rettssakene har flere ulike tidslinjer utarbeidet av Spesialenheten for politisaker vært et sentralt utgangspunkt for aktoratet. I forrige runde la Jensens forsvarere frem egne tidslinjer.

les også Jensen risikerer å bli gammel i fengsel

Jensen mener tidslinjene er selektive og gir et skjevt bilde.

– Tidslinjene er vasket for alt annet enn politiarbeid. Men det er et hverdagsliv utenfor, sier han.

På tidslinjene er det lagt inn en lang rekke tekstmeldinger sendt mellom Jensen og Cappelen.

– Man har tillagt enkeltstående SMS-er altfor stor betydning og for mye tolkning. Jeg skal vise hvordan man kan få enkeltstående SMS-er til å bety det man vil det skal bety, sier Jensen.

– Det tolkes en hel masse, men det synes jeg er en uting, legger han til.

Han sier også at han mener Spesialenhetens etterforskning har mangler.

– Jeg har ikke funnet en rapport i saken som ligner på det som er i en moderne etterforskning, sier Jensen.

Skal forklare seg i en måned

Onsdag denne uken startet den tredje rettsrunden i den omfattende straffesaken mot den tidligere polititoppen Eirik Jensen og hasjbaronen Gjermund Cappelen.

De to står tiltalt for grove narkotikaforbrytelser gjennom en årrekke og korrupsjon.

Jensen nekter straffskyld og kjemper for frifinnelse for tredje gang.

De første førti minuttene omtalte Jensen som en «innledning» til sin forklaring som det er satt av totalt 16 rettsdager til.

I går var aktor Guro Glærum Kleppe tydelig i sitt innledningsforedrag på at eks-politileder Eirik Jensen (62) har vært mistenkt internt i politiet for samarbeid med Gjermund Cappelen siden en episode 2000.

Publisert: 07.11.19 kl. 15:16







Mer om