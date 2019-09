STEMMELOKALE: Ved Bogen stemmekrets i Steigen kommune måtte velgerne hente stemmesedler på toalettet. Foto: Privat

Måtte stemme på toalett: – Skal selvfølgelig ikke være sånn

Geir-Bjøran Dreyer trodde først han hadde gått feil, da han åpnet døren til stemmelokalet.

Det var NRK og Avisa Nordland som først omtalte saken.

Valglokalet for Bogen stemmekrets i Steigen kommune i Nordland, var rigget i en nedlagt skole som skal bli omgjort til et kulturhus.

Geir-Bjøran Dreyer ble svært overrasket da han oppdaget hvor stemmesedlene lå.

– Jeg åpnet døren og så rett inn på et toalett. Jeg lukket døren igjen, fordi jeg trodde jeg hadde gått feil.

«Skal jeg låse døren?»

I tillegg til handikaptoalettet, var også kjøkkenet i lokalet brukt som stemmelokale for de 277 stemmeberettigede i valgkretsen.

Dreyer har delte meninger om at han måtte avgi sin stemme på do.

– Da jeg tok bildet tenkte jeg at dette var en festlig sak fra vår landbrukskommune, samtidig som jeg også tenker at dette ikke er greit.

Han viser til at retten til å stemme har blitt kjempet for gjennom historien, og at valgdagen for mange av landets innbyggere anses som en festdag.

– Si at jeg hadde kledd meg i finstasen, og så går jeg rett inn på et toalett, sier han og legger til:

– Jeg sto der og tenkte: skal jeg låse døren nå, eller ikke? Det var et annet menneske som kom inn da jeg sto der og sa «herregud, er det opptatt!».

– Ikke så farlig for bønder

Dreyer mener plasseringen på handikaptoalettet også er uheldig for eventuelle stemmegivere med en funksjonsnedsettelse.

– De hadde ikke kommet seg til toalettet, og slettes ikke til vasken. Som funksjonsfrisk kvier jeg meg på å gå inn på handikaptoalettet når det ordinære toalettet er opptatt.

Samtidig er bonden opptatt av å fremheve at han er svært fornøyd med hvordan Steigen kommune styres, og at selve stemmelokalet «ikke er så farlig for bønder».

– Steigværinger er fantastiske mennesker som ser pragmatisk på tingene, som bor i en kommune som løser det som skal løses. Det er nok et signal på at man har funnet en løsning som lar seg gjøre.

– Viktigste er at alle får stemt

Avtroppende senterpartiordfører Asle Schrøder i Steigen, sier til VG at han tar plasseringen av stemmesedlene med et smil.

– Alle sammen hadde fått stemt, det er det viktigste. Jeg forsto også at det ikke var noen rullestolbrukere som måtte på toalettet.

Han var ikke klar over plasseringen av stemmesedlene før Avisa Nordland publiserte artikkelen, men påpeker at de ble flyttet så snart avisen tok kontakt.

Samtidig erkjenner han at plasseringen var uheldig.

– Det er selvfølgelig ikke sånn det skal være.

Varaordfører Fred Eliassen (Ap) understreker at han ikke kjenner saken, men sier at han er sikker på at stemmestyret, som har ansvaret for plassering, har ment det godt.

– Vi er nok kanskje mer opptatt av at folk får stemt, enn sånne små detaljer.

