En mann i 30-årene er siktet for å ha drept en person på Vinstra i Gudbrandsdalen 15. august i år. Foto: Bjørn Berget / Dølen / NTB scanpix

Mann i 30-årene siktet for drap etter dødsvold på Vinstra

Politiet mener mannen som ble funnet død i en bolig på Vinstra i Oppland i midten av august, ble kvalt. En mann 30-årene er siktet for drap.

NTB-Fredrik Moen Gabrielsen

– Etterforskningen har så langt vært omfattende, med blant annet henblikk på å forsøke å avklare motiv, uten at politiet per i dag kan gi noe fullgodt svar. Siktede har så langt ikke kunnet kaste nevneverdig lys over hendelsesforløpet på grunn av blant annet manglende hukommelse, skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding fredag ettermiddag

Den siktede mannen var opprinnelig siktet for grov kroppsskade med døden til følge etter at en mann i 60-årene ble funnet død i en bolig på Vinstra i Oppland.

Etterforskningen siden pågripelsen 15. august har gitt politiet holdepunkter for å mistenke at mannen døde som følge av kvelning.

Var naboer

Den siktede mannen ble fredag varetektsfengslet i ytterligere fire uker, noe han selv samtykket til.

Offeret og mistenkte var naboer, og skal ifølge politiet ha bodd ved siden av hverandre i en årrekke.

Den videre etterforskningen vil blant annet bestå av å kartlegge den siktede mannens bevegelser i forkant av hendelsen. I tillegg til å gjennomføre nye avhør, avventer politiet nå svar på undersøkelser av mannen fra de rettsoppnevnte sakkyndige.

To pågrepet på stedet

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 19.21 torsdag 15. august fra et vitne.

Da politiet rykket ut, fant de den avdøde i vedkommendes egen bolig på Vinstra. To menn ble pågrepet på stedet – hvorav den ene var personen som ringte inn til politiet og den andre var den nå drapssiktede mannen. Førstnevntes status ble raskt endret fra mistenkt til vitne.

Publisert: 13.09.19 kl. 13:43