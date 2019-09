Antall anmeldte voldtekter over internett økte fra 20 i 2017 til 173 til 2018, kommer det fram i en ny rapport fra Kripos. Foto: Illustrasjonsfoto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Voldtekter over internett anmeldes stadig oftere

Antall anmeldte voldtekter over internett økte fra 20 i 2017 til 173 til 2018, kommer det fram i en ny rapport fra Kripos.

Rapporten, som heter «Voldtektssituasjonen i Norge 2018», er omtalt av Dagbladet.

Ofrene for nettovergrep er nesten utelukkende barn under 14 år, og mange av de voldtektsanmeldte var mellom 15 og 25 år på gjerningstidspunktet. 350 av de anmeldte var under 18 år.

– Vi ser med bekymring på den store andelen unge gjerningspersoner anmeldt for voldtekt. Dette henger sammen med at det å begå sitt første seksuallovbrudd i ung alder øker risikoen for nye overgrep, sier Emil Kofoed, leder for Seksjon for seksuallovbrudd i Kripos, til Dagbladet.

Mange overgrep skjer over internett

Politiet ser også en økning i antall voldtektsanmeldelser der offeret og familien ikke har kjennskap til gjerningspersonen. Dette settes i sammenheng med at så mange av overgrepene skjer over internett.

Antall mannlige fornærmede har økt med hele 76 prosent. Politiet sier unge gutter gjerne er sårbare for personer som utgir seg for å være noen andre, og at de lures og trues til å utføre seksuelle handlinger med seg selv på kamera.

I tillegg rammer gjerningspersonene som går etter gutter, langt flere enn dem som utelukkende begår overgrep mot jenter, ifølge rapporten.

Det ble i 2018 anmeldt totalt 2.263 voldtekter, hvorav 1.687 var voldtekter av personer over 14 år.

