ETTERFORSKER: Spesialenheten for politisaker, som holder til her på Hamar, etterforsker saken mot politimannen. Foto: Jo E. Brenden

Politimann siktet for misbruk av stilling for å skaffe seg seksuell omgang

Politimannen fra Østlandet ble pågrepet tirsdag, og er nå løslatt etter avhør. Spesialenheten for politisaker ser alvorlig på saken.

Ifølge VGs opplysninger skal det være én fornærmet kvinne i saken.

– Han er siktet for misbruk av stilling for å skaffe seg seksuell omgang. Tjenestepersonen har forklart seg for Spesialenheten, og er løslatt. Spesialenheten vil nå gjennomgå beslag som er tatt, og avhøre vitner som kan opplyse saken, sier Knut Wold, avdelingsleder for etterforskningsavdelingen i Spesialenheten Øst-Norge, til VG.

Steinar Thomassen er oppnevnt som politimannens forsvarer.

– Jeg har snakket med ham etter at han ble pågrepet tirsdag. Han har forklart seg to ganger til politiet. Det eneste jeg kan si foreløpig er at han stiller seg uforstående til siktelsen. Han erkjenner ikke straffskyld, sier politimannens forsvarer, Steinar Thomassen.

Spesialenheten ser alvorlig på saken, og kommer til å bruke ressurser på å gjennomføre etterforskningen.

– Hvordan skal politimannen ha utnyttet sin stilling?

– Der er jeg innenfor et område som jeg ikke vil kommentere mens etterforskningen pågår, sier Wold.

– Skal forholdet politimannen er siktet for ha pågått over lengre tid?

– Det er noe som vi vil ønske å avklare gjennom de etterforskningskritt vi skal foreta.

– Hvorfor er ikke vedkommende fremstilt for varetektsfengsling?

– Det er fordi vi mener at vilkårene for varetekt ikke foreligger, da spesielt knyttet til at vi ikke mener at det foreligger bevisforspillelsesfare. Siktelsen mot vedkommende er opprettholdt etter gårsdagens avhør, sier Wold.

Fornærmedes bistandsadvokat, Torunn Haug, ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

