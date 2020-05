SPENNING: Trond Helleland (H) er spent på om Norges Bank klarer å rydde opp i saken rundt ansettelsen av Nicolai Tangen. Foto: Helge Mikalsen, VG.

Høyre-sjef om Tangen kommer til å tiltre: - Det vet jeg ikke

Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland svarer «vet ikke» på spørsmålet om han tror mangemillidæren og hedgefondforvalteren Nicolai Tangen tiltrer som ny sjef for Oljefondet i september. Helleland ber hovedstyret i Norges Bank om å «rydde opp».

– Nicolai Tangen fremstår som en kompetent og god kandidat. Nå må Norges Bank sørge for å gjøre en ordentlig ryddejobb, ved å sørge for at han kan utøve jobben på en god måte, der det ikke kan skapes noen tvil om forskjellen på hans private og offentlige engasjementer, sier Helleland i dette intervjuet med VG.

Synd

– Tror du at Tangen kommer til å tiltre som sjef for Oljefondet i september?

– Det vet jeg ikke. Jeg har ingen forutsetning for å vurdere hvilke anbefalinger Representantskapet kommer fram til i slutten av neste uke. Men jeg synes det er synd hvis han ikke tiltrer, for han har åpenbart kvaliteter, sier Helleland.

De fremste politikerne på Stortinget har vært forsiktige med å uttale seg om prosessen som skal ende med at Yngve Slyngstad får en erstatter som sjef for verdens største fond - med en verdi på ufattelige 10.000 milliarder.

I stedet har Stortingets eget organ, Norges Banks representantskap, ansvaret for å kontrollere at sentralbanken driver sin virksomhet etter loven og i tråd med politiske retningslinjer.

KONTROLLØREN: Julie Brodtkorb er leder av Norges Banks representantskap, og tidligere Erna Solbergs stabssjef - og sentralbanksjef Øystein Olsen - på den tradisjonelle årsmiddagen i februar. Foto: Terje Pedersen

– Representantskapet har i to omganger etter ansettelsen av Tangen sendt svært kritiske spørsmål til Norges Bank. Hva er dette etter din mening et uttrykk for?

Hyller Julie Brodtkorb

– At vi har et kompetent og godt sammensatt representantskap. Det er helt riktig at de stiller kritiske spørsmål. De skal føre kontroll med Norges Bank på vegne av Stortinget. De skal stille spørsmål ved om det kan stilles tvil om Tangens roller kan adskilles. Det virker det som om de gjør. Det er ikke så ofte vi har hørt noe fra representantskapet. Det gjør vi nå. Nå må det ryddes opp. Julie Brodtkorb gjør en god jobb. Legg merke til at brevene til Norges Bank har vært enstemmige. De har jobbet godt som lag.

– Er det etter din mening mulig å rydde opp i dette?

– Den vanskelige jobben gjøres nå, men vi vet ikke om det er mulig før 27. mai. Men jeg håper det er mulig. Det er kanskje vanskelig å kreve at Tangen skal kvitte seg med hele sin formue og eiendom for å kunne gå inn i jobben, sier Helleland.

– Er du enig i bekymringene som representantskapet har kommet med?

– Jeg kjenner ikke detaljene i saken godt nok til å si om jeg er enig eller uenig, før vi har fått svarene fra Norges Bank.

Kritiske

– Hvordan stiller du deg til at representantskapet er så kritiske til at Norges Bank ikke hadde avklart alle økonomiske forhold før ansettelsen den 24. mars?

– Jeg leser hva de skriver. Jeg synes at vi nå må la Hovedstyret og sentralbanksjefen få svart ut dette. Så får vi ta en vurdering etter det. Jeg ønsker ikke å ta stilling til det nå. Jeg har ikke lest alle spørsmålene og svarene som har vært sendt. Det er et betimelig spørsmål, og da regner jeg med at det også blir gitt et godt svar på det, sier Helleland.

– Regner du med at det er mulig å få gode svar på dette, eller er du usikker på det?

– Jeg håper jo at det er mulig å gjøre dette, sånn at vi får en åpenbart høyt kvalifisert leder av Oljefondet. Men det er jo nettopp det som det spennende når vi nærmer oss slutten av mai.

ERFAREN: Trond Helleland er parlamentarisk leder i det største regjeringspartiet. Her omgitt av Høyres partiledelse: Partileder Erna Solberg, og nestlederne Jan Tore Sanner og Bent Høie. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Har du noen tanker om hva som bør til, hvor klare grenseoppganger må det være?

– Dette er jo åpenbart vanskelige avveininger. Dette handler jo om forvaltning av en personlig formue som skal gjøres på en måte som kan forsvares ut fra å ha den viktige stillingen, på vegne av oss alle i Norge. Så det er nettopp det som er problemet eller utfordringen her. Jeg kan ikke gi deg det svaret Norges Bank selv må gi. Jeg håper det er mulig, men det er det som blir spennende å se.

Helleland har vært fast innvalgt representant fra Buskerud siden 1997, og har vært parlamentarisk leder i det største regjeringspartiet siden den borgerlige valgseieren i 2013.

Han avviser imidlertid at det er tett kontakt mellom representantskapets medlemmer fra Høyre og han selv.

– Julie Brodtkorb har nylig vært stabssjef på Statsministerens kontor (SMK), og har tette bånd til partiet, men det er ikke sånn at noen fra Høyre ringer henne og sier at hun må gjøre det eller det, eller at noen i representantskapet ringer oss for å få instruksjoner. Når vi velger folk til representantskapet, så er det fordi vi tror de klarer å gjøre den jobben som skal gjøre uten at vi blander oss inn som politikere, sier Helleland.

– Det at det er blitt så mye offentlig debatt rundt denne ansettelsen som det er blitt, er det skadelig for prosessen?

Kommet styrket ut

– Det er klart at det enkleste hadde vært om det hadde gått helt glatt igjennom og ingen hadde stilt noen spørsmål og alt hadde vært i orden. Det sier seg jo selv. Men når det er sagt, så synes jeg at de opptredener Nicolai Tangen har hatt i media, har gjort at han er kommet styrket ut som kandidat. Han har gitt et tillitvekkende inntrykk, og du får sympati for ham, og tilføyer:

– Men prosessen er helt uvanlig. Det er ikke slik man er vant til. Sentralbanken er et trygt og godt ankerfeste, og skal være det. Men når de først havner i stormen, så må jo de håndtere det også. Jeg synes så langt at Tangen har klart seg veldig bra, og så får sentralbanken nå en sjanse til å svare ut de spørsmålene som de har fått fra representantskapet og trekke konklusjonene etter det.

– Ansettelsen ble offentliggjort 27. mars. Først 27. mai får vi, muligens, et svar på hvorvidt disse potensielle interessekonfliktene lar seg løse. Viser ikke det at man har valgt en meget krevende kandidat?

Grå og kjedelig

– Det kan hende at hvis du skal velge en kandidat til å styre verdens største pensjonsfond, så bør du ikke velge en litt grå og kjedelig person som det ikke stilles noen spørsmål rundt. Det må være bedre å velge en superkandidat som det kanskje kan stilles noen spørsmål rundt. Hvis man da får tilliten til å starte i jobben, og gjør jobben bra, så tror jeg veldig få vil snakke om prosessen som ledet opp til det, sier Helleland, men presiserer samtidig:

– Men det er klart hvis det nå, gjennom denne prosessen, sørger for at det ikke blir noen kandidat som tiltrer, da har man et større problem.

– Og du vil ikke utelukke at det vil bli utfallet?

– Det er avhengig av de svarene Norges Bank gir, og hvordan det blir håndtert i forhold til representantskapet. Det er vel Norges Bank som har det siste ordet her. Men det er klart, hvis du har en representantskap som er svært kritiske, så gjør jo det det vanskeligere.

Kan bli vanskelig situasjon

– Hva vil skje hvis representantskapet konkluderer med at prosessen er slik at de ikke kan stille seg bak det som har skjedd? Er det da sånn at Norges Bank likevel har siste ordet?

– Jeg tror det er sånn, men det er jo noe med at du kan jo få kraftig kritikk men samtidig få landet en prosess. Men er det ikke er noen aksept i representantskapet for de svarene som Norges Bank gir, så gjør jo det situasjonen veldig vanskelig, sier Helleland.

– Men til syvende og sist er det finansministeren som har det konstitusjonelle ansvaret og det politiske ansvaret overfor Stortinget?

– Ja, utnevning av sentralbanksjef er regjeringens domene. Men at denne saken skal havne i Stortinget, fordi at noen har lyst til å være representantskapet i Stortinget, vil jeg synes er helt feil. Det er derfor vi har et representantskap, fordi de er Stortingets kontrollorgan. De gjør åpenbart jobben sin. Så det å kjøre en dobbel prosess, med å lage høringer eller lignende i Stortinget, vil jeg motsette meg. Det er ikke noe Høyre ønsker.

Må ha tillit

– Men hvis konklusjonen fra representantskapet er at denne prosessen har vært for dårlig, og at grenseoppgangene mellom privatøkonomien og Oljefondet ikke er gått opp tydelig nok, hva skjer da?

– Det blir et forhold mellom Norges Banks hovedstyre og representantskapet. Da må vi ha tillit til at det systemet virker. Jeg har tro på representantskapet skal håndtere en slik situasjon.

– Er det greit - eller er det problematisk - for Tangens kandidatur at han har deler av sin private milliardformue plassert i skatteparadiser som Cayman Island?

– Den vurderingen overlater jeg til Norges Bank, sier Helleland.

