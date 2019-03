SP-SMILET: Trygve Slagsvold Vedum fotografert på talerstolen under partilederens tale til landsmøtet i Senterpartiet fredag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Avviser Erna-stempel som gæmlis-Trygve

HAMAR (VG) Trygve Slagsvold Vedum (40) stemples av Erna Solberg som leder for et gammelmodig parti. Sp-sjefen mener selv at han er både moderne og fremtidsrettet.

Statsminister Erna Solberg (H) mener Senterpartiet nærmest er mot enhver endring, forteller hun i et intervju med Stavanger Aftenblad.

Hun bruker partiets kamp mot Post-i-butikk som et eksempel på Senterparti-refleksen mot endringer.

– Det var et sterkt engasjement fra Sp mot enhver endring. Der er de forutsigbare, de er gammelmodige og ser ikke at tjenestene våre ikke blir bedre av det, sier hun til avisen.

MOD-ERNA: Statsminister Erna Solberg møtte blant andre Frankrikes leder Macron på EU-toppmøtet i Brussel – mens Senterpartiet åpnet sitt landsmøte på Hamar. Foto: Francisco Seco / TT NYHETSBYRÅN

– Ikke gammelmodig med nærpoliti

Sp-lederen vil reversere fylkessammenslåingene, og har vært den største motstander av både politireform og kommunereform. Men Trygve Slagsvold Vedum synes ikke umiddelbart at det å være gammelmodig er så ille.

– Jeg tar det som en kompliment, fleiper Vedum og ler høyt i kjent stil mens en Finnmark-delegat lanserer ham som statsministerkandidat i 2021.

Vedum tar seg raskt inn igjen:

– Vi må jo mene det vi mener. Jeg er uenig i at det er gammelmodig å ha nærpoliti og ambulanse der folk bor. Det er heller ikke gammelmodig at det skal være ordentlige pensjonsrettigheter for dem som jobber i jernbanesektoren. Det synes jeg heller er fremtidsrettet. Det fellesskaps-prosjektet som Norge egentlig er, det er det mest moderne som finnes, kontrer Vedum.

I ÅKEREN: Trygve Slagsvold Vedum satte seg på en enkel krakk på scenen i landsmøtesalen på Hamar. På lerretet bak ble han plassert midt oppe i en kornåker. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Men dere er jo mot nesten enhver reform, dere vil reversere mye, og mener at mye er best som det er var?

– Nei, men vi er mot en sentraliseringsreform som skaper større forskjeller, er svaret til Sp-lederen.

– To av tre partimedlemmer er menn. Kan dere bli oppfattet som et litt gammelmodig manneparti?

– Nei, jeg tror vi blir oppfattet som et lyst parti. Med godt humør og gode løsninger for folk i hverdagen, svarer Vedum.

Han minner om at blant velgerne ved siste valg, så var det omtrent 50/50 kvinner-menn. Men det bør bli flere kvinnelige medlemmer, vedgår han.

– Er Sp et moderne parti?

– Jeg er ikke så opptatt av den stemplingen, egentlig. Det viktigste er at du ser folk og har tjenestene nærme. Men jeg mener regjeringens politikk er umoderne, når forskjellene øker.

– Du blir også ofte kalt populist. Er du stolt av det?

– Popolus betyr jo folk (på latin). Og folkestyre er en god ting. Ta denne tvangssammenslåingen av fylker, som vi har vært mot. Det er rart at det skal bli stemplet som negativt at du lytter til folk som er berørt av politikken. Men det blir bevisst misforstått. Slik populisme blir definert nå, så er det at du skifter standpunkt og snur kappen etter vinden.

– Men det er ikke vi som har snudd kappen etter vinden. Det er vinden som har snudd, svarer Vedum.

Han mener som skjer med jernbanen der NSB blir splittet opp og får nytt navn Vy, er et tilbakeskritt og ikke en modernisering.

– Typisk nok at det er vaskepersonalet som taper mest på det, sier han.

– Ikke noe vi fant på i går

– Sp gikk i sin tid mot Post-i-butikk. Viser ikke utviklingen at det var en gammelmodig holdning?

– Samtidig var det våre folk, Eivind Reiten og Magnus Stangeland som ledet prosessen som endte opp med Post-i-butikk. Så dette kan du snu i begge retninger, svarer Vedum.

Her kan du se og høre Sp-lederens landsmøtetale:

Han minner om at partiet hans ikke bruker ressurser på egne meningsmålinger eller PR-støtte for å finne på hvilke ord som er lure å bruke i partiets retorikk. Vedum avviser alle anklager om at han er en spontan populist.

– Det er ikke noe vi fant på i går at vi er opptatt av fordeling.

– Vi bruker ikke en krone på meningsmålinger eller fokusgrupper for å finne ut hvilke ord vi mener er lurest å velge. Hvis man skal se på hvilke partier som bruker mest penger på å måle hva som er lurest å si til enhver tid, så er det Høyre, Ap og Frp. Vi bruker ingenting på dette. Null, understreker Vedum.

